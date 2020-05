Kráčím po hoře mečů bos. Bob Dylan vydal další píseň, bude ji následovat album

Americký písničkář Bob Dylan v pátek potěšil fanoušky zveřejněním již třetí skladby z nadcházejícího alba Rough and Rowdy Ways, které vyjde 19. června. Bude to po osmi letech první kolekce jeho autorských skladeb.

Nová skladba nazvaná False Prophet (Falešný prorok) má podle magazínu Rolling Stone podmanivý "striptýzově-bluesový nádech" a poutá zastřeným kytarovým riffem.

Text písně podle Rolling Stonu osciluje mezi existenciálním vyčerpáním a spirituálními odkazy. V jedné části, kde zpívá o kráčení po hoře mečů bos, Dylan odkazuje na zenový kóan, tedy krátký iracionální příběh, který obsahuje nelogickou hádanku, jež osvobozuje mysl od zavedených konceptů. V jiné zase cituje Martina Luthera Kinga.

Píseň končí slokou: "Nemohu si vzpomenout, kdy jsem se narodil, a nepamatuji si, kdy jsem zemřel."

Nejprve Dylan v březnu zveřejnil sedmnáctiminutovou skladbu Murder Most Foul točící se okolo vraždy prezidenta Johna F. Kennedyho, v dubnu pak následovala kompozice I Contain Multitudes. Obsahují četné historické odkazy, mimo jiné na amerického romantického básníka a prozaika Edgara Allana Poea, známou dětskou oběť holokaustu Anne Frankovou, kapelu The Rolling Stones či anglického básníka a malíře Williama Blakea.

Název nového alba Rough and Rowdy Ways je podle všeho inspirován písní My Rough and Rowdy Ways od Jimmieho Rodgerse z roku 1929, doplňuje časopis Rolling Stone.

Dylan, který v roce 2016 obdržel Nobelovu cenu za literaturu, se dlouho distancoval od označení "prorok", ať už falešný, či nikoliv. "Když si o vás někdo myslí, že jste někým, kým nejste, cítíte se jako podvodník," řekl v pořadu 60 Minutes v roce 2004. "Nikdy jsem nechtěl být prorok nebo zachránce. Elvis, možná. Umím si snadno představit, jak bych se stal jím. Ale prorokem? To ne," řekl.

V hojně citované pasáži z pamětí z roku 2007 papež Benedikt XVI. napsal, že ho nepotěšila Dylanova účast na vatikánském setkání mladých. "Byl důvod být skeptický - byl jsem a v některých směrech stále jsem - ohledně toho, zda dát takovémuto typu 'proroka' prostor," uvedl.

Dylan naposled vydal desky Shadows in the Night v roce 2015, o rok mladší Fallen Angels a naposledy před třemi roky trojalbum Triplicate. Všechny ale obsahovaly jen převzaté skladby. Poslední deskou s novými autorskými písněmi byla Tempest z roku 2012, připomíná deník Guardian.

Poněkud tajnůstkářskému hudebníkovi bude 24. května již 79 let a stále je koncertně aktivní, i když jeho Never Ending Tour byla kvůli pandemii covidu-19 přerušena a vystoupení v Japonsku odložena. V červnu má ale šňůra pokračovat v USA, kde je do poloviny července plánováno 25 koncertů.