Konec se odkládá. Němečtí rockeři Scorpions znovu přijedou do Česka

Od poloviny 60. let minulého století funguje německá rocková kapela Scorpions. Přestože už před 12 lety oznámila konec činnosti, po letošním vystoupení v Praze zahraje znovu příští rok v Brně.

Koncert se uskuteční 7. června v hale Rondo, nyní označované jako Winning Group Arena. V pondělí o tom informovala agentura Live Nation. Vstupenky za 1490 korun budou v prodeji od tohoto pátku.

Scorpions do Česka po pádu železné opony jezdí opakovaně. V brněnském Rondu se prvně představili roku 2004. Příští rok by tam měli zopakovat podobnou show, jakou letos v květnu ukázali pražské O2 areně, kde je sledovalo přes 10 tisíc lidí. Obě akce jsou součástí turné k zatím poslední desce Rock Believer z letošního února.

Dosud ve Scorpions působí jejich zakladatel, čtyřiasedmdesátiletý kytarista Rudolf Schenker. Dalším veteránem je stejně starý zpěvák a autor většiny textů Klaus Meine. Doplňují je kytarista Matthias Jabs, bubeník Mikkey Dee a polský baskytarista Paweł Mąciwoda, v 55 letech nejmladší člen formace.

Hrají hard rock a heavy metal. Zpívají anglicky, proto vždy měli fanoušky také mimo Německo. Jejich zvláštní disciplínou jsou rockové balady. Světovým hitem se stala skladba s hvízdaným motivem Wind of Change z roku 1990, někdy s nadsázkou označovaná za soundtrack konce studené války. Klaus Meine ji napsal poté, co s kolegy na vrcholu perestrojky navštívili Sovětský svaz. V srpnu 1989 hráli pro až 300 tisíc lidí na moskevském Leninově stadionu, dnes známém jako Lužniki. "Pak jsem jeden teplý letní večer seděl v Gorkého parku a díval se na řeku Moskvu. Tam mě píseň napadla. Je to mé osobní přehodnocení toho, co se tehdy ve světě dělo," řekl později zpěvák a textař.

Singlu se prodalo okolo 14 milionů kopií, část výtěžku kapela roku 1991 věnovala poslednímu sovětskému vůdci, nedávno zemřelému Michailu Gorbačovovi.

Scorpions vznikli roku 1965 zprvu jako žákovský soubor, který založil sedmnáctiletý Schenker. Pět let nato se přidal Meine. Složili většinu skladeb, i naživo bývá nejvýraznější na koncertech zpěvák s typicky vysokým vokálem a nepostradatelnou čepicí.

Skladba s hvízdaným motivem Wind of Change má na YouTube přes 980 milionů přehrání. | Video: Island Def Jam Music Group

Celá 70. léta však trvalo, než vyrostli z lokální kapely v mezinárodně úspěšný soubor. "V té době německá rocková scéna přinášela spoustu novátorské hudby, ale Scorpions se drželi zvuku svých britských a amerických vzorů, zpívali zásadně anglicky. Nesnažili se objevovat nové hudební světy, hardrockové mantinely jim vyhovovaly," napsaly Hospodářské noviny. Podle nich sestava hrála na patřičně hlasité kytary, avšak úspěch sklízela spíš s cituplnými baladami.

Postupně si Scorpions vyzkoušeli vše od spolupráce s Berlínskou filharmonií přes elektronické experimenty po čistě akustickou desku. Na vrcholu byli okolo přelomu 70. a 80. letech. Do amerických a britských hitparád pronikli s albem Lovedrive, následovala série komerčně ještě úspěšnějších desek jako Animal Magnetism nebo Love at First Sting z roku 1984. Ta obsahovala hity Rock You Like a Hurricane, Big City Nights nebo Still Loving You. V roce 2010 kapela oznámila konec a poslední turné, nakonec ale dál vystupuje.