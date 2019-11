Kapela Einstürzende Neubauten probádá neprobádané. Začne koncertem v Praze

Slavná německá industriální skupina Einstürzende Neubauten zahraje 22. května 2020 v sále pražského Fora Karlín. Kapela, která je oceňovaná za novátorský a experimentální přístup, přijede u příležitosti turné The Year of The Rat Tour, na kterém představí písně z chystaného alba.

Turné čítající 17 koncertů odstartuje 19. dubna 2020 v německé Postupimi a skončí 30. září v Londýně. "Za svou existenci vydali celkem 12 alb, na právě připravované novince slibují dosud neprobádané obzory jejich vnímání hudby," uvádí Pavel Turner, jeden z organizátorů koncertu, jejž pořádá agentura 10:15 Entertainment. Vstupenky za 1500 korun budou v prodeji od čtvrtka. Einstürzende Neubauten. | Foto: Mote Sinabel Do povědomí posluchačů se Einstürzende Neubauten dostali v první polovině 80. let minulého století koncerty s Nickem Cavem. Hudebním projevem lídra sestavy Blixy Bargelda byl slavný Australan natolik uhranut, že Bargelda požádal, aby se stal členem jeho doprovodné družiny The Bad Seeds. Bargeld v ní působil do roku 2003. Do Prahy, kde naposledy účinkovali v roce 2017, dorazí Einstürzende Neubauten v sestavě Blixa Bargeld, Alexander Hacke, N.U. Unruh, Jochen Arbeit a Rudolf Moser. Skupina Einstürzende Neubauten, což v překladu znamená Hroutící se novostavby, vznikla koncem roku 1979 v tehdejším Západním Berlíně. Debutové album Kollaps vydala roku 1981, z téže dekády pocházejí nejznámější nahrávky Halber Mensch a Haus der Lüge. Kapela ovlivnila mnoho skupin a uměleckých žánrů od divadla přes výtvarné umění až po film. "Punkového ducha posunula k industriálnímu vyjádření. V 80. letech jednala nejsurověji a nejdivočeji. I po přiblížení se k šansonu a postrocku však Neubauten měli na pódiu 'estetiku smetiště a staveniště' − traverzy, pružiny, plechy i nástroje vlastní konstrukce. Zároveň uspěli v nezávislých hitparádách, dobyli Japonsko i USA. To vše nejpozději od alba Tabula rasa z roku 1993," charakterizoval jejich tvorbu v Hospodářských novinách hudební kritik Pavel Klusák. Podle něj Einstürzende Neubauten "při všem bušení a obrábění působí na scéně jako skupina kovářů Héfaistů doprovázejících lehce aristokratického a vzdělaného" frontmana Blixu Bargelda. Einstürzende Neubauten naposledy koncertovali předloni ve Foru Karlín. | Video: Youtube.com/Lubo666 "Pódia, na nichž Einstürzende Neubauten vystupovali v 80. letech, byla zavalená aparaturou, nástroji a hlavně po smetištích sesbíraným, zajímavě znějícím odpadem," popsal další hudební novinář Josef Vlček, podle nějž sestava pozvolna vytvořila nový, specificky německý rockový žánr s kořeny v berlínském kabaretu přelomu 20. a 30. let minulého století. Tehdejší Československo Einstürzende Neubauten poprvé navštívili už v září roku 1987, kdy měli vystoupit v plzeňském amfiteátru Lochotín. Koncert však rozehnala komunistická policie, která vzápětí kapelu deportovala zpět na hranice. Poprvé tak oficiálně přijeli až roku 1991, kdy účinkovali na pražském Výstavišti. Od té doby Prahu pravidelně zahrnují do svých turné. Formace několikrát obměnila složení. Od počátků ale "hlavním architektem" seskupení zůstává zpěvák Blixa Bargeld, vlastním jménem Christian Emmerich. Do Prahy se Einstürzende Neubauten vrátí po třech letech, naposledy hráli v létě 2017 právě v sále Fora Karlín.