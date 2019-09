V Praze poprvé zazpívá Devendra Banhart. Tvář divného folku teď myslí na Venezuelu

Americký kytarista a zpěvák Devendra Banhart, který začátkem tisíciletí odstartoval vlnu takzvaného divného folku a od té doby patří k hvězdám alternativní scény, poprvé přijede do Prahy. 25. ledna 2020 vystoupí v pražském Paláci Akropolis, kde představí nové album nazvané Ma.

V pondělí o tom informovala pořadatelská agentura Fource. Vstupenky v ceně 820 korun budou v prodeji od tohoto pátku 6. září.

Devendra Banhart, kterého hudební kritik Pavel Turek označil za "vlajkonoše lo-fi a jednohlasně zvoleného prezidenta žánru označovaného New Weird America", bývá popisován jako stylotvorný autor vyznávající na prvním místě hravost.

Na počátku milénia společně se sesterským duem CocoRosie a harfenistkou Joannou Newsomovou stál v čele takzvaného freak-folku, česky někdy označovaného za "divný folk", žánru stavícího na intimitě, autenticitě a rukodělnosti. "Generace 'věčných dětí', která se po americkém jedenáctém září uchýlila do světa soukromých fantazií, starých věcí a akustických nástrojů," popsal je kritik Pavel Klusák.

Banhart byl zatím jen před šesti lety hostem festivalu Colours of Ostrava.

V Praze bude osmatřicetiletý Američan hrát z desky Ma, kterou v polovině září vydá na značce Nonesuch Records. Album se odvrací od zvukových experimentů a "zaměřuje se na vyprávění intimních příběhů za doprovodu akustické kytary, dechů a kláves", uvádějí pořadatelé.

Jako první singl zpěvák před dvěma měsíci zveřejnil skladbu Kantori Ongaku, což v japonštině znamená country hudbu.

Skladba vznikla jako pocta kapele Yellow Magic Orchestra japonského popového hudebníka Haruomiho Hosona. Banhart začal desku natáčet v chrámu v japonském Kjótu, později s kapelou pracovali v Los Angeles a poblíž kalifornského mysu Big Sur.

První singl Kantori Ongaku z nové desky Devendry Banharta. | Video: Nonesuch Records

Album bude obsahovat 13 skladeb, z toho tři ve španělštině a jednu v portugalštině. Hosté, velšská zpěvačka Cate Le Bon a Angličanka Vashti Bunyanová, přispěli každý k jednomu tracku.

Na desce Banhart znovu spolupracoval se svým dlouholetým kytaristou a producentem Noahem Georgesonem.

Nahrávka Ma bude Banhartovým třetím albem na značce Nonesuch. "Z různých úhlů tematizuje mateřství a proměny mateřského pouta v čase od úzkého vztahu dítěte a matky k přetrhání všech vazeb. Banhart je zde osobní, dotýká se také obecnějších témat, jakými jsou humanitární a přírodní krize, s nimiž se potýká Jižní Amerika," uvádějí pořadatelé pražského koncertu.

Syn dvou přesvědčených hippies Devendra Banhart se narodil v Texasu, když mu ale byly dva roky, rodiče se rozvedli. S matkou tak přesídlil do její rodné Venezuely, kde pak do 14 let žil na předměstí Caracasu, těsně nad hranicí chudoby. Dodnes tam zůstávají jeho příbuzní.

"Všichni teď žijí v zoufalství a se zatajeným dechem pozorují ten chaos kolem sebe. Není lehké pozorovat rodnou zem, jak trpí. Jediné, co můžu udělat, je myslet na ně a posílat jim naději," vysvětluje hudebník, proč na novou desku zařadil písně ve španělštině a portugalštině.

Devendra Banhart koncem 90. let studoval na uměleckém institutu v San Francisku, začínal jako busker. "Cestoval, žil ve squatu v New Yorku i jako bezdomovec v Paříži. A všude stejně drásal infantilní kresby i spontánní črty skladeb. Často nebyly dlouhé ani minutu a zaznamenával je buď na vypůjčený čtyřstopý magnetofon, nebo jen na telefonní záznamník," popsal kritik Pavel Turek v týdeníku Respekt.

Debutoval roku 2002 albem Oh Me Oh My. Dnes má na kontě devět studiových desek, také vydal knihu kreseb a maleb nebo načetl báseň malíře Joana Miróa pro audioprůvodce londýnské galerie Tate Modern.

Memorial je další skladbou z Banhartova nového alba. | Video: Nonesuch Records

"Banhart vsadil na zkušenost kulturního všežravce, který má v krvi jak jihoamerické taneční styly, tak britpop a nebojí se koketovat se slovanskými jazyky ani zpěvem v němčině. Na posledních deskách přestává být osamělým básníkem s kytarou, ale obklopuje se hráči, kteří s ním podnikají výlety od salsy přes tango po rock; blýskne se tu mimoděk i ozvěna židovské písně či diska. Osobní vykořeněnost a nomádství tu jdou ruku v ruce se žánrovým flirtováním," napsal Pavel Turek o Banhartově desce Mala z roku 2013.

Hudebník od rodičů dostal prostřední jméno Obi po postavě rytíře Jedi Obi-Wana Kenobiho z Hvězdných válek. Svého času měl Banhart milostný vztah s herečkou Natalií Portmanovou, která právě ve Star Wars hrála královnu a později senátorku Padmé Amidalu. Banhart ji obsadil do klipu Carmensita.

Později měl za snoubