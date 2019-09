Recenze: Ariana Grande v Praze předvedla popovou profesionalitu, ale nic víc

S trochou sarkasmu se dá říct, že Ariana Grande by byla docela obyčejná popová hvězda pro teenagery, kdyby na jejím koncertu v anglickém Manchesteru předloni v květnu sebevražedný terorista neodpálil bombu, která zabila 22 lidí.

Útok samozřejmě otřásl i zpěvačkou, která v písních od té doby zmiňuje úzkosti, deprese a traumata. Hity jako No Tears Left to Cry, Breathin' nebo Light is Coming dostaly do žebříčků emoce, které tam předtím nebyly.

K tomu si přimysleme její mediálně atraktivní milostné aféry, obdivuhodnou pracovní morálku - v rozmezí půl roku stihla vydat dvě desky - a je z toho jedna z největších popových hvězd současnosti. Tak ji včera večer zažila i zaplněná pražská O2 arena.

Přes vážnější témata, kterých v písních přibývá, je ale šestadvacetiletá zpěvačka pořád především mainstreamovou hvězdou. Také při její české premiéře v publiku převládaly teenagerky, které kopírují její sexy styl oblékání.

Příchod davů trochu zbrzdily zvýšené bezpečnostní předpisy, které diváky nutily umístit všechny předměty do průhledných tašek. Kolem osmé večerní začala zpívat předskokanka Ella Mai. "Máme tady nějaký milovníky R&B?" ptala se uprostřed asi půlhodinového vystoupení, ale dočkala se poněkud vlažné odpovědi.

Čtyřiadvacetiletá Angličanka jamajského původu neopomněla své hity Boo'd Up a Trip, které ji vloni vystřelily do hitparád a za které získala dvě nominace na Grammy. Těžila z živé kapely a výrazného soulového hlasu, na pódiu ale působila trochu ztraceně.

Živou kapelu, hojně využívající i předtočené elektronické podklady, měla k dispozici také Ariana Grande. S tanečníky zahájili vystoupení u jídelního stolu, stylizovaní do Da Vinciho obrazu Poslední večeře. Ještě v průběhu první písně God Is a Woman se ale pódium proměnilo spíše ve školní jídelnu, kde teenageři prožívají první lásky.

Při třetí skladbě Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored se zpěvačka s tanečníky poprvé vydala na půlkruh, který z pódia mířil k divákům. Když se stage rozzářila, zdálky vypadala trochu jako obří záchod, po jehož prkýnku Ariana Grande tančí.

Přídavek Thank U, Next uzavřel včerejší pražský koncert. | Video: Feim Live

Zhruba dvouhodinový koncert byl rozdělen do pěti částí, oddělených krátkými předěly - v jednom se na bočních obrazovkách objevila Grande jako holčička, v jiném se stylizovala do Marilyn Monroe a ze záznamu zazpívala kousek standardu My Heart Belongs to Daddy, který Monroe proslavila.

V jeden okamžik se z vrchní konstrukce snesla obrovská koule a díky projekci se proměnila ve svítící Měsíc. A během hitu 7 Rings se na pódiu objevil růžový Cadillac.

Ariana Grande je skvělá zpěvačka a Praze to dokázala třeba v úvodní a capella pasáži písně Breathin’, vyprávějící o panických atakách, které ji přepadají od manchesterského útoku. Byl to ale jen chvilkový moment vybočení z rutiny, kterou koncert zaváněl hlavně v prostřední pasáži.

Jeden hit následoval za druhým a všechny byly velmi podobné, stejně jako jejich pódiová prezentace.

Jestli něco publikum skutečně zvedlo na nohy, byla to až nečekaně ohlušující, euforická trancová pasáž z Break Free, kterou Ariana Grande natočila s producentem Zeddem. Při skladbě považované za hymnu LGBT komunity pódium explodovalo duhovými barvami. A "průvod" tanečníků s podobně zbarvenými vlajkami nechyběl ani v No Tears Left to Cry, písni o nezlomnosti a neochotě podlehnout strachům či úzkostem.

Bylo to působivé finále, které ale ukázalo, co chybělo zbytku koncertu - výraznější pódiové efekty nebo hudební vzrušení. Poněkud chladný dojem z večera, který byl spíš dobře odvedenou prací než mimořádným zážitkem, nespravil ani závěrečný přídavek, titulní skladba alba Thank U, Next, v němž Ariana Grande "dohrává" příběhy ze svého milostného života.

Ariana Grande O2 arena, Praha, 4. září

Zpěvačka své aktuální evropské turné na poslední chvíli přeskládala, v Praze nakonec hrála o několik dnů dříve. Důvody nejsou známé, nicméně na internetu už se objevují spekulace, že turné trvající od března má negativní dopad na její psychické rozpoložení.

Z pražského koncertu se zdálo, že Ariana Grande má přesně vypočítaný každý krok i notu. Dodala všechny své největší hity, zatancovala, ale stejně se člověk neubránil dojmu, že když v písni Fake Smile zpívala "nas*at na falešný úsměvy", trochu si protiřečila.