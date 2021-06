Když nebudeš nic říkat, proč bych to měl poslouchat. Prago Union školí český rap

Přestože ani na sedmém albu kapely Prago Union se nemění kulisy, protagonisté, styl, natož nálada, novinka nazvaná Made in Strašnice je v současném českém rapu osvěžující.

V posledních letech žánr také v Česku prošel bouřlivým vývojem. Nástup digitální distribuce odhalil novou armádu dětských posluchačů a stvořil hvězdy z mnoha dospívajících kluků z menších měst, kteří často s pomocí budgetových mikrofonů, beatů pronajatých z globálních databází a drogami prosycených textů na témata odposlouchaná z Ameriky stvořili novou, finančně vitální subkulturu.

Ta co do poslechovosti suverénně válcuje nejen většinu současné české pop-music, ale také žánrové "legendy", které kdysi zasadily a dlouho hnojily kořeny českého hip hopu.

Deska … a nastal chaos od formace Chaozz v červnu oslavila čtvrtstoletí od vydání. Její protagonista Adam Svatoš si změnil přezdívku z Depha na Kata před 16 lety, kdy světskou slávu vyměnil za undergroundový svět Prago Union, kapely, kterou měl od začátku plně v režii.

"Je to jedna velká jízda, ze který se sotva někdy vyspím. Ale stejně šlapu na plyn. Může mi někdo říct, co já si jako myslím?" rapuje dnes dvaačtyřicetiletý Kato ironicky v titulní skladbě novinky nazvané Made in Strašnice. Přestože na novém albu zní více skutečných nástrojů než dřív, Prago Union nadále zůstávají projektem jednoho muže, který si hudbu i rap se smyslem pro samplování, soul i funk sám píše a natáčí ve vlastním studiu Strojovna, což je ve skutečnosti maringotka zaparkovaná na jedné ze strašnických zahrad.

"Hurá, nová písnička, kterou nebudou nikde hrát!" glosuje Kato bez větší ublíženosti, spíš k vlastnímu pobavení situaci, ve které se ocitl. A k tématu současného rapu se na desce několikrát vrací. Nejdůrazněji ve skladbě Oprava komunikace, která textově i hudebně patří k nejvýraznějším. "Rým nemá být zplodina lebeční, k realitě netečný," glosuje Kato. "Není to rap ani hip hop, borec dělá majk džob," tne napřímo do těch, co si z hudby udělali výrobní linku na zaměnitelné rýmy.

Vše vrcholí sugestivní otázkou v refrénu: "Když nebudeš nic říkat, proč bych to měl poslouchat?" ptá se Kato a jako ozvěna opakuje: "Říkat - poslouchat."

Ze své pozice si takový nadhled může dovolit, protože jeho poslouchat lze. Dokonce opakovaně, jen tak je možné odkrývat jednotlivé vrstvy veršů. I na novém albu se Kato projevuje jako jeden z nejobratnějších textařů své generace, který dávno přesáhl žánr, kde skladby obecně mají největší slovní spotřebu.

Většina z 19 položek na desce funguje ve více rovinách, dvojsmysly a posuny významu posluchač odhaluje až postupně. Nejsou to složité intelektuální hříčky, Kato je však dovede chytře zamotat do sebe.

Hlavním kouzlem Prago Union ale krom textů zůstává civilnost, se kterou dovede svoje - nebo po různých barech a klubech odposlouchané - příběhy vyprávět. Nehlásá žádné velké pravdy, se stejnou upřímností ale glosuje každodennost i vlastní život.

To, jak dovede vypointovat textový skeč, nejlépe reprezentuje singl Pokračujem v jízdě, pojednávající o srážkách se zákonem s klasicky nadneseným refrénem: "Jeď, jeď, jeď, fízl není zeď."

Album Made in Strašnice je dalším z výsledků muzikantské koronavirové terapie. Vzniklo v rekordním čase během lockdownů. Kato tu ale bizarních příběhů, zahrnujících třeba i dělání dřepů před policií, vypráví víc než v minulosti.

Made in Strašnice tvoří vstupenku do jeho podivuhodného světa flinků a floutků, kterým je stále stejně zábavné procházet. Byť to může být pro současného singlového posluchače až příliš dlouhá a ve výsledku trochu monotónní výprava.

Také stopáž 67 minut je staromilská a připomíná doby, kdy se zejména rapové kapely snažily zaplnit celý kompaktní disk. Posluchačsky to ale komfortní není, některé tracky i nápady se zbytečně slévají a nemají šanci vyniknout. Přitom škrtat by bylo kde, třeba skladba Jakobynic má sice skvělou atmosféru, ale z textu, který měl pobavit, se zvedá spíš obočí než koutky.

Možná nejsilnější píseň se tak kvůli autorskému přetlaku skrývá až na konci. "Dokonalej zločin, ukrást lidem oči. Naučit je vidět, vidět slunce v noci," rapuje v remaku starého tracku Dokonalej zločin XXI, původně z dávného projektu Rigor Mortiz. Silná, náladová skladba umocněná kytarou ukazuje, jak je Kato ve své specifické poetice konzistentní a nenapodobitelný.

Made in Strašnice představuje jednu z nejpříjemnějších nahrávek současného českého rapu, možná i proto, že je bez pózy a předstírání. Kato sice posluchače provází po známém území, to ale stále dokáže hravě a nápaditě zkoumat. Nachází nové věci, rýmy i úhly pohledu. Jednoduše má co říct. A tak je co poslouchat.

