Oblíbení i nenávidění. Do Česka se vrátí kanadští rockeři Nickelback

S nedávnou deskou a po osmi letech se do Česka vrátí kanadská kapela Nickelback, která do rockové hudby vycházející původně z žánru grunge vnesla prvky pop-music. Sestava vedená devětačtyřicetiletým zpěvákem a kytaristou Chadem Kroegerem vystoupí 6. června příštího roku v pražské O2 areně. Představí loňské album nazvané Get Rollin'.

Vstupenky za ceny od 1490 korun budou v sítích Ticketmaster a Ticketportal v prodeji od 1. prosince, oznámila agentura Live Nation, která koncert pořádá. Nickelback už v pražské O2 areně hráli dvakrát. Poprvé ji vyprodali roku 2013, kdy večer završili jedním ze svých největších hitů How You Remind Me ze začátku tisíciletí.

Podruhé měli přijet hned rok nato, vystoupení ale zrušili kvůli zpěvákovým problémům s hlasivkami. Lékaři tehdy Kroegerovi diagnostikovali cystu na hlasivkách a doporučili mu operaci. Kanaďani tento pražský koncert nahradili v září 2016.

Nickelback jsou komerčně úspěšní, ale ne vždy jednoznačně přijímaní. Na jedné straně za sebou mají tisíce show, přes 50 milionů prodaných alb, pětkrát byli nominováni na cenu Grammy a slavili úspěch s písněmi jako Someday, Photograph, Rockstar nebo Hero zařazenou do superhrdinského filmu Spider-Man z roku 2002. Na druhé straně je část posluchačů i kritiků obviňuje z podbízivosti, napsala agentura ČTK.

"Rokenrol umírá, protože někteří lidi jsou schopní považovat Nickelback za největší rockovou kapelu světa," prohlásil třeba Patrick Carney, bubeník bluesrockového dua The Black Keys. V květnu 2013 zase čtenáři hudebního časopisu Rolling Stone označili Nickelback za druhou nejhorší kapelu vzešlou z 90. let hned po Creed.

"Nickelback vůbec netuší, co je to dynamika a že rokenrol neznamená jen do toho tupě mlátit," napsal v recenzi na první pražský koncert skupiny novinář Honza Vedral ze serveru iDnes.cz. Podle něj každá druhá píseň zněla stejně a byly protkané všemi možnými klišé. Nadšený potlesk fanoušků a sborově zpívané refrény "nezakryly beznaděj a prázdnotu hudby", dodal.

"Skládáme a hrajeme obyčejné rockové písničky tak, jak je nejlíp umíme, a nejdůležitější pro nás je, že jimi dokážeme oslovit lidi," reagoval před časem na kritiku baskytarista Mike Kroeger, bratr zpěváka Chada. Kromě nich sestavu doplňují druhý kytarista a klávesista Ryan Peake s bubeníkem Danielem Adairem.

Kapela naposledy vloni vydala desáté studiové album nazvané Get Rollin'. Letos o ní vznikl dokumentární film Hate to Love: Nickelback, který měl premiéru na torontském festivalu.

Video: Singl How You Remind Me od Nickelback