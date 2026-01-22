Čtrnáctiletý pianista se svou skladbou triumfoval na soutěži ve Velké Británii

Čtrnáctiletý klavírista a hudební skladatel Lukáš Bátor získal zlatou medaili na prestižní soutěži London Young Musician v Londýně. Za svou skladbu Divoká suita dostal kromě hlavní ceny i ocenění za interpretaci. Ve čtvrtek to oznámil otec hudebníka Milan Bátor.
"Odborná porota v písemném hodnocení skladby nešetřila chválou. Uvedla, že je dojemná a má dobrý smysl pro hudební napětí. Uvedli, že je lyrická, harmonicky zajímavá a zároveň něžná. Kontrastní střední část je energická a velmi dobře vystihuje název suity," řekl Bátor. Mladý skladatel podle něj získal 92 ze 100 možných bodů a porota dle jeho slov pochválila i provedení v podání samotného autora.
Lukáš Bátor tak navázal na úspěchy, které loni zaznamenal na mezinárodní skladatelské soutěži Múzy Ilji Hurníka v Ostravě a na soutěžní přehlídce mladých klavíristů Nuovo Millennio ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Divokou suitu Lukáš Bátor představil také na jednom z koncertů festivalu Hudební současnost.
Bátor navštěvuje kurz hry na klavír na základní umělecké škole v Hradci nad Moravicí na Opavsku, kde je žákem profesorky Magdalény Těšíkové Hrudové. Skladbu studuje soukromě pod vedením skladatele Eduarda Douši. Do povědomí veřejnosti se zapsal účinkováním v Národním divadle moravskoslezském, kde ztvárnil sólové role v muzikálech Oliver! a Elisabeth a operách Příhody lišky Bystroušky a Turandot.
ŽIVĚZelenskyj v Davosu kritizoval Evropu, musí se podle něj naučit sama bránit
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v projevu ve švýcarském Davosu na zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) kritizoval Evropu za to, že nedokáže jednat sama, ale vždy čeká na rozhodnutí Spojených států. Připomněl, že již loni v Davosu prohlásil, že Evropa musí vědět, jak se bránit. "Nic se ale nezměnilo," řekl na úvod svého vystoupení.
"Los milmillonarios." Real Madrid znovu překonal vlastní rekord v příjmech
Španělský celek je potřetí za sebou nejvýdělečnějším fotbalovým klubem na světě.
Volkswagen se zbavuje příliš drahých manažerů. Zruší pozice ve vedení včetně Škody Auto
Škoda Auto a další značky skupiny (Volkswagen, Seat/Cupra, Volkswagen Užitkové vozy) mění svou vrcholovou strukturu. Nová představenstva budou menší, výroba, vývoj a nákup se bude řídit z Německa. Podle firmy to má přinést do roku 2030 úspory až jedné miliardy eur. Změny začnou platit od ledna a postupně se plně implementují do léta.
Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš
Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.
ŽIVĚTrumpova prohlášení jsou jako arabský bazar, míní prezident Pavel
Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.