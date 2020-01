Na Colours of Ostrava vystoupí kapela The Killers, Mišík zahraje v Gongu

Do industriálního areálu Dolních Vítkovic na festival Colours of Ostrava, který se uskuteční mezi 15. a 18. červencem, dorazí americká rocková skupina The Killers.

K dalším nově potvrzeným jménům 19. ročníku akce patří osobnost současné elektronické hudby Martin Garrix nebo japonská jazzová klavíristka Hiromi. Mezi prvními oznámenými hosty fóra Meltingpot jsou odborníci na Čínu, autor světového bestselleru Dalajlamova kočka David Michie nebo spisovatel Robert Fulghum. Na letošních Colours of Ostrava vystoupí přes 120 zahraničních a domácích kapel všech žánrů. "Letošní nabídka je neobyčejně pestrá - od rockové legendy přes velkou taneční hvězdu, široké zastoupení současné africké hudby až po energické funky a soul," říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. Kapela The Killers, která existuje od roku 2001 a hraje minulostí poučenou rockovou hudbu, prodala přes 28 milionů alb a získala mnoho cen včetně dvou Brit Awards. Sedmkrát byla nominována na Grammy. Jejich koncerty vyprodávají stadiony i největší festivaly. Skupina zatím vydala pět desek, letos k nim přibude nahrávka nazvaná Imploding the Mirage. The Killers hrají skladbu Carolina In My Mind od Jamese Taylora v televizním pořadu Jimmyho Kimmela. | Video: Island Records K již dříve oznámeným účinkujícím Colours of Ostrava patří kapely Twenty One Pilots, The Lumineers, britští Tindersticks, američtí Black Pumas či zpěvačka LP. Nově k nim přibyla britská elektropunková dvojice Sleaford Mods, osmdesátiletá brazilská zpěvačka Dona Onete, Dubioza Kolektiv z Bosny a Hercegoviny nebo americká bluesrocková dvojice sester Larkin Poe. Zástupce české scény pořadatelé oznámí později. "Už teď bych upozornila na exkluzivní koncert Vládi Mišíka, který se v Gongu představí se svým posledním projektem. A myslím, že v noci fanoušky potěší jedna z našich nejúspěšnějších kapel Chinaski," zmiňuje ředitelka Holušová. Související Recenze: Novinka Vladimíra Mišíka je výjimečná, takové album tu dlouho nebylo Po boku Colours of Ostrava se uskuteční již 5. ročník mezinárodního fóra Meltingpot, které nabídne pestrou škálu témat. "Od aktuálních společenských a politických otázek přes oblast lidských práv, médií a dezinformací, digitalizaci a humanismus, příležitosti a hrozby kyberprostoru až po vědu, vzdělávání, literaturu, hudbu, zdraví, životní styl, cestování a osobní rozvoj," vypočítává Holušová. O Číně jako současném tématu budou diskutovat americký bezpečnostní analytik, specialista na čínskou politiku a armádu Peter Mattis nebo někdejší korespondentka z Číny, politoložka a novinářka Didi Kirsten Tatlowová. Na lidská práva, média a medializaci globálních politických problémů se specializuje mezinárodní korespondentka CNN Arwa Damonová, oceňovaná za četné reportáže z ozbrojených konfliktů. Z Austrálie do Ostravy zamíří spisovatel a průvodce meditací David Michie, autor světového bestselleru Dalajlamova kočka. Mezi další letošní řečníky ze světa literatury patří nositel Řádu britského impéria, básník, dramatik, spisovatel a performer Lemn Sissay nebo českému publiku dobře známý americký spisovatel Robert Fulghum. Počty návštěvníků pořadatelé Colours of Ostrava už několik let neposkytují. Odhady se pohybují kolem 40 tisíc lidí.