Sting nahradí koncert ve Slavkově, přijedou také Lindemann a Chainsmokers

Anglický zpěvák a basista Sting příští rok vynahradí zrušený koncert ve Slavkově u Brna, kam letos nedorazil kvůli nemoci. Mnohonásobný držitel cen Grammy v úterý oznámil, že ve slavkovské zámecké zahradě vystoupí 5. července 2020.

Osmašedesátiletý Sting do Slavkova, což bude jeho první vystoupení na jižní Moravě, přiveze tentýž koncertní program My Songs, který měl představit již letos. Vychází z jeho nejslavnějších hitů, jako Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne, Demolition Man, z nichž některé hudebník uvádí v lehce upravených aranžmá.

Vstupenky za 1690 korun budou v prodeji od tohoto pátku 8. listopadu, upřesňuje Petr Novák z agentury Live Nation, která koncert pořádá se společností Cherrytree Management. V plánu zůstává i program, který má Stingovi předcházet - ve Slavkově před ním vystoupí Vojtěch Dyk se svým B-Side Bandem a Lenka Nová s kapelou Petra Maláska.

Záznam skladby Message In A Bottle ze Stingova koncertu v pařížské Olympii. | Video: Eagle Rock Entertainment

Lindemann zazpívá Jeníčka a Mařenku

Agentura Live Nation kromě toho oznámila další dva koncerty. V novém pražském sále O2 universum se 10. února 2020 představí Till Lindemann, frontman kapely Rammstein, se zpěvákem Peterem Tägtgrenem. Ten je znám jako tvář švédské deathmetalové skupiny Hypocrisy a industrialmetalových Pain.

Společně pod Lindemannovým jménem vydali první desku již roku 2015, tento měsíc bude následovat druhá společná nahrávka F&M. Obsahuje i skladby napsané pro moderní inscenaci Jeníčka a Mařenky, kterou uvedlo divadlo v Hamburku.

"Dotýká se témat strachu, naděje, chudoby, nadbytku, kanibalismu a smrti. Pětici písní z této kritikou uznávané hry doplňuje šest nových skladeb," objasňují pořadatelé pražského koncertu. Vstupenky v cenách od 1490 do 1990 korun budou v prodeji také od tohoto pátku.

Evropské turné projektu Lindemann má čítat 12 zastávek a slibuje "teatrálnost, exhibicionismus, nadávky a naprosto ulítlé kostýmy".

Skladba Steh auf z nadcházejícího druhého alba projektu Lindemann. | Video: Vertigo Records

Chainsmokers mají miliardy zhlédnutí

Třetím čerstvě oznámeným koncertem pak je vystoupení amerického tanečního dua The Chainsmokers, které tvoří Alex Pall a Drew Taggart. Zahrají 8. října 2020 v pražské Tipsport areně. Koncert také pořádá agentura Live Nation, vstupenky za 1590 až 1890 korun jdou do prodeje rovněž tento pátek.

Chainsmokers začali remixováním skladeb žánru indie, prorazili roku 2014 hitem #Selfie, který se ocitl v mnoha hitparádách. Od té doby obdrželi cenu Grammy nebo dvě sošky American Music Awards a podle aktuálního žebříčku časopisu Forbes jsou nejlépe placenými DJ současnosti. Po šesti letech na tomto postu vystřídali Calvina Harrise.

Největšími hity Chainsmokers jsou Closer, ve kterém zpívá Američanka Halsey a na YouTube nasbíralo již 2,4 miliardy zhlédnutí, nebo Something Just Like This s 1,7 miliardy zhlédnutí. Na této skladbě ze svého debutového alba Chainsmokers spolupracovali s britskými Coldplay.