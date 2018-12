Navrch mají hip hop a R&B. Nominace na Grammy vedou rapeři Kendrick Lamar a Drake

Nejvyšší počet nominací na americké hudební ceny Grammy dnes získali rapeři Kendrick Lamar a Drake. První může uspět v osmi kategoriích coby producent soundtracku k superhrdinskému filmu Black Panther, ten druhý, tedy Drake, byl na sedm sošek nominován za nahrávku Scorpion.

Šance obou raperů korespondují s nedávným zjištěním analytické společnosti Nielsen Music, podle níž se vloni hip hop a R&B poprvé staly nejsledovanějšími hudebními žánry v USA.

Oba rapeři budou soupeřit také o nejsledovanější sošku pro album roku. Tu mohou dále získat kalifornská zpěvačka vystupující pod pseudonymem H.E.R., písničkářky Brandie Carlileová a Kacey Musgravesová, raper Post Malone, instagramová hvězda Cardi B nebo zpěvačka žánru R&B Janelle Monáe.

Deník New York Times nad právě zveřejněnými nominacemi poznamenává, že v každé ze čtyř hlavních kategorií se objevuje více žen, než u Grammy bývá běžné. Šance na vítězství by tentokrát mohly mít například hitmakerka Dua Lipa nebo country zpěvačka Margo Priceová.

Naposledy v hlavních kategoriích Grammy uspěla jediná žena, Alessia Caraová, a jediná dívka nominovaná na cenu pro album roku Lorde v ceremoniálu nedostala příležitost vystoupit. Už před galavečerem se navíc objevila studie ukazující, že z 899 lidí nominovaných v posledních šesti ročnících Grammy bylo jen 9 procent žen, připomíná deník New York Times.

Pořadatelé tento pátek zveřejnili kompletní seznam nominací, v němž překvapivě významněji nefiguruje Taylor Swiftová - za desku Reputation byla nominována jen v jedné kategorii. Držitel již jedenadvaceti Grammy Kanye West byl také navržen v jediné kategorii, a to jako producent.

V oboru alternativní hudby mohou uspět kapela Arctic Monkeys, písničkář Beck, islandská zpěvačka Björk s nahrávkou Utopia, zpěvačka a kytaristka St. Vincent za titul Masseduction nebo David Byrne s albem American Utopia.

Nominace v rockové hudbě mohou proměnit kapela Arctic Monkeys, zpěvák a kytarista Chris Cornell a skupiny The Fever 333, Halestorm nebo Greta Van Fleet.

Jazzovou Grammy v kategorii instrumentální hudby by mohli získat klavírista Brad Mehldau nebo saxofonisté Wayne Shorter a Joshua Redman, na sošku za nejlepší zpívanou jazzovou nahrávku byli nominováni Cécile McLorin Salvantová nebo Kurt Elling.

Kendrick Lamar a SZA jsou s trackem All the Stars z filmu Black Panther nominováni na sošku pro skladbu roku. | Video: Universal Music

Nominace na Grammy měly být původně oznámeny už tuto středu, vyhlášení nakonec zpozdil pohřeb bývalého amerického prezidenta George H. W. Bushe. Ceremoniál s předáváním cen se v losangeleském Staples Center uskuteční 10. února příštího roku.

Vloni předávání cen Grammy v USA klesla sledovanost z 26,1 milionu na 19,8 milionu diváků, čímž se ceremoniál přiblížil historickému minimu - nejméně lidí ho sledovalo roku 2006, tehdy šlo jen o 17 milionů diváků.

Možná ve snaze návštěvnost opět zvýšit pořadatelé pro nadcházející ročník slibují několik změn. V nejsledovanějších kategoriích jako album roku, píseň roku nebo objev roku například poprvé od roku 1959 vzrostl počet nominací z pěti na osm. To má mimo jiné umožnit, aby o převážně mužské Grammy soupeřil vyrovnanější počet zpěvaček, interpretek či skladatelek.

Nominace na Grammy 2018 v hlavních kategoriích

Album roku

H.E.R. - H.E.R.

Brandie Carlile - By the Way, I Forgive You

Drake - Scorpion

Various Artists - Black Panther: The Album

Kacey Musgraves - Golden Hour

Post Malone - Beerbongs & Bentleys

Cardi B - Invasion of Privacy

Janelle Monáe - Dirty Computer

Nahrávka roku

Cardi B - I Like It

Brandi Carlile - The Joke

Childish Gambino - This Is America

Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow

Drake - God's Plan

Kendrick Lamar & SZA - All the Stars

Post Malone & 21 Savage - Rockstar

Zedd & Maren Morris - The Middle

Píseň roku

Kendrick Lamar & SZA - All the Stars

Ella Mai - Boo'd Up

Drake - God's Plan

Shawn Mendes - In My Blood

Brandy Carlile - The Joke

Zedd & Maren Morris - The Middle

Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow

Childish Gambino - This Is America

Objev roku

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Nejlepší R&B album

Toni Braxton - Sex & Cigarettes

Leon Bridges - Good Thing

Lalah Hathaway - Honestly

H.E.R. - H.E.R.

PJ Morton - Gumbo Unplugged