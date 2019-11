Nick Mason z Pink Floyd se vrátí do Prahy, Lucernu vymění za Forum Karlín

Zakládající člen skupiny Pink Floyd, bubeník Nick Mason, se 27. května příštího roku vrátí do Prahy se svou kapelou Saucerful of Secrets. Ve velkém sále Lucerny vystoupili letos v létě, nyní světové turné protáhli do příštího roku. V květnu 2020 je čeká už prostornější sál Fora Karlín.

"Letošní vystoupení v pražské Lucerně se vydařilo a kapela si ho spolu s návštěvníky koncertu náramně užila. Hned po koncertu jsme se s managementem dohodli, že se k nám brzy vrátí," uvádí Milena Palečková z pořadatelské agentury 10:15 Entertainment.

"Původně jsme mysleli, že budou chtít opět hrát v Lucerně, ale vzhledem k technice a vybavení, které si přivezou, jsme zvolili další osvědčené místo, Forum Karlín," vysvětluje. Vstupenky za 1200 korun na stání a 2500 korun na sezení už jsou v předprodeji.

Kapela si pro nadcházející turné připravila nový program, který však bude stále založen na raných písních Pink Floyd. Na ně se Nick Mason dlouhodobě specializuje - na rozdíl od bývalých spoluhráčů, kytaristy Davida Gilmoura a baskytaristy Rogera Waterse, kteří preferují novější tvorbu.

Oproti nim Masonova sestava nejsilněji čerpá z první, psychedelické éry Pink Floyd z let 1966 až 1972, kdy byl vůdčí osobností Pink Floyd dnes již nežijící skladatel a kytarista Syd Barrett. Toho později nahradil právě David Gilmour a teprve s ním Pink Floyd natočili vizionářská alba blížící se žánru prog-rock jako Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals nebo The Wall.

Nick Mason po odchodu z Pink Floyd natáčel filmovou hudbu, občas hostoval na vystoupeních Rogera Waterse. Naplno se ke koncertování vrátil teprve vloni, kdy s kytaristou Leem Harrisem založil rockovou formaci Saucerful of Secrets. Nazvaná je podle skladby, v níž se Pink Floyd dostali snad nejdál v experimentech s elektronickou hudbou.

Doplňují je kytarista Gary Kemp ze skupiny Spandau Ballet, dále baskytarista Guy Pratt, dlouholetý spolupracovník Pink Floyd, a klávesista Dom Beken.

O jejich letošním vystoupení v Lucerně hudební novinář Josef Vlček na Aktuálně.cz napsal, že bylo "stejně efektní jako hypermoderní koncert Muse, i když si Masonův soubor vystačil jen se světly a primitivními vizuálními efekty, a stejně fascinující jako vystoupení Rammstein v Praze, i když na scéně nehořel oheň".

Ukázka z koncertu Nicka Masona v pražské Lucerně. | Video: Martin Dybala

Masonově kapele ke komunikaci s publikem stačila hudba. "Dělali dojem, že to, co hrají, opravdu z duše milují," napsal Vlček.

Nick Mason letos za přínos hudbě obdržel Řád britského impéria v hodnosti komandéra.