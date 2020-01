Grammy uctily basketbalistu Bryanta, všechny hlavní sošky získala Billie Eilish

Foto: ČTK/AP

Teprve osmnáctiletá americká zpěvačka Billie Eilish se stala vítězkou letošních cen Grammy. Získala všechny čtyři hlavní sošky pro talent roku, nejlepší album, nahrávku i píseň. Předávání poznamenalo tragické úmrtí známého basketbalisty Kobeho Bryanta, který se svou třináctiletou dcerou Giannou a osmi dalšími lidmi zahynul při letecké havárii jen několik hodin před začátkem ceremoniálu.

Billie Eilish si pro svou první Grammy, za píseň roku Bad Guy, došla teprve před pátou ráno středoevropského času. V následující hodině se však na pódium v rychlém sledu za sebou třikrát vrátila.

"Panebože, tuhle cenu by si zasloužilo tolik jiných," řekla osmnáctiletá Američanka s irskými kořeny, která se na Grammy ještě vloni dívala jen v televizi. Nikdy ji prý nenapadlo, že se osobně zúčastní. "Pořád dělám nějaké fóry a nic neberu vážně. Ale tady chci upřímně říct, že jsem vděčná," řekla a poděkovala rodičům, svému týmu i kamarádům. "Že jste mě takhle udrželi při životě," doplnila.

1:26 Grammy ovládla Billie Eilish. Posbírala všechny hlavní ceny | Video: Reuters

Zpěvaččin bratr a spoluautor skladby Finneas O’Connell připomněl, že skladbu Bad Guy nahráli u něho v ložnici. "A nedělali jsme to, abychom dostali Grammy. Zpívali jsme o depresi, stavech, kdy uvažujete o sebevraždě, a změně klimatu. Rád bych vzkázal všem, kdo taky natáčíte písničky u sebe v ložnici, že vy to dáte," povzbuzoval.

Podruhé si Billie Eilish přišla pro Grammy za objev roku. "Mám pocit, že se dneska večer dost nemluvilo o fanoušcích. Díky nim jsme ale tady," řekla a dopředu se omluvila příznivcům jiných nominovaných interpretů, kteří neuspěli. "Chápu, že mě teď možná budete roky nenávidět, protože jsem to dostala já a ne vaši oblíbenci, ale stejně vám všem děkuju. To díky vám tyhle ceny dostáváme," uklonila se.

Krátce nato šla Eilish na pódium potřetí, teď už pro sošku za album roku. Desku s dlouhým názvem When We All Fall Asleep, Where Do We Go? vydala vloni v březnu a koncem léta s ní vyprodala také pražskou O2 arenu.

"No já nevím. Chci jenom říct, že si tuhle cenu zaslouží spíš Ariana Grande," vysekla poklonu konkurentce Billie Eilish, když už jí zjevně docházela slova.

Hned nato se vrátila ještě pro Grammy za nahrávku roku, poslední z devíti sošek, které byly uděleny před kamerami. To už ale Billie Eilish s bratrem nevěděli, co říct, a tak jen do mikrofonu společně zavolali "děkujeme" a zase utekli.

Jak připomíná deník New York Times, naposledy všechny čtyři hlavní Grammy v roce 1981 dostal písničkář Christopher Cross. Například sošku pro album roku obdržela Billie Eilish jako nejmladší v dějinách.

2:03 Svět ztratil hrdinu. Grammy uctily basketbalistu Bryanta | Video: Reuters

Pocta zesnulému basketbalistovi

První část ceremoniálu byla věnována vzpomínce na basketbalistu Kobeho Bryanta. "Jsme na nejvýznamnějším hudebním večeru a oslavujeme umělce, kteří to dělají nejlépe. Popravdě teď ale všichni cítíme strašný smutek. Amerika a svět ztratily hrdinu," přivítala diváky zpěvačka Alicia Keys, která Grammy uváděla druhý rok za sebou.

Na Bryantovu počest zazpívala skladbu It's So Hard To Say Goodbye To Yesterday v doprovodu R&B tria Boyz II Men. Moderátorka připomněla, že 62. ročník nejznámějších amerických hudebních cen se koná v hale Staples Center, kde jedenačtyřicetiletý Bryant za tým Los Angeles Lakers hrál většinu kariéry. Fanoušci už před budovu začali pokládat květiny.

O chvíli později Alicia Keys sedla za klavír a na melodii balady Someone You Loved od Skota Lewise Capaldiho zaimprovizovala napůl zpívaný, napůl mluvený výstup. "Vím, jak měl rád hudbu, takže tohle bude oslava na počest Kobeho Bryanta," avizovala zkraje večera, který nakonec trval téměř čtyři hodiny.

Just surreal at Staples Center - Kobe’s face on every screen as hundreds of people seem to just want to be somewhere they can cry together. Also: The Grammys are here tonight so there is the odd person wandering around in a tuxedo.

None of this feels real. pic.twitter.com/esukv1yNZs — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) January 26, 2020

Několikrát se před kamerami později objevil Bryantův dres s číslem 24 - jednou ho ukázal člen rapové skupiny Run-D.M.C, podruhé jej do svého vystoupení zakomponoval raper Lil Nas X. Ten se publiku předvedl v kovbojském klobouku a šatech ze syntetického kovově lesklého vlákna lurexu.

Bryantovi své vystoupení věnovala i nominovaná zpěvačka a raperka Lizzo míchající pop, rap a R&B. "Dnešní večer je pro Kobyho," zvolala. Za doprovodu menšího orchestru, baletek a efektního osvětlení pak uvedla směs skladeb Cuz I Love You a Truth Hurts, při nichž zahrála i krátké sólo na flétnu.

