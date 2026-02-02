„Nejsme zvířata.“ Ceny Grammy dokázaly, že tradiční i liberální může stát vedle sebe

Největší hudební noc roku se letos odehrála mezi 1. a 2. únorem – chudá na bulvární skandály, zato bohatá na oslavu různorodosti. Ceny v hlavních kategoriích byly rozdány dle očekávání insiderů a jejich udílení poměrně odvážně nešlo na ruku masovým trendům: Kendrick Lamar, Bad Bunny, Billie Eilish.
Právě (a nejen) od výše jmenovaných zazněly z pódia apely na potřebu sjednocení a lásky v boji proti vzrůstající vlně nenávisti vůči imigrantům ve Spojených státech.
Ceny Grammy bývají vždy výkladní skříní nejen špičky současné hudební scény, ale také aktuální společenské situace v Americe. Zatímco loni ceremoniál tematicky ovládly požáry v LA, letos to nemohlo být nic jiného než násilné zásahy amerického protiimigračního úřadu ICE, které nedávno skončily smrtí dvou nevinných lidí.
Už v rámci předávání žánrových cen, které předcházejí hlavnímu ceremoniálu, zpěvačka Kehlani při převzetí ocenění za Best R&B performance vypálila: „Fuck ICE“. Se stejnou vervou ji následovala Billie Eilish a nebyla sama. Vítěz nejprestižnější kategorie Album roku, Portorikánec Bad Bunny, ve svém proslovu prohlásil: „Pryč s ICE!“ a sklidil dlouhé ovace. „Nejsme zvířata, nejsme mimozemšťané, jsme lidé a jsme Američané,“ pokračoval a zároveň v angličtině špatně hledal slova, tak si chvílemi pomohl španělštinou. „Nenávist přiživuje další nenávist. Jediná silnější věc než nenávist je láska. Když bojujeme, bojujme láskou!“
Grammy letos nebyly jen cenami popularity
Ocenění umělci napříč kategoriemi otevřeně přiznali, že jsou potomci imigrantů na ukradeném území. Hudební smetánka Ameriky dala jasně najevo, že nestojí na straně manosféry a že nemají ty jediné „správné geny“. Konzervativním komentátorům se tato nálada nebude líbit a zřejmě budou zase celebrity obviňovat z „wokeismu“ a „šíření nenávisti“ vůči Trumpově administrativě. Ale budou se mýlit. Grammy praktikují, co kážou.
Při jejich udílení na pódiu v jednu chvíli stojí černošský rapper Kendrick Lamar, který prestižní ocenění pravidelně vyluxuje jako vysavač, a střídá se s Jelly Rollem oceněným za nejlepší country album, jenž celou svou děkovnou řečí freneticky velebí boha – tedy tradiční hodnoty. Rap z Comptonu se oslavuje vedle country z Tennessee a latino vedle rocku, všem se měří stejně.
Oceňme, že Akademie se letos nebála zvolit vítěze na základě hudebního přínosu a svěžesti na úkor pouhé dlouhodobé popularity. Z řady oceněných v hlavních kategoriích tak vypadla populární jména jako Lady Gaga, Sabrina Carpenter nebo Justin Bieber. Oproti prvním dvěma zmíněným Justin Bieber předvedl překvapivě odvážné a pro něj atypicky intimní hudební vystoupení, kdy v trenkách loopoval s kytarou. Na červeném koberci na klopě pak nesl odznak „ICE out“. Lady Gaga pak nejen během svého (již klasicky) sebedojímavého proslovu předvedla, že nemá moc co nového říct.
Mezi čerstvými hvězdami zazářil (díky svému obleku doslova) Sombr, když s výmluvnými slovy své písně „In the room full of people I look for you“ procházel obecenstvem. Nefiltrovanými emocemi potěšila britská zpěvačka Lola Young, když přiznala, že si pro převzetí své ceny nepřipravila žádnou řeč. Omylem zaklela a zhodnotila celou svou eskapádu jako „messy“ (chaotické). Což je i název písně, za kterou vyhrála v kategorii Nejlepší popové sólové představení.
A v rockovém nebi slavil Ozzy
Zajímavý souboj se odehrál na poli rocku. Loni v Česku proběhl masivní comeback Linkin Park a na výsluní se vyšvihl britský zpěvák Yungblud. Nominaci za nejlepší rockové album ale vyhráli poněkud nečekaně hardcoroví, méně populární Turnstile. I rocková porota se tak evidentně rozhodla nejít na ruku pouhým číslům poslechovosti, ale chtěla dát díl pozornosti čerstvému jménu.
Yungblud se přesto mohl radovat, a to z ocenění za jeho živé vystoupení Changes na posledním koncertě Ozzyho Osbourna. „Hluboce miluju tenhle žánr a chci tuhle cenu věnovat všem v obchodech s kytarami, kde jsem vyrůstal. Rock se vrací! Dávej si bacha, pope, dostaneme tě,“ sliboval. Třešničkou na dortu pak bylo společné vystoupení na Ozzyho počest, které předvedl Post Malone se Slashem.
Že rock není jen o kytarách, ale také o energii, nakonec se svojí hitovkou APT. naživo dokázali i Bruno Mars a Rosé. Skladba ale neproměnila nominaci na píseň roku (tu vyhrála Billie Eilish).
K-pop jako žánr si i přes celosvětový úspěch žádnou z hlavních cen Grammy neodnesl. Zklamaní fanoušci K-popu tak nyní poněkud nesmyslně obviňují Grammy z rasismu. Pro někoho překvapivě nebyl oceněn ani hit Anxiety od Doechii, který zaskóroval jen v kategorii Nejlepší videoklip.
Došlo i na roztomilé přešlapy
O roztomilé momenty okořeněné autentickým zmatkem se postarala Joni Mitchellová, která si až na pódiu uvědomila, že dostala nějaké ocenění, což ji upřímně rozzářilo. A Cher, která pomotala vyhlašování kategorie při předávání ceny Kendricku Lamarovi. Ten ovšem díky tomu gentlemansky vzpomněl na zmíněného Luthera Vandrosse, kterého Cher omylem vyhlásila jako vyznamenaného.
Co dodat? Byla to dlouhá noc – především vzhledem k enormnímu množství kategorií, mezi nimiž letos nově přibyla třeba zajímavá cena za obal hudebního nosiče, kterou si však bohužel nikdo nevyzvedl. Čas předávání cen je zahájen a Grammy ho odstartovala se ctí.
