Obrazem: Od Dymytry po finské hvězdy. Areálem vizovické likérky zní tvrdá hudba

Koncertem italské kapely Ironwill, která existuje od roku 2017 a dosud vydala dvě studiová alba, tento čtvrtek začal 19. ročník festivalu Masters of Rock. Na přehlídce rockové a metalové hudby, tradičně pořádané v areálu likérky ve Vizovicích na Zlínsku, se představila poprvé.

"Odehrála první kapela, koncert sledovalo asi 6000 lidí. Na pódiu je druhá. Vše běží, jak má. Fanoušci vplouvají do likérky," popisoval ve čtvrtek odpoledne Jiří Daron, ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia.

Jako druzí vystoupili thajští Melodius Deite, kteří hrají progresivní metal a power metal. K dalším hvězdám prvního dne patřili čeští Dymytry, němečtí thrashmetaloví Kreator nebo finští Battle Beast. Dramaturgie se dlouhodobě více soustředí na melodickou rockovou a metalovou hudbu než tvrdý metal.

Ještě ve čtvrtek dopoledne pršelo, předpověď na další dny však varuje před tropickými vedry. "Máme tady sbor dobrovolných hasičů z Vizovic, kteří jsou připraveni fanoušky kropit a svlažovat vodou," ubezpečuje Jiří Daron.

Organizátoři začali do areálu vpouštět návštěvníky zhruba hodinu před první show. Akce sice není vyprodaná, pořadatelé však očekávají téměř 20 tisíc lidí. "První fanoušci stanovali ve Vizovicích už o víkendu. Od pondělí jich každý den najíždí víc a víc. Ale samozřejmě je pracovní den, takže někteří lidé přijedou třeba až po práci," přiznává Daron.

Podobně jako v předchozích letech se jeho týmu osvědčilo, že lidem poskytli možnost předem si vyměnit vstupenku za identifikační náramek. Lidem byla tato služba k dispozici od středy, díky tomu se ve čtvrtek u vstupů do areálu netvořily dlouhé fronty.

"U obou dvou vchodů do likérky stáli opáskovaní lidé a když se řeklo, že teď pouštíme, už víceméně jen proběhli a brali si cédéčka na památku," líčí ředitel. Tradiční dárek v podobě festivalového CD se skladbami vybraných účinkujících dostane prvních 15 tisíc fanoušků, kteří dorazí.

Akce potrvá do neděle. Hlavními hvězdami pátečního programu jsou všestranná finská zpěvačka Tarja Turunen a nizozemští symfoničtí metalisté Within Temptation. "Tato kapela je vždycky doprovázená obrovskou produkcí. Na pódiovou show to bude asi největší vystoupení festivalu," očekává Jiří Daron.

V sobotu Masters of Rock láká zejména na vystoupení švédské rockové stálice Europe, v neděli pak na koncert kapely Amon Amarth, která pochází ze stejné země a hraje melodický death metal.