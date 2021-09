Bude nám chybět. Rolling Stones zahájili turné poctou zesnulému bubeníkovi

Slavná britská rocková skupina Rolling Stones na stadionu v americkém St. Louis zahájila další část turné nazvaného No Filter. Kvůli pandemii koronaviru ho musela o rok odložit.

Hned na začátku dala sestava najevo, jak moc jí po šesti desetiletích chybí bubeník Charlie Watts, který zemřel minulý měsíc ve věku 80 let, píše agentura AP. S výjimkou soukromého představení v Massachusetts minulý týden byl koncert v St. Louis prvním od Wattsovy smrti.

Začal prázdnou scénou, ozývalo se jen bubnování a promítaly se Wattsovy snímky. Po druhé písni It's Only Rock‘ N ’Roll (But I Like It) hudebníci Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood postoupili do popředí. Zpěvák Jagger a kytarista Richards sepjali ruce a děkovali fanouškům za projevy lásky k Wattsovi.

Jagger přiznal, že ho fotky dojaly. "Tohle je naše první turné bez něj. Charlie nám bude moc chybět, na pódiu i mimo něj," řekl. Skupina poté Wattsovi věnovala další skladbu Tumbling Dice.

Pokračování turné, v jehož rámci Rolling Stones navštívili také Prahu, bylo původně naplánováno na loňský rok. To se kvůli nemoci covid-19 nepodařilo. Známky pandemie byly podle AP všudypřítomné také na koncertu v St. Louis, druhém největším městě státu Missouri, silně zasaženém takzvanou delta variantou koronaviru.

Desítky tisíc fanoušků měly roušky, jak nařizují místní předpisy. Před akcí úřady vybízely každého, kdo by cítil příznaky, ať zůstane doma. Na stadionu bylo zřízeno i očkovací středisko. Podobná mají podle AP vzniknout i na dalších zastávkách.

Wattse v sestavě nahradil Steve Jordan, který roky bubnoval s Richardsovým vedlejším projektem X-Pensive Winos.

Vidět Rolling Stones bez Wattse bylo pro dvaašedesátiletou Lauru Jezewskiovou z Omahy ve státě Nebraska dvojznačné. "Je to opravdu smutné. Je to první ze starých členů skupiny, který zemřel," připomněla divačka.

Na koncertě v St. Louis zahráli Rolling Stones také svůj hit Paint it Black. | Video: Dustin Scott

Kapela celý večer hrála své největší hity. Jagger křepčil na pódiu, že podle agentury AP vypadal spíše na polovinu nebo třetinu ze svých 78 let. Vokály a kytary zněly jako vždy.

Po St. Louis bude následovat Charlotte v Severní Karolíně, Pittsburgh, Nashville, Minneapolis, Tampa, Dallas, Atlanta a Detroit, než turné skončí 20. listopadu v texaském Austinu. Skupina přidala nové zastávky a vystoupení v Los Angeles 14. října a 17. října plus koncert v Las Vegas 6. listopadu.

Jezewskiová a její šedesátiletý manžel Brad přivezli na koncert do St. Louis svoji třicetiletou dceru Sarah, pro kterou to byla první příležitost vidět Rolling Stones. Její matka a otec je vídají na různých místech už od 70. let minulého století.

Vzhledem k tomu, že členové kapely jsou dávno po sedmdesátce, nechtěli promarnit příležitost. "Pokud je to naposledy, jsme tady," řekl Brad Jezewski. "A pokud bude další turné, budeme tam také," dodal.