Naději utnul vpád vojsk. Mišík představil první skladbu z nového alba

Německá prokuratura podezírá skupinu armádních záložníků, že se pokusili založit krajně pravicovou ozbrojenou skupinu, a hodlá je stíhat. Ve středu kvůli tomu policie provedla domovní prohlídky v Dolním Sasku, Severním Porýní-Vestfálsku a v Berlíně, uvedla agentura DPA. Policisté při prohlídkách našli zbraně a munici.

Celkem policie vyšetřuje devět mužů ve věku od 37 do 53 let, z toho šest patří k aktivním vojenským zálohám bundeswehru, uvedla mluvčí prokuratury v Lüneburgu. Na operaci se podílelo celkem 200 policistů a příslušníků speciálních jednotek.

Pokud by byli podezřelí obžalováni, mohl by soud je poslat do vězení až na dva roky, uvedla stanice Deutsche Welle.

Problémy související s pravicovým extremismem se německá armáda zabývá opakovaně. Letos například vyvolaly skandál informace o tom, že v dubnu na bujarém večírku v jednom litevském hotelu zpívali němečtí vojáci z mise NATO krajně pravicové a antisemitské písně. Loni v červenci německé ministerstvo obrany rozpustilo část speciální jednotky KSK. Jedna z jejích rot v roce 2017 vyvolala pozornost rozlučkovým večírkem velitele, při němž vojáci házeli prasečími hlavami, poslouchali pravicový rock a hajlovali.