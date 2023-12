Kiss ukončili kariéru, dál mají koncertovat jejich avatary. Fanoušci se bouří

Sobotním vystoupením v newyorské hale Madison Square Garden ukončila kariéru rocková kapela Kiss. Během přídavku čtveřici hudebníků zastoupily jejich digitální avatary promítané na plátně, které mají dál koncertovat bez lidí. "Díky vám jsme se stali nesmrtelnými," zvolaly postavy. Fanoušci ale nápad kritizují.

Americká rocková skupina založená roku 1973 se už v létě rozloučila s českými příznivci v pražské O2 areně, kam přišlo zhruba 15 tisíc lidí. Nyní podobný program při vyvrcholení turné nazvaného End Of The Road zažili Newyorčané, avšak s nečekanou tečkou, píše agentura AP.

Během přídavku se na pódiu v oparu ohně a kouře rozloučili zakladatelé formace Paul Stanley a Gene Simmons v doprovodu kytaristy Tommyho Thayera a bubeníka Erica Singera, načež na promítacím plátně představili své omlazené, nadpřirozené virtuální avatary. Ty pak už bez skutečných hudebníků jen na obrazovce v jakýchsi lehce ďábelských kulisách odehrály skladbu God Gave Rock 'n' Roll to You II, jejíž coververzi Kiss natočili začátkem 90. let minulého století. Z nástrojů se jim přitom linuly proudy jakési energie, struny či oči jim ďábelsky svítily a avatary levitovaly či plivaly oheň, jako by se jednalo o počítačovou hru. "Armádo posluchačů Kiss, díky vaší lásce a síle jsme se stali nesmrtelnými. Právě teď začíná nová éra Kiss," oznámily postavy.

Záznam posledních minut newyorského koncertu, na němž Kiss představili své digitální avatary. | Video: Youtube/Rightmeowart

Digitální podobizny muzikantů vytvořilo trikové studio Industrial Light & Magic založené Georgem Lucasem, tvůrcem Hvězdných válek, ve spolupráci s firmou Pophouse Entertainment. Její vznik zase inicioval Björn Ulvaeus ze švédské kapely Abba.

Obě společnosti už společně vytvořily show Abba Voyage, díky níž mohou lidé v Londýně sedmkrát týdně zažít celý koncert digitálních avatarů této švédské kapely. Projekt podle agentury Bloomberg utrží zhruba dva miliony dolarů týdně.

Něco podobného nyní zkusí Kiss. "Tato technologie jim dovolí hrát věčně. Díky ní budou moct Kiss účinkovat třeba ve třech městech na třech kontinentech zároveň," naznačuje Per Sundin, šéf Pophouse Entertainment. Podle něj avatary vznikly technologií zvanou motion capture, která snímá pohyb skutečných hudebníků a pak jej převádí do počítače.

"Takhle můžeme zůstat navždy mladí a dostat se na místa, o kterých jsme ani nesnili. Díky téhle technologii může Paul skákat výš než kdykoliv dřív," dodává čtyřiasedmdesátiletý baskytarista Gene Simmons, jehož o tři roky mladší kolega Paul Stanley při hraní na kytaru často skákal do vzduchu.

Technologické možnosti naznačuje i krátké fanouškovské video ze sobotního koncertu, na němž je vidět, jak jsou avatary jednotlivých hudebníků promítány na průsvitné obrazovky uprostřed haly.

Podle agentury AP ale někteří posluchači od závěrečných koncertů v New Yorku čekali něco jiného - zejména znovushledání Kiss s bývalými členy. Frontman Paul Stanley dříve několikrát připustil možnost, že by se na posledním koncertě mohli ke stávajícím hráčům přidat ti bývalí a stále žijící, to znamená kytaristé Ace Frehley, Vinnie Vincent, Bruce Kulick a bubeník Peter Criss.

Kvůli osobním animozitám ale všichni někdejší přátelé nevystoupili společně už v roce 2014, kdy byli Kiss uvedeni do Rokenrolové síně slávy, a nestalo se to ani uplynulou sobotu.

Plán, že místo opravdových Kiss budou napříště vydělávat jejich digitální náhražky, navíc vzbuzuje kritiku u fanoušků. "Opravdu nemám zájem jít na koncert avatarů Kiss ani avatarů kohokoliv jiného. Nic nenahradí živou hudbu," říká třeba rozhlasový moderátor Eddie Trunk, celoživotní fanoušek Kiss z amerického New Jersey.

Také na Facebooku kapely od soboty převažují spíše negativní komentáře. "Nevím, co by mě mohlo zklamat, znechutit a šokovat víc než tahle zrůdnost," napsal Gary Stevens, který zastává roli Paula Stanleyho v revivalových kapelách Strutter a Kiss Revisited. "Teď už chápu, proč na poslední koncert nepozvali Petera, Ace, Bruce a další. Ti by se smáli, až by se za břicho popadali, kdyby tohle viděli," myslí si posluchač.

Ne všechny ohlasy jsou nicméně kritické. Například server Theverge.com považuje za logické, že právě kapela tak silně pracující se svou image se rozhodne tuto image v nějaké podobě zachovat. Že by na koncert avatarů Kiss nepřišlo dost lidí, se časopis neobává.

"Budou lidi chtít chodit na živý koncert, který nebude hrát nikdo živý? Samozřejmě že budou," myslí si novinář a poukazuje nejen na úspěch projektu Abba Voyage v Londýně, ale třeba také na nedávný kinozáznam koncertu zpěvačky Taylor Swift. Ten už v kinech celosvětově utržil 250 milionů dolarů, v přepočtu asi 5,5 miliardy korun.

Své digitální avatary, které je nahradí na budoucích koncertech, Kiss představili také v samostatném videu. Foto: Reuters | Video: Pophouse Entertainment

Jedno rozlučkové turné už Kiss uspořádali v letech 2000 a 2002. Pátečním a sobotním koncertem v New Yorku završili šňůru nazvanou End Of The Road neboli Konec cesty, kterou zahájili roku 2019 a v jejímž rámci se vraceli k největším hitům své padesátileté kariéry.

Také v sobotu zopakovali nejrůznější pyrotechnické a světelné efekty, které k jejich vystoupením vždy patřily, včetně třeba plivání ohně. "Vím, že tohle je konec cesty. A vím, že se to zdá smutné," snažil se v průběhu koncertu mírnit smutek posluchačů Paul Stanley. "Rád bych ale, abyste si dnešní večer užili. Má to být radostná oslava všeho, co jsme společně dokázali. A my bychom to nedokázali bez vás," poděkoval fanouškům.

Frontman také vzpomněl, jak se roku 1972 v New Yorku živil jako taxikář a na koncert Elvise Presleyho do haly Madison Square Garden vozil zákazníky, kterým prý říkal, že jednou bude podobně slavný jako Elvis a oni že budou chodit na něj. Když pak na témže mistě Kiss poprvé koncertovali v únoru 1977, přišli se podívat Stanleyho rodiče i matka Genea Simmonse.

Kiss známí jednoduchou, údernou hudbou na pomezí glam rocku a hard rocku, pomalovanými obličeji, divokými kostýmy, vyplazenými jazyky a dalšími výstřelky od vzniku v roce 1973 prodali více než 100 milionů alb. V Česku vystoupili několikrát, poprvé roku 1996 ve sportovní hale na pražském Výstavišti.

Video: Kiss hrají skladbu Detroit Rock City