Do pokojíku Billie Eilish. Film o mladé zpěvačce dělá ze slávy obyčejnou věc

Devatenáctiletá Billie Eilish před pandemií po celém světě vyprodávala obří haly během pár minut, na kontě má pět cen Grammy, je z ní globální popová megahvězda a idol generace Z. Na vrchol vystřelila během několika málo let a mohl za to singl Ocean Eyes, který jako patnáctiletá nahrála kvůli hodinám tance.

Pomáhal jí s ním o pět let starší bratr Finneas. Když píseň zveřejnili na Soundcloudu, nestačili se divit, co následovalo.

Sem hned v úvodu zavádí diváky nový filmový dokument Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, který zachycuje zpěvaččinu cestu k popularitě. Sourozenci sedí v pokojíku a sledují, jak raketově rostou čísla poslechů. Jejich rodiče vše zaznamenávají na "domácí video".

Ačkoliv kariéra Billie Eilish začala teprve nedávno, velkorysý snímek z produkce Apple TV+ má téměř dvouapůlhodinovou stopáž, srovnatelnou s hranými Mafiány od Martina Scorseseho. Teenageři ale čas měří světelnými roky.

Dokument není velkolepou oslavou, spíš nahlíží do zákulisí - a detailní záběr je největší předností, ale nakonec i problémem filmu. Dělá ze slávy v podstatě obyčejnou věc, takže diváci v onom pokojíku stráví hodně času. Billie s Finneasem v rodinném domě napsala a nahrála album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, která z ní udělalo první teenagerku v 21. století s číslem jedna v americkém žebříčku. "Tuhle desku jsme vytvořili v pokojíku, kde jsme vyrůstali, a někdo další ji masteroval v obýváku. Jako by bylo možné cokoliv," říká Eilish v dokumentu.

Pokojík je dokonce součástí show, během níž dvojice odehraje několik písní z postele vznášející se nad pódiem. Dokument také ukazuje, jak hudebníci ve stísněném prostoru mezi plyšáky přehrávali první verzi nahrávky managementu vydavatelství Interscope Records.

O chvíli později sledujeme rodinnou diskusi, kdy matka dětem domlouvá, že by na album měli dát také něco přístupnějšího: nejen divnou elektroniku, hororové songy o depresích a beaty spíchnuté pomocí zvuků zubní vrtačky. Pak rodina na dvorku s prskavkami oslavuje, když je deska nominovaná na šest Grammy.

Billie Eilish je sice světová hvězda, ale také teenagerka, proto je vztah s rodinou hlavní dějovou linkou. Celým jménem Billie Eilish Pirate Baird O’Connellová vyrůstala v rodině hollywoodských herců Maggie Bairdové a Patricka O’Connella. Jejich losangeleský dům ale neodpovídá představám o životě hvězd.

Eilish se vzdělávala doma a nikdy nedocházela do školy. Hudbu dělala s Finneasem vlastně odjakživa a celá rodina ji v tom podporovala, jak ukazují archivní záběry z oslav nebo besídek. Když sledujeme, jak sourozenci skládají, skoro to evokuje nějaké telepatické napojení. "Naše rodina byla jedna zatraceně velká písnička," poznamenává Eilish ve filmu.

The World’s a Little Blurry ukazuje vše, co její fanoušci chtěli vědět, ale báli se zeptat. Nahlížíme do jejího deníčku plného monster, který se stal základem hitu Bury a Friend, doprovázíme ji na řidičské zkoušky nebo na natáčení videoklipů. Procházíme zákulisím festivalu Coachella, kde se objímá se zpěvačkou Katy Perry a hercem Orlandem Bloomem.

V jiné části snímku se Billie Eilish vyznává z lásky k Justinu Bieberovi, jehož hudbu vždy obdivovala. Za happy end se dá považovat chvíle, kdy se její vzor a teenage láska z plakátu ozve, jestli by nemohl přezpívat její hit Bad Guy. Bieber zde má funkci deus ex machina a zjevuje se hlavně na displeji telefonu, když si s Eilish volá nebo si dopisují přes Instagram. Předchozí globální megahvězda, která je už pro teenagery v 26 letech moc stará, dává té současné rady, jak se nenechat pohltit úspěchem a jak se o sebe starat.

Film Billie Eilish: The World’s a Little Blurry je k vidění na Apple TV+. | Video: Apple TV+

Dokument The World’s a Little Blurry postrádá příběh a spoléhá spíš na to, že nějaký najde cestou. Režisér R. J. Cutler, který natočil například snímek Zářijové číslo ze zákulisí časopisu Vogue, povětšinou jen zblízka pozoruje dění. Podle recenzenta deníku New York Times to působí, jako by točil dokument o přírodě.

Cutler sleduje Billie Eilish v jejím přirozeném a domácím prostředí. Dnešní popové hvězdy jsou tak jako tak zvyklé odhalovat své soukromí na Instagramu nebo TikToku, proto se v dokumentu rozplývají hranice mezi zákulisím a jevištěm, mezi ukazováním se na sociálních sítích a skutečným filmem.

Nicméně film po celou dobu zůstává v jakési komfortní zóně, jako bychom pořádně nevykročili z dvorku O’Connellových. O nepříjemných věcech nepadne ani řeč a nedozvíme se nic ani o kontextu doby, která zrodila Billie Eilish a ona sama o ní zpívá v písních jako Xanny nebo All the Good Girls Go to Hell. Environmentální krize nebo narůstajících depresí u dospívajících se jen v jednom monologu dotkne matka, když prohlásí, "že je dnes těžké být teenager".

Samotný fakt, že štáb vytvořil z života Billie Eilish reality show ještě dříve, než dokončila svou debutovou desku, vyvolává spoustu otázek. Nebyla to všechno vlastně jen investice do propagačních materiálů? Když se v závěrečných titulcích objeví sdělení, že "Interscope Records jsou pořizovateli tohoto audiovizuálního díla", domněnky se potvrdí. Na dokument, který kariéru Billie Eilish nahlédne víc z odstupu, si ještě budeme muset počkat.

Film Billie Eilish: The World’s a Little Blurry

Režie: R. J. Cutler

Film je k vidění na Apple TV+.