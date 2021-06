Na počest Ivana Krále. Jeho hity na Výstavišti zazpívají Langerová nebo Lenny

Třídenní akci Metronome Prague Warm Up, která se uskuteční 10. až 12. září na pražském Výstavišti, zakončí pocta hudebníkovi Ivanu Královi. Koncert nazvaný Forever Král připomene nejslavnější písně, jež napsal, produkoval nebo se na nich podílel coby interpret.

S doprovodnou kapelou, kterou pro tuto příležitost sestavil Králův dlouholetý kytarista Jan Ponocný, vystoupí Aneta Langerová, Ivan Hlas nebo Lenny. Zazpívají skladby jako Dancing Barefoot, Bang Bang, Pumping for Jill, Because the Night, Mám svůj stín či Winner Takes All.

"V roce 2020 jsme Ivanovi chystali velké vystoupení, jenže v únoru zemřel. Tehdy jsme se spontánně dohodli s jeho ženou Cindy Hudsonovou, že uspořádáme na jeho počest koncert. Dodnes mu ho dlužíme a jsem rád, že teď tento dluh splatíme společně s celou řadou muzikantů a spolupracovníků, se kterými Ivan hrál a tvořil," říká David Gaydečka, jeden z pořadatelů Metronomu.

Koncert bude součástí nikoliv regulérního ročníku festivalu, ale samostatné akce nazvané Metronome Prague Warm Up, na které 11. září vystoupí britská skupina Morcheeba. Půjde o předzvěst plnohodnotného Metronome Prague Festivalu, kvůli pandemii koronaviru přesunutého na 23. až 26. června 2022.

Koncertní poctou vyvrcholí týden zasvěcený Ivanu Královi. Zahájí ho 7. září debata o vztazích na česko-americké hudební scéně v knihovně americké ambasády. O den později se přátelé a fanoušci mohou přijít rozloučit s Králem na zádušní mši do Týnského chrámu. Pořadatelé Metronomu také navrhli, aby byla po hudebníkovi pojmenována nová pražská ulice.

"Existuje jen málo českých hudebníků, kteří nemají svou historku s Ivanem Králem. A které zejména v 90. letech jeho zkušenosti, přirozené muzikantství a pracovitost zásadně neovlivnily," říká Králův životopisec a hudební novinář Honza Vedral z časopisu Headliner. Ten se na dramaturgii koncertu podílí. "K poctě se proto přidají i hudebníci mladší generace, kteří svojí interpretací podtrhnou Ivanův hudební odkaz až do současnosti. Protože on je zkrátka 'forever' Král," dodává Vedral.

Král se po emigraci do Spojených států prosadil jako muzikant v New Yorku a stal se součástí tamní nezávislé scény. Hrál, natáčel a skládal pro Patti Smith, byl kapelníkem Iggyho Popa a jeho písně měli v repertoáru David Bowie nebo U2.

Byl mimo jiné autorem hitu Dancing Barefoot, který se dočkal 70 předělávek od interpretů včetně U2, Pearl Jam nebo Johnnyho Deppa. Prestižní časopis Rolling Stone jej zařadil mezi 500 nejlepších písní všech dob.

V 90. letech minulého století se Král začal vracet do rodného Česka a stal se vyhledávaným producentem i koncertním umělcem. Vydal několik sólových alb a produkoval desky kapely Lucie nebo zpěvačky Anety Langerové. Zemřel 2. února 2020 ve věku 71 let v Michiganu.