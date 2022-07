Britpop se vrací. Zpěvák Jarvis Cocker obnovuje slavnou kapelu Pulp

Renomovaná britská kapela Pulp se opět dává dohromady a příští rok bude koncertovat. Osmapadesátiletý frontman Jarvis Cocker nejprve minulý týden nasdílel mnohoznačný vzkaz na Instagram, odkazující k jejich albu This Is Hardcore z roku 1998. Následně obnovení sestavy potvrdil.

"Pulp příští rok odehrají několik vystoupení," řekl Cocker na pondělní akci pořádané britským deníkem Guardian. V úterý pak sedmapadesátiletý bubeník Nick Banks dodal, že kapela návrat na pódia plánuje několik měsíců. Shodla se na předběžných datech a místech, kde by mohla vystoupit, ještě ale pořadatelům nic oficiálně nepotvrdila, uvedl Banks ve vysílání BBC.

"Zpráva nepřekvapivě vyvolala pořádné vzrušení. Lidi, neblázněte, včas řekneme, kde a kdy budeme hrát. Buďte v klidu, užívejte si desky Pulp a těšte se na příští rok," vzkázal později bubeník na Twitteru. Také potvrdil, že formace zahraje v domovském anglickém Sheffieldu, kde roku 1978 vznikla pod vlivem punkové hudby.

Pulp už jednou činnost obnovovali. V roce 2002, po vydání sedmého alba We Love Life, oznámili, že si berou pauzu. Následně se znovu dali dohromady roku 2011 a absolvovali několik koncertů včetně toho na slovenském festivalu Pohoda. Naposledy hráli roku 2012 před zhruba 12 tisíci diváky, doplňuje BBC.

"Tohle nebyl ten případ, kdy se muzikanti rozhádají a začnou si vzájemně rozšlapávat bábovičky. Prostě jsme kapelu dobře zabalili a schovali, věděli jsme, že tam na nás celou dobu čeká, a teď ji postupně oprašujeme," přirovnává bubeník Banks.

Sestava proslavená hity Disco 2000, Common People nebo Babies bývá podobně jako Oasis, Suede či Blur spojována s žánrem britpop. Takto se označuje ostrovní, převážně kytarová hudba z 90. let minulého století. V té době zažili Pulp největší slávu díky deskám His 'n' Hers z roku 1994 a následující Different Class. Ta se stala jedničkou britské albové hitparády.

V době, kdy získali prestižní cenu Mercury Prize a dvakrát byli hlavními hvězdami festivalu Glastonbury, Pulp míchali jednoduchý melodický pop-rock s ozvěnou 60. let minulého století a příměsí taneční hudby. Se silnou ironií i sarkasmem odkazovali na britské reálie a vymezovali se proti snobismu či přetvářce.

Videoklip ke Common People, jednomu z největších hitů kapely Pulp. | Video: Universal Music

Nevyhýbali se ani kontroverzím, jako když frontman Cocker roku 1996 narušil vystoupení Michaela Jacksona na londýnském předávání cen Brit Awards. Vběhl na pódium, kde nevěřícně kroutil hlavou a vypadal, že se chystá ukázat divákům pozadí. Cockera obratem zatkla policie a do tří do rána ho držela ve vazbě pro podezření, že ublížil třem dětem, do nichž na pódiu strčil, když ho ochranka odváděla.

"Seděl jsem v hledišti, díval jsem se a nějak mi začalo být zle z toho, jak si hraje na Ježíše," vysvětlil později Cocker, proč narušil Jacksonovo vystoupení. Deníku New York Times předloni sdělil, že ho v Británii následující roky každý zastavoval a na tuto epizodu se vyptával. "Stala se ze mě celebrita v takové míře, že jsem o tom ani nesnil," dodal hořce.

Skupina v červnu 1996 zavítala také do Prahy, kde představila album Different Class na dvoudenním festivalu Jam '96 v areálu koupaliště Džbán. Koncert se konal pod širým nebem.

V roce 2007 byl pak Cocker kurátorem londýnského festivalu Meltdown, kde na jeho popud desetičlenná sestava folkrockových muzikantů živě zahrála hudbu Luboše Fišera k československému filmu Valerie a týden divů od Jaromila Jireše z roku 1970.

Za existencí Pulp se ohlíží dokumentární film Pulp: A Film about Life, Death & Supermarkets z roku 2014.