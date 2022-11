Mně ty prášky zachránily život. Selah Sue zazpívá o dobrém životě s antidepresivy

Letošní album nahrála po sezeních s psychologem, ve dvanácti písních představuje svých dvanáct osobností. Belgická zpěvačka Selah Sue nedávno musela znovu nasadit antidepresiva, přesto je její hudba povznášející.

"Bylo to těžké, ale chci vést upřímnou konverzaci o antidepresivech," vysvětluje třiatřicetiletá hvězda, vlastním jménem Sanne Putseys, proč začátkem srpna zveřejnila na Instagramu poměrně drásavý příspěvek o tom, že znovu začala brát antidepresiva. S krátkými přestávkami je užívá od 18 let.

"Předtím jsem do médií řekla, že jsem prášky vysadila a nikdy se necítila lépe. Jenže pak to přišlo. Deprese se vrátila. Musím být upřímná, nechci lhát o tom, co žiji, cítím a skládám," prohlašuje pevným hlasem. V době telefonického rozhovoru s Aktuálně.cz byla v Paříži, kde propagovala svou třetí desku nazvanou Persona. Nadcházející pondělí 21. listopadu ji představí v pražském klubu Roxy.

Nahrávku otevírá striktní, pro jinak křehkou zpěvačku trochu netradiční track Kingdom. Reggae rytmus částečně navazuje na její hit Raggamuffin, zvuk je ale hutnější a vrstevnatější. Po něžném úvodu spustí Selah Sue nekompromisní rap, v refrénu se představuje jako "královna svých držav", a hlavně "bad bitch", strašná čubka. "To promlouvá moje sebevědomí," vysvětluje po telefonu. "Na minulých deskách jsem se ho snažila trochu skrývat, občas jsem se za něj styděla. Teď ale vím, že když chci, můžu si být jistá sama sebou. Tady mě máte, mě a můj rap," směje se.

Sebevědomá Selah Sue je jednou ze 12 osobností, které na albu předkládá. "Řekla bych, že sestáváme přibližně ze dvou set osobností. Některé jsem v sobě zatím vůbec neobjevila. Například jsem nikdy neztratila nikoho blízkého, takže mé truchlící já ještě nepromluvilo," uvažuje.

Své vnitřní persony ohledává během terapie nazvané voice dialogue, která byla vyvinuta v 70. letech minulého století. Když s psychologem mluví o svých pocitech a myšlenkách, společně se snaží zjistit, odkud hlasy vycházejí. "Teď mluví kritik, teď mluví sebevědomí, tohle je netečnost," líčí, jak psychologická sezení vepsala do hudby.

Jako matka promlouvá v závěrečné písni nové desky Full of Life. "Viděla jsem dost," pěje vysokým hlasem do jemných varhan a přeje přívětivý život svým dětem. Jednomu jsou tři, druhému pět let. Jenže v polovině skladby se "ukolébavkový" charakter zlomí. Selah Sue se opře do výrazu tak silně, až přístroj nepojme její hlas a zkreslí ho. "To je sranda, nahrála jsem to doma na počítači. Vůbec jsem nepoužila mikrofon. Zní to upřímně a syrově," říká. Později se ten moment pokusila zrekonstruovat ve studiu, "ale už to nefungovalo".

Persona je sebevědomé a otevřené album v duchu současného popu. Organicky plave nad žánry, bere si z funku, neo soulu, hip hopu, ale například také houseu, nechává prostor hráčským finesám precizní kapely. Melancholické momenty střídá euforie.

Selah Sue nicméně nejde s trendy, odjakživa byla nezařaditelná. Její písně vždy spojoval především zastřený a robustní hlas jako z jiného světa. Dokáže povznést, intimní píseň během vteřiny promění v drama.

V singlu Hurray z letošního alba Selah Sue jako host účinkuje v Nigérii narozený kanadský raper Tobi. | Video: Because Music

Psychologie šla stranou

Do světa hudby se vydala na vlastní pěst, v rodině muziku nikdo moc neposlouchal, natož aby hrál na nástroj. Rozhodující moment přišel, když dívka v patnácti viděla akustický koncert americké zpěvačky Lauryn Hill v televizi MTV. "Pohltil mě její hlas i styl, jakým hrála na kytaru. A všechny ty melodie. Byla to láska na první pohled," vzpomíná Selah Sue na okamžik, kdy si také vybrala kytaru. Přihlásila se na dvouletý kurz klasické hry, do toho okoukávala prstoklad své oblíbenkyně a snažila se ji imitovat.

Zatímco ještě studovala psychologii, zaznamenala první úspěchy. Mihla se v talentových soutěžích, dokonce odmítla smlouvu s velkou nahrávací společností, která se ji snažila angažovat coby zpěvačku, respektive interpretku. Jenže Selah Sue chtěla psát vlastní písně, sláva ji nezajímala. Nakonec dosáhla obojího.

"Musela jsem se rozhodnout, protože jsem chtěla dělat věci na sto procent," líčí, kdy si uvědomila, že psycholožkou asi nebude. "Připravovala jsem se na zkoušky a četla nudné knihy, poněvadž studium psychologie zahrnuje i matematiku a spoustu tabulek. A druhý den jsem hrála na festivalu pro tisíce lidí, kteří zpívali moje písně," vybavuje si. Když viděla, jak její matka coby zdravotní sestra pracuje od rána do večera, seznala, že "muzikantský život není vůbec špatný".

Za hranice rodné Belgie ji dostala debutová deska, a především singl Raggamuffin, v němž roku 2010 elegantně propojila písničkářství s dynamikou reggae a hned několika polohami svého hlasu. Album vystřelilo na první místo belgické hitparády, bodovalo v Evropě a kladných recenzí se dočkalo dokonce v Americe.

"To byla krásná doba. Pořád jsem byla na turné, navíc se svým klukem. Byla jsem zamilovaná a připadala si jako na dovolené," vzpomíná na jedno z nejintenzivnějších životních období. Manžel Joachim s ní před 13 lety začal hrát coby klávesista, dnes mají dvě děti a stále spolu jezdí po světě.

V singlu Raggamuffin propojila Selah Sue písničkářství s dynamikou reggae a hned několika polohami svého hlasu. | Video: Because Music

Tancovala jsem na stropě

Druhá část příběhu má však temnější kontury. Po většinu dospělého života se Selah Sue potýká s těžkými depresemi, od 18 let drásavé stavy tlumí medikací. Mluví o tom prakticky od začátku kariéry.

"V jedné televizní show tehdy nějaký doktor prohlásil, že antidepresiva nefungují. Že jde jen o placebo. Musela jsem říct, že je to nesmysl, protože mně ty prášky zachránily život. Díky antidepresivům jsem opět našla sílu, stabilní život i kariéru," vysvětluje, proč se před osmi lety zapojila do veřejné debaty o duševním zdraví.

"Pilulkám" věnovala i aktuální singl Pills, který začíná slovy "nemůžu to udělat, necítím nic / jsem jen otupělá" a pokračuje refrénem "přeju si, abych mohla něco cítit, ale pilulky dělají to, co dělají / Tancovala jsem na stropě a teď nemůžu cítit nic nového". Přesto se píseň vyznačuje tanečním beatem i povznesenou atmosférou. Podle zpěvačky jde o hru s posluchači, kterým se na první poslech může zdát, že zpívá například o taneční droze extázi.

Navzdory otupělosti už Selah Sue dokázala vydat tři alba, odehrát stovky koncertů a zapojit se do všeho, co hudební byznys obnáší. "Ten text je trochu nadnesený, to je pravda. Ale tohle jsou skutečně vedlejší účinky antidepresiv. Prostě vás to utlumí," přemýšlí, jak dokázala vytvořit desítky songů navzdory tomu, že podle písně "necítí nic".

Bezpečný prostor pro ni představuje pódium, kde se soustředí pouze na hudbu. Říká, že dialog s publikem jí přináší radost, která melancholii a bolest zastíní. V posledních letech k soustředěným terapiím přidala experimentální léčbu psychotropní látkou psilocybinem, která se vyskytuje například v lysohlávkách. Na medikaci jezdila do Kanady i Nizozemska, kde je podávání psilocybinu legální - na rozdíl od zpěvaččiny rodné Belgie.

Vše šlo dobře. V době vydání singlu Pills fanouškům sdělila, jak antidepresiva počtvrté v životě vysadila a doufá, že nadobro. První měsíce se cítila skvěle. Věci prožívala intenzivněji, v této náladě odehrála "několik úžasných koncertů a napsala několik skic, které ještě čekají na dodělání". Jenže po šesti měsících narazila. Deprese se bez varování vrátily v plné síle. Po dalších čtyřech měsících už zase brala antidepresiva.

"Tak to prostě je," říká nyní a působí mnohem klidněji než v drásavém postu na Instagramu, kde situaci popsala. "Zrovna jsem uprostřed diagnózy, takže nevím, kam mířím. Ani proč to nevyšlo," popisuje aktuální stav.

„Pilulkám“ věnovala Selah Sue aktuální singl Pills, který začíná slovy „nemůžu to udělat, necítím nic / jsem jen otupělá“. | Video: Because Music

Diskuse o duševním zdraví je v hudbě poslední roky běžná, prosákla do mnoha písní, debat i článků. Selah Sue jde ale ještě dál. Z vlastní zkušenosti otevřeně mluví o negativech i pozitivech, které užívání antidepresiv obnáší.

Od roku 2016 je také kmotrou projektu Te Gek, jenž se v Belgii snaží prolamovat tabu ohledně duševních nemocí. "Nevím, jak je tomu u vás, ale v Belgii jsou počty sebevražd šílené. Je strašné vidět, jak se spousta lidí za svou nemoc pořád stydí," objasňuje. Podle údajů Světové zdravotnická organizace z roku 2019 připadalo v Belgii okolo 14 sebevražd na 100 tisíc obyvatel, což je jeden z nejhorších výsledků v Evropě. V Česku to bylo průměrně 9,5.

Selah Sue v kampani vysvětluje, že potýkat se s depresemi je vlastně normální. "To je moje role. Občas mluvím s mladými lidmi a dodávám jim naději. Částečně i proto, že můj příběh v sobě naději nese. Přestože trpím silnými depresemi, dokázala jsem založit rodinu, mám úspěšnou kariéru a navzdory duševní nemoci vedu vcelku normální život," uzavírá.