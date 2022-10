Jacob Collier zahrál v Brně vyprodanému sálu, publikum proměnil ve sbor

Mimořádný talent a všestrannost oceňují odborníci na Jacobu Collierovi, který toto pondělí odehrál svůj první brněnský koncert v zaplněném Sono Centru. Osmadvacetiletého Brita pozvali organizátoři Jazzfestu, jeho hudba však žánr přesahuje.

Svébytný autor a zpěvák ovládá nejrůznější hudební nástroje. V Brně měl přichystané koncertní křídlo, klávesy i kytaru. Vystoupil sólově, bez kapely.

Na pódium přišel v rozepnuté košili s halloweenskými dýněmi, ve volných kalhotách a různobarevných ponožkách. Okamžitě se s publikem pustil do originální verze skladby We Will Rock You od kapely Queen. Ochotně spolupracující diváky pak opakovaně zapojoval. Proměnil je v doprovodný sbor a jejich pěvecký výkon chválil.

Koncert, původně plánovaný na letošní únor a přeložený kvůli pandemii koronaviru, byl vyprodaný, potvrdil mluvčí festivalu Radek Babička. Žádné lístky už nezbývají ani na nadcházející Collierova vystoupení v Římě, Miláně, Vídni, Varšavě a Budapešti.

Collier je na turné Djesse nazvaném podle cyklu jeho oceňovaných nahrávek. Zatím vydal tři z plánovaných čtyř. Nedávno potěšil posluchače nahrávkou Piano Ballads, kterou tvoří záznamy z letošních koncertů.

Poprvé dal o sobě Jacob Collier vědět přibližně před deseti lety, ještě jako teenager. Jeho podomácku vytvořené klipy se virálně šířily na serveru YouTube. Debutové album In My Room z roku 2016 natočil doma v pokoji. Získalo dvě ceny Grammy a naplno mu otevřelo cestu k profesionální dráze.

Podle odborníků Collier vyniká mimořádným hudebním sluchem, muzikalitou i sytým hlasem s velkým rozsahem. Od roku 2018 pracuje na cyklu Djesse, čtyřech albech zahrnujících 50 skladeb. Za první tři vždy získal cenu Grammy pro nejlepší aranžmá. Třetí nahrávka byla dokonce nominována na Grammy v hlavní kategorii pro desku roku. Collier se tak ocitl ve společnosti globálních hvězd, jako jsou zpěvačky Taylor Swift a Dua Lipa nebo kapela Coldplay.