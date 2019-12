Axl Rose a Slash zůstávají spolu. Kapela Guns N' Roses znovu vystoupí v Letňanech

Ještě stále u příležitosti koncertního turné nazvaného Not in This Lifetime... se kapela Guns N' Roses 19. června 2020 vrátí do pražských Letňan. Americká hardrocková sestava, v níž se po letech opětovně shledali zpěvák Axl Rose a kytarista Slash, na stejném místě zahrála předloni pro téměř 50 tisíc lidí.

Tentokrát Guns N' Roses na starý kontinent dorazí potřetí od chvíle, kdy turné roku 2016 zahájili. Dosud odehráli 160 koncertů pro více než 5,5 milionu fanoušků.

Celá šňůra už utržila 558 milionů dolarů, a je tak třetím nejvýdělečnějším turné v historii - lepších výsledků dosáhli už jen zpěvák Ed Sheeran za poslední tři roky a irští U2 se svou 360° Tour z let 2009 až 2011.

Na turné Not in This Lifetime… společně účinkují zpěvák Axl Rose, kytarista Slash a baskytarista Duff McKagan. Tyto tři opory Guns N' Roses spolu naživo hrají poprvé od roku 1993.

"Série nově oznámených koncertů bude zahájena 20. května v Lisabonu a kapela v rámci ní vystoupí v 13 evropských městech, mezi nimiž nebude chybět například Londýn, Vídeň, Varšava, Mnichov nebo Dublin. Své největší hity Guns N' Roses představí před pražským publikem po třech letech," vypočítává Petr Novák z agentury Live Nation, která akci pořádá.

Vstupenky na koncert v Letňanech v cenách 1790 až 3000 korun budou v prodeji od příští středy 18. prosince.

Pražský koncert před dvěma lety Guns N' Roses zahájili písněmi It's So Easy a Mr. Brownstone z úspěšného alba Appetite for Destruction, vydaného koncem 80. let minulého století.

Postupně během večera následovaly hity jako Welcome to the Jungle, Estranged, Civil War nebo Sweet Child O' Mine, na který publikum hlasitě zareagovalo, stejně jako na převzatou Knockin' on Heaven's Door od Boba Dylana nebo Black Hole Sun od Soundgarden. Přídavky zakončila slavná Paradise City.

Dylanova skladba Knockin' on Heaven's Door, jak ji Guns N' Roses hráli v Letňanech. | Video: Black Channel

"Guns N’ Roses potěšili uměřeností pouťové podívané, která k tak velkým koncertům obvykle patří. Stačilo jim pár ohňostrojů, petardy hlavně v McCartneyho převzaté písni Live and Let Die a na tak velkou scénu relativně skromný, ale efektivní světelný park," napsal o tehdejším vystoupení hudební kritik Josef Vlček v Hospodářských novinách.

"Místo obvyklých vodopádů různých filmových dotáček se kamera na velkých projekčních plátnech soustředila na brilantní muzikantské výkony, takže vznikl příjemný dojem, že všem jde především o hudbu," dodal.

Guns N' Roses v současnosti vystupují v sestavě Axl Rose (zpěv, piano), Duff McKagan (basa), Slash (sólová kytara), Dizzy Reed (klávesy), Richard Fortus (rytmická kytara), Frank Ferrer (bicí) a Melissa Reese (klávesy).

Kapela, jejíž začátky sahají do roku 1985, dva roky po vzniku zaujala právě nahrávkou Appetite for Destruction. Ta se s více než 30 miliony výlisků stala dokonce nejprodávanějším americkým debutem všech dob.

V roce 1991 následovala sedminásobně platinová alba Use Your Illusion I a Use Your Illusion II. Zatím poslední desku Chinese Democracy vydali Guns N' Roses v roce 2008.

Uskupení dlouho existovalo navzdory vnitřním konfliktům zejména mezi zpěvákem Axlem Rosem a kytaristou Slashem. Skupina se roku 1993 rozpadla po koncertě v Buenos Aires. Axl Rose, Slash a baskytarista Duff McKagan pak dlouho odmítali lukrativní nabídky, aby se znovu dali dohromady. Nakonec tak učinili až roku 2016 na vyzvání festivalu Coachella v americké Kalifornii.