Komentář: Nominacím na Grammy vládnou rap a ženy. Obojí po zásluze

Až zhruba za dva měsíce v USA začne udílení hudební ceny Grammy, největší šance na úspěch budou mít dvě největší hiphopové hvězdy současnosti: Kendrick Lamar získal osm nominací, jeho rival Drake sedm.

Paradoxně se tak stalo v roce, kdy první jmenovaný nevydal vlastní album a druhý pro změnu natočil nejhorší desku své kariéry. Národní akademie hudebního umění a věd, jež Grammy uděluje, ale nejspíše reaguje na enormní popularitu žánru, který už podle statistik vládne zámořskému hudebnímu průmyslu.

V lednu zveřejněná zpráva analytické společnosti Nielsen, shromažďující čísla prodejnosti v USA, hovoří jasně: hiphop v prodejích poprvé v dějinách přeskočil rock a stal se žánrem číslo jedna.

Dominance je zřejmá také z pohledu na letošní žebříčky. V tom albovém se na vrcholu objevilo třináct raperů plus jedna raperka a vládli mu dohromady víc než polovinu roku. Ve statistikách singlů je rozdíl ještě markatnější - hip hop ovládal žebříček 35 týdnů, z toho 29 seděl na vrcholu kanadský žebříčkový přeborník Drake, což je nový rekord.

Rapeři z opačných pólů

Popularita žánru má několik důvodů. Hip hop těží ze specifik streamovací éry, v níž posluchači upřednostňují jednotlivé písně před deskami. K raperům patří i nadprodukce nahrávek - Drake nebo atlantská skupina Migos letos vydali desky se stopáží blízkou dvěma hodinám.

Hip hop je ale na vrcholu žebříčku hlavně díky tomu, že jde o žánr, který poslední roky nerezignoval na vývoj, umělecké ambice či angažovanost a zároveň se nestydí ani za jistý populismus. Vějíř nabídky hiphopových hvězd je dnes tak široce rozvětvený, že dokáže posbírat nejvíce posluchačů.

Dobře je to vidět na obou "vítězích" nominačního seznamu Grammy. Drake a Kendrick Lamar patří na opačné póly hiphopového spektra, podle všeho se ani nemají příliš v lásce a fanoušci na jejich deskách luští podprahové vzkazy, které si umělci vzájemně posílají.

Lamar je prototypem angažovaného rapera a žánrového experimentátora, jenž se navíc stylizuje do podoby pokračovatele žánrových tradic. Drake naopak ochotně koketuje s popovými trendy a dobře ví, čím fanoušky zaujmout. Trnem v oku žánrovým puristům je už proto, že si nejspíš nepíše vlastní verše - stojí za ním hitová továrna, týmy neustále krmící popové žebříčky. Za deset let své kariéry dostal Drake do americké hitparády 191 skladeb, což před ním nikdo nedokázal.

Na druhou stranu je to ale právě Drake, kde umí vytáhnout mladé rapery z lokálních scén s jejich specifickým zvukem a zviditelnit je svým veršem. Jeho remixy a "hostovačky" také letos dostaly na světlo několik mladých talentů - Atlanťana Lil Babyho nebo BlocBoye JB.

"Experimentátor" Kendrick Lamar se zase letos spojil s komiksovým spektáklem, filmem Black Panther, k němuž sestavil opulentní soundtrack postavený na spolupracích s hudebníky z jeho labelu Top Dawg.

Kendrick Lamar a SZA jsou s trackem All the Stars z filmu Black Panther nominováni na sošku pro skladbu roku. | Video: Universal Music

Silný příběh? Má ho raperka Cardi B

Předávání cen Grammy každý rok klesá sledovanost a pořadatelé na to letos zareagovali po vzoru filmových Oscarů - v hlavních kategoriích deska, nahrávka, skladba a objev roku zvedli počet nominací z pěti na osm.

Do klání o nejlepší album se tak vešly komerční trháky jako Drakeovo album Scorpion či nahrávka Beerbongs & Bentleys od rapera a zpěváka Post Malonea, ambiciózní alternativa od raperky Janelle Monáe nebo country zpěvačky Kacey Musgravesové, i deska skoro neznámé folkové písničkářky Brandi Carlileové. Na své si v takových nominacích přijde skoro každý. A totéž platí o dalších hlavních kategoriích.

Po loňské kritice malého zastoupení interpretek a kontroverzním projevu prezidenta pořádající akademie Neila Portnowa, který ženám v hudebním průmyslu poradil, ať se "víc snaží", se letošní nominace ve smíšených kategoriích ženami jen hemží. Mezi kandidáty na objev roku je jich dokonce šest z osmi.

Lepšímu postavení žen určitě pomohla restrukturalizace akademie, nicméně interpretky skutečně zažívají dobré časy. A to se do nominací v hlavních kategoriích nevešly dvě stálice a předchozí vítězky Taylor Swiftová a Beyoncé, jež mohla být letos nominována coby členka manželského dua The Carters.

S prázdnou překvapivě odešla současná popová princezna Ariana Grande, která poslední týdny vládne americkému žebříčku. Mezi "opomenutými" je též Kanye West, který ovšem Grammy dlouhodobě kritizuje. Svoji jedinou, už sedmdesátou nominaci si připsal v kategorii producent roku.

Cardi B může uspět se skladbou I Like It z alba Invasion of Privacy. | Video: Atlantic Records

Černým koněm ceremoniálu, jenž se uskuteční 10. února v losangelském Staples Centre, bude nepochybně raperka Cardi B, která se uchází o pět cen včetně desky a nahrávky roku. Spojuje v sobě nejsilnější trendy letošních nominací: nástup hip hopu a ženskou vlnu.

Silný mediální potenciál má její životní příběh bývalé striptýzové tanečnice, která nastartovala hudební kariéru díky hláškám ve videích na síti Instagram. Vloni se jí narodila dcera, v létě uspěla s velkým hitem I Like it, její debutové album Invasion of Privacy se skvěle prodává a ještě sbírá pozitivní recenze. Triumf by tak korunoval velký rok Cardi B. Právě kvůli takovým příběhům by Grammy znovu mohly upoutat pozornost veřejnosti.