Pocta Princovi

Právě za skladbu Truth Hurts si následně Lizzo přišla pro první z hlavních cen večera, za nejlepší popový sólový výkon. "Do háje, to je fakt senzační, nečekaný, bezvadný, cool," zakoktala a svěřila se, že celý týden byla vystresovaná. "A pak je to pryč, priority se změní a všechny malicherné problémy zmizí," dodala.

Čas mezi udílením cen tradičně vyplňovaly komponované koncertní bloky. Jeden byl věnován zpěvákovi a multiinstrumentalistovi Princovi, který zemřel před čtyři roky. Směsí hitů Little Red Corvette, When Doves Cry a Kiss jej připomněli zpěváci Usher a FKA Twigs, ta však pouze v roli tanečnice, s někdejší Princovou bubenicí Sheilou E.

Další blok tří skladeb v doprovodu tanečnic a komorního orchestru zazpívala Ariana Grande. Jednalo se o položky z jejího loňského alba Thank U, Next.

K vrcholům večera patřilo provedení virálního hitu Old Town Road, který se vloni díky nejrůznějším remixům držel rekordně dlouho v žebříčku nejúspěšnějších singlů.

Jeho autoři, country raper Lil Nas X a zpěvák Billy Ray Cyrus, ho naživo uvedli s korejským boybandem BTS, DJem Diplem nebo Masonem Ramseym, chlapcem, který tutéž skladbu zajódloval v obchodu Walmart a díky tomu se stal celebritou sociálních sítí.

Desetinásobná držitelka Grammy Bonnie Raitt sama jen s kytarou zazpívala Angel from Montgomery, skladbu Johna Prinea, kterou proslavila roku 1974.

Kytarista Gary Clark Jr., jenž kombinuje blues, rock a hiphop, v doprovodu kapely The Roots představil kompozici This Land.

Každou hodinu jiný oblek

Průběžně, každou hodinu v jiném obleku, se k divákům obracela moderátorka Alicia Keys. Jednou zazpívala svůj nový singl Underdog z alba, které 25. června naživo představí v Praze. Jindy se chopila slova a připomněla, že letošní Grammy otevírají novou dekádu.

"Všechno bude nové. Stará negativní energie a staré řády zmizí. Chceme si v naší rozmanitosti připadat bezpečně, chceme, aby konečně nastal čas pro to, co je správné, pro větší inkluzi," řekla Alicia Keys a navrhla, aby amerického prezidenta Donalda Trumpa nahradila raperka Cardi B.

With a show-stopping medley performance, @aliciakeys gives us a mashup that will go down in #GRAMMYs history.



WATCH ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/wviTy36Dlq — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

Svou první Grammy za rapové album roku získal osmadvacetiletý Tyler, the Creator. Oceněn byl za konceptuální, v pořadí pátou desku Igor. A pro sošku si přišel i s matkou. "Odvedla jsi skvělou práci, že's mě vychovala," řekl viditelně dojaté ženě, jejíž nadšení kamery zabraly už při oznámení vítěze.

"Nikdy jsem si v rapu nepřipadal úplně přijatý, ale vy jste stáli při mě, podpořili jste mě a toho si cením," řekl Tyler, the Creator a na závěr poděkoval ještě producentovi Pharrellu Williamsovi. To už ale začala hlasitě hrát hudba, která laureáty upozorňuje, když jejich děkovná řeč přesáhne vymezený čas.

Rock, blues, jazz a další

Ceny Grammy byly letos uděleny dohromady v 84 kategoriích, z toho jen devět nejprestižnějších se vešlo do televizního přenosu. V žánru R&B uspěl Anderson Paak, cenu za alternativní album si odnášejí američtí Vampire Weekend.

Nejlepší rockovou deskou je Social Cues od Cage The Elephant, v elektronické hudbě uspěli The Chemical Brothers, v současném blues kytarista Gary Clark Jr. a ve folku Patty Griffinová.

Nejlepším tradičním popovým zpívaným albem se stalo Look Now od Angličana Elvise Costella. V žánru americana uspěl zpěvák a kytarista Keb' Mo', cenu za world music si odnáší Angélique Kidjo z afrického Beninu a country desku roku natočila Tanya Tuckerová.

Jazzové Grammy získali klavíristé Chick Corea a Brad Mehldau, trumpetista Randy Brecker nebo kontrabasistka a zpěvačka Esperanza Spaldingová. Nejlepší instrumentální kompozicí je suita Galaxy's Edge, kterou napsal autor hudby k Hvězdným válkám John Williams.

Beyoncé uspěla s hudebním filmem Homecoming, v kategorii mluveného slova pak Grammy dostala někdejší americká první dáma Michelle Obamová za audioverzi své knihy Becoming, v českém překladu vydané pod názvem Můj příběh.

Grammy udílí americká Národní akademie hudebního umění a věd. Momentálně zažívá problematické období, neboť pouhých deset dnů před ceremoniálem propustila svou ředitelku Deboru Duganovou. Ta akademii okamžitě zažalovala. Duganová tvrdí, že organizace se snaží zamést pod koberec obvinění ze sexuálního obtěžování a že manipuluje s nominacemi. Akademie to odmítá.

Vítězové hlavních cen Grammy Album roku

Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Nahrávka roku

Billie Eilish - Bad Guy Píseň roku

Billie Eilish & Finneas O'Connell - Bad Guy Objev roku

Billie Eilish Popový sólový výkon

Lizzo - Truth Hurts Popové vokální album

Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Rapové album

Tyler, The Creator - Igor R&B

Anderson.Paak feat. André 3000 - Come Home Country album

Tanya Tuckerová - While I'm Livin Rockové album

Cage The Elephant - Social Cues Hudební film

Beyoncé - Homecoming