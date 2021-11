Jedny Letňany nestačí. Imagine Dragons vyprodali pražský koncert, přidávají další

Za necelých 14 dnů americká kapela Imagine Dragons vyprodala chystaný koncert na pražském Letišti Letňany. K původnímu termínu 30. května tak přidává ještě druhý, na stejném místě již v sobotu 28. května, oznámily v pondělí pořadatelské agentury Live Nation a Fource.

Vstupenky za 1490 až 2390 korun budou v sítích Ticketmaster a Ticketportal k mání od tohoto pátku 19. listopadu dopoledne.

Letiště Letňany je dějištěm největších koncertů v pražské metropoli, pro Imagine Dragons tak jde o mimořádný úspěch. Do Česka přijedou popáté, poprvé hráli roku 2013 v pražském klubu Sasazu. Čtyři roky nato už byli hvězdami hlavní scény festivalu Colours of Ostrava, kde se zpěvák na jevišti objímal s fanynkou a s jiným posluchačem si zatančil a vyzkoušel crowdsurfing.

Cestou do Ostravy hudebníci kvůli letecké společnosti přišli o několik zavazadel včetně jedné kytary, pořadatelé tak museli sehnat záložní nástroj. Naposledy přijeli Imagine Dragons v dubnu 2018 do pražské O2 areny. Koncerty v Letňanech budou co do počtu diváků jejich zatím největší v Česku, pokud to příští rok dovolí protipandemická opatření.

Kapela v čele se čtyřiatřicetiletým zpěvákem Danem Reynoldsem vznikla roku 2008 v jeho rodném Las Vegas. Poprvé na sebe upozornila tři roky nato singlem It's Time, debutové album Night Visions už obsahovalo hity jako Demons nebo Radioactive. Ten se rekordní počet týdnů držel v čele hitparády Billboard Hot 100, dodnes má jen na YouTube přes 1,3 miliardy zhlédnutí.

Obě písně patří vedle songů Believer a Thunder ke čtveřici hitů Imagine Dragons, které zaznamenaly každý přes miliardu přehrání na streamovacích službách.

"Hrajeme na kytary, bicí a basu, takže nám říkají rocková skupina. My ale zbožňujeme silné melodie, skladby dávající pocit exploze," popsal jejich tvorbu zpěvák Reynolds.

Kapela dosud vydala pět desek, tu zatím poslední, Mercury - Act 1 produkovanou Rickem Rubinem, zveřejnila minulý měsíc.

Videoklip ke skladbě Monday z nového alba Imagine Dragons. | Video: Interscope Records

Světové turné k ní příští rok zahájí právě v Praze. "Bude mít zastávky v Moskvě, Madridu a Berlíně a skončí 14. července v německém Mönchengladbachu v parku Sparkassen," upřesňuje Ondřej Pojzl z agentury Live Nation. V rámci turné dále Imagine Dragons navštíví přední festivaly jako I-Days, Rock Werchter, Pinkpop nebo pařížskou Lollapaloozu.

Imagine Dragons celkově prodali 46 milionů alb a 55 milionů skladeb, proměnili jednu ze čtyř nominací na Grammy.