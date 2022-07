Hlas citlivé sexuality. Zpěvák a módní vzor Harry Styles má v Praze vyprodáno

Turné Love On britského zpěváka Harryho Stylese pokračuje do české metropole. Hudebník, jenž na koncertech pomáhá fanouškům s coming outy a okamžitě zastavuje vystoupení, pokud někdo z návštěvníků zkolabuje, si zakládá na pocitu bezpečí a otevřenosti. Do Česka přijíždí poprvé, přesto hned vyprodal největší zastřešenou pražskou O2 arenu.

Na začátku minulé dekády málokdo zosobňoval prefabrikovaný produkt šoubyznysu jako vysmáté tváře členů chlapecké skupiny One Direction. Pro producenta Simona Cowella, který ji složil z účastníků soutěže X Factor, se stala klenotem ve sbírce nenáročného a bezkonfliktního rádiového popu.

Když sestava před sedmi lety skončila, její člen Harry Styles vykročil na sólovou dráhu. Odhrnout nános pověsti "toho zpěváka z boybandu" se před ním v takové míře přitom podařilo jen Robbiemu Williamsovi z Take That a Justinu Timberlakeovi proslulému účinkováním v NSYNC.

Styles však vyrostl nejen v úspěšného hudebníka, jehož singl As It Was momentálně vede světové žebříčky, ale také v módní vzor a hlas citlivé sexuality. Používání dvojsmyslů, něžnost a pohodovou atmosféru v jeho tvorbě nejlépe zosobňuje hit Watermelon Sugar z desky Fine Line. Ta vyšla krátce před pandemií, jež přerušila i aktuální turné. Uplynuly téměř tři roky, Harry Styles mezitím zaujal pozici jedné z nejvýraznějších popových hvězd současnosti, vydal další nahrávku a tento pátek vystoupí v pražské O2 areně. Watermelon Sugar tam určitě také zazpívá.

Touto skladbou vytvořenou s tradičními spolupracovníky Kidem Harpoonem a Tylerem Johnsonem potvrdil, že není jen hudebníkem zúročujícím dřívější slávu. Z první desky se na vrchol hitparád vyšplhal nostalgický singl Sign of The Times, jehož úspěch bylo možné zdůvodňovat čerstvostí sólové kariéry a faktem, že jména One Direction či Harry Styles stále zůstávala ve všeobecném povědomí.

Aktuální hit As It Was, jenž od vydání strávil deset týdnů v čele britského žebříčku, už dokazuje, nakolik Styles vyrostl ve svébytného autora. Dokáže umně zkombinovat taneční rytmus, populární zvuk zasněného synth-popu a uzemněný, chytlavý refrén. Ten davy naživo zpívají podobně intenzivně jako největší hity z období stadionového rocku.

Kouzlo písně spočívá také v textu, který lze snadno interpretovat prizmatem několikaměsíční izolace a depresivních zpráv o narůstajících počtech obětí viru. Do optimistického rytmu zpívané verše "Harry, není ti dobře o samotě / Proč sedíš doma na podlaze / Na jakých seš práškách" jako by přinášely úlevu a katarzi po dlouhé době, kdy jsme se hroutili ve svých obývácích.

Stylesův aktuální hit As It Was strávil deset týdnů v čele britského žebříčku. | Video: Columbia Records

As It Was popisuje metamorfózu, změnu našich životů, aniž by nostalgicky idealizovalo minulost nebo se přehnaně optimisticky dívalo do budoucna. Což lze vztáhnout na celou Stylesovu sólovou tvorbu - na minulost nezapomíná, na koncertech často zazpívá jednu dvě skladby z éry One Direction, v rozhovorech někdy mluví o tom, jaké bylo pohybovat se v záři reflektorů a být během puberty neustále pod dohledem bulváru. Čerpá z minulosti rocku a velikánů jako David Bowie, přesto nesklouzne k otřepané žánrové póze.

Aktuální, sotva dva měsíce stará deska nazvaná Harry’s House pro mnohé příslušníky generace mileniálů ztvárňuje nedosažitelnost vlastního bydlení coby prostoru pro usebrání, introspekci či místa určeného k odpočinku. Přestože hlavním tématem textů jsou vztahy ke druhým i sobě, zvukem evokuje pohodové chvíle strávené tam, kde je nám dobře. Můžou za to ozvuky funkové basy, žesťů i sborů nebo klávesové pobublávání ve skladbě Daylight, vrcholící v refrénu s až altrockovými kytarami.

Tento motiv se navrací také v písni Satellite. V kontextu alba to jsou ale pořád bouře ve sklenici vody - což není výtka k celkové náladě, definované zvláštně utlumeným zvukem.

Harry Styles má nepopiratelné osobní kouzlo. Když v písni Boyfriends popisuje, jak těžké je vcítit se do druhého a nebrat jeho city za samozřejmé, sálá z něj dojem upřímného kamaráda, kterému se můžete svěřit a se kterým si můžete ulevit. Skladba nakonec reprezentuje i maskulinitu, vůči jejíž konstrukci se zpěvák poslední dobou vymezuje. Osvojil si šatník dříve chápaný jako výlučné ženský a většinu jeho současné kapely tvoří hudebnice.

Na jeho zhusta potetovaném těle se opakují některé námořnické motivy - symboly neukotveného muzikantského života, který dokázal ustát. V obsáhlém rozhovoru, jejž nezvykle poskytl kutilskému magazínu Better Homes & Gardens, přiznává, že touha být maximálně oblíbený a laskavý u něj pramení nejen z odporu vůči obrazu arogantní hvězdy, ale také ze strachu a snahy mít věci pod kontrolou. Zmiňuje i svou dlouholetou terapii, která mu pomohla se emocionálně otevřít.

V písni Boyfriends popisuje Harry Styles, jak těžké je vcítit se do druhého a nebrat jeho city za samozřejmé. Foto: Lillie Eiger | Video: Columbia Records

Hlavní ingrediencí Stylesovy tvorby a vystupování má být dojem otevřenosti, bezpečí a z nich pramenícího pocitu, že jsme někde přijímáni takoví, jací jsme.

Zpěvák na koncertech pravidelně pomáhá fanouškům a fanynkám, kteří o to stojí, s coming outem sexuální orientace či genderové identity. Na aktuálním turné s ním lidé zpívají dojemný text Matilda inspirovaný hrdinkou knihy Roalda Dahla o člověku nepřijímaném svou rodinou. Přesto máte šanci jít dál, opustit nepřátelské prostředí, dospět, být sami sebou, apeluje Styles.

Před dvěma lety na stanici BBC 1 převzal sebevědomou skladbu Juice afroamerické zpěvačky a raperky Lizzo. "Když zářím, všichni budou zářit," odříkával před kulminací songu v refrénu. Svým vystupováním chce Harry Styles zřejmě docílit téhož. Proměna pražské O2 areny v dům, kde se všichni budou cítit co nejlépe, není jednoduchá. Harry Styles má však nejlepší předpoklady, aby se mu to povedlo.