Další chystané koncerty. Vrátí se Maroon 5, poprvé přijedou Tenacious D

Více než měsíc před Vánoci pořadatelé avizují další koncerty plánované na příští rok. Agentura Live Nation toto úterý oznámila, že v pražských Letňanech uspořádá vystoupení americké poprockové kapely Maroon 5. V sále Fora Karlín se pak představí komediální rockové duo Tenacious D, které tvoří herci Jack Black a Kyle Gass.

Maroon 5 v čele s třiačtyřicetiletým zpěvákem Adamem Levinem naposledy před třemi roky zaplnili pražskou O2 arenu. Příští rok vystoupí 21. června na prostornějším Letišti Letňany coby součást akce Prague Rocks, vstupenky za ceny od 1690 korun budou v prodeji od tohoto pátku.

Začátky kalifornské kapely míchající pop, rock, R&B a taneční hudbu sahají pod jiným názvem ještě do 90. let minulého století, úspěch však slavila teprve v novém tisíciletí s hitparádovými singly jako This Love, She Will Be Loved či později Makes Me Wonder, Girls Like You s hostující raperkou Cardi B nebo Misery.

K popularitě sestavy přispělo, když se zpěvák Adam Levine stal porotcem televizní pěvecké soutěže The Voice. V ní posuzoval talenty po boku zpěvačky Christiny Aguilery, se kterou pak Maroon 5 natočili jeden ze svých nejznámějších songů Moves Like Jagger. Vloni kapela vydala zatím poslední desku nazvanou Jordi a uspořádala koncert připomínající oběti teroristických útoků v New Yorku z 11. září 2001. Letos Maroon 5 vystoupili před pyramidami v egyptské Gize.

Druhý oznámený koncert se uskuteční 4. června v pražském Foru Karlín, kde bude účinkovat komediální rockové duo Tenacious D. V Česku se herci Jack Black a Kyle Gass společně představí poprvé, vstupenky v cenách od 1490 korun budou v prodeji od této středy. Tenacious D koncem 90. let minulého století nečekaně prorazili s komediálním konceptem dvou nikoliv plakátově pohledných mužů, v nichž se láska k hudbě mísí s touhou dělat si z ní legraci.

Charismatičtí, vtipní a energičtí herci společně nejprve působili v losangeleském divadle, později natočili třídílnou minisérii pro televizi HBO a roku 2006 také celovečerní film Králové ro(c)ku, popisuje web Allmusic.com. Tou dobou už měli uzavřenou smlouvu s velkým vydavatelstvím Epic Records a předskakovali kapelám od Pearl Jam po Foo Fighters. Právě účinkování v Tenacious D dnes třiapadesátiletému herci Jacku Blackovi otevřelo i dveře k některým z jeho nejslavnějších filmových rolí.

V roce 2018 dvojice na YouTube zveřejnila animovanou třídílnou sérii nazvanou Tenacious D in Post-Apocalypto. Hudbu z ní umístila na čtvrtou studiovou desku Post-Apocalypto.

"Tenacious D mají za sebou několik rušných měsíců, kdy vydali směs písní z rockového muzikálu Tommy od The Who na podporu kampaně Everytown For Gun Safety, dále uvedli v USA na trh vlastní tyčinky s vlákny Fibre D'Lish a dělají to, co mají nejraději, vyrazili na řadu vyprodaných koncertů po USA," doplňuje Ondřej Pojzl z agentury Live Nation, jež akci pořádá.