Místo zpěvu se naučí střílet a házet granátem. Člen skupiny BTS narukoval do armády

Nejstarší člen celosvětově známého jihokorejského boybandu BTS, jehož klipy mají na YouTube miliardy přehrání, narukoval do armády. Povinnou osmnáctiměsíční vojenskou službu začal zpěvák a tanečník Kim Sok-čin známý jako Jin ve městě Jončchon, kde jsou rozmístěné jednotky chránící hranici se Severní Koreou.

Na příjezd zpěváka Jina do kasáren dohlíželi policisté. | Foto: ČTK/AP

Zpěvák Jin do kasáren přijel v jednom z těchto vozů. | Foto: ČTK/AP

Jin na sítích zveřejnil svou fotografii s oholenou hlavou. "Je to hezčí, než jsem si myslel," komentoval účes. | Foto: ČTK/AP

Zpěvák Jin (na transparentu) v úterý narukoval do armády. | Foto: ČTK/AP

Jak připomíná agentura Reuters, v Jižní Koreji platí povinná dvouletá vojenská či civilní služba. Kvůli ní BTS předminulý měsíc oznámili, že pozastavují činnost do roku 2025. Odvod do armády čeká všechny jihokorejské muže nejpozději do třicátého roku života. Cílem opatření je, aby byla země připravená se bránit v případném konfliktu se sousedem, Severní Koreou vybavenou jadernými zbraněmi.

Do dovršení 30 let mohou jedinci zažádat o odklad, jako to dříve udělali právě zpěvák Jin a druhý nejstarší člen sestavy, raper Suga.

Další zdržení už ale nebylo možné. V úterý tak Jin nastoupil do vojenského centra ve městě Jončchon, kde na něho navzdory sněhu a chladu čekaly desítky fanoušků. Někteří drželi v rukou jeho fotografie nebo transparenty. Agentura Big Hit Music, jež kapelu zastupuje, dopředu vyzývala lidi, ať ke kasárnám nechodí. Na pořádek dohlíželo 300 policistů, hasičů a vojáků. Vůz s Jinem vjel rovnou do areálu, zpěvák se tak s posluchači nepozdravil, líčí agentura AP.

"Přála bych si, aby bylo tepleji. Doufám, že ho tam nebudou šikanovat," řekla agentuře Reuters čtyřiadvacetiletá posluchačka Lee Jin. "Je tak hubený. Musí víc jíst, zůstat zdravý a dávat na sebe pozor," přidává se třicetiletá Mandy Lee z Hongkongu. "Mám smíšené pocity. Jsem smutná, ale zároveň se pro něj chci radovat, vím, že musí sloužit vlasti," doplňuje Angelina z Indonésie.

V úterý zpěvák na sociální síti Weverse zveřejnil fotografii s oholenou hlavou. "Je to hezčí, než jsem si myslel," komentoval svůj nezvyklý účes. Nyní ho stejně jako další nováčky čeká pět týdnů základního vojenského výcviku zhruba pětačtyřicet kilometrů od demilitarizovaného pásma, které slouží coby nárazníková zóna mezi Severní a Jižní Koreou. Jin se naučí střílet z pušky nebo házet granátem, následně bude přiřazen k jednotce s konkrétním úkolem, oznámilo ministerstvo obrany.

Kapela BTS se s fanoušky rozloučila v říjnu. Na tehdejší koncert přišlo okolo 50 tisíc lidí, přes internet jej sledovalo až 50 milionů diváků.

Coby další člen BTS do armády půjde raper Suga. Podle agentury Jonhap ale doktoři uznali, že je neschopen sloužit přímo u vojska, pročež službu na rozdíl od Jina vykoná v civilním zařízení. Nejmladšímu členovi formace Jungkookovi je nyní 25 let.

Jihokorejský ministr obrany I Čongsop v srpnu řekl, že pokud členové BTS narukují, budou moci v rámci propustek dál zkoušet a vystupovat alespoň v zahraničí. Naznačil ale, že by bylo dobře, kdyby se jim nedostalo zvláštního zacházení a splnili vojenskou povinnost jako všichni ostatní.

Odvod členů kapely, která je známá po celém světě, otevřel diskusi, zda nezměnit ústavu a nerozšířit výjimku z vojenské služby. Tu mají například olympionici, úspěšní tanečníci nebo vybraní interpreti klasické hudby. Návrh zákona na rozšíření výjimek leží v jihokorejském parlamentu. Část občanů ale navýšení výjimek odmítá. Sami členové BTS o legislativní zásah nepožádali. "Je fakt, že korejské popové hvězdy zákon trochu znevýhodňuje oproti jiným umělcům či sportovcům. Proto očekávám, že téma nezmizí a debata o něm se bude průběžně vracet," řekl agentuře AP jihokorejský kulturní novinář Jung Duk-hyun.

BTS existují od roku 2013. Kapela proslula synchronními tanečními kreacemi a energickými popovými písněmi jako Butter, Dynamite, s níž předloni poprvé ovládla americký žebříček Billboard Hot 100, nebo My Universe, kterou nahrála s britskými Coldplay. Členové skupiny zpívají a rapují o sounáležitosti či pozitivní víře v sebe sama. Vedle hitu Gangnam Style od jihokorejského rapera zvaného Psy jim bývá přisuzováno, že v době neustálého rozšiřování internetu a sociálních sítí vzbudili celosvětový zájem o žánr k-pop, to znamená korejskou pop-music. Zvlášť populární jsou BTS u mladých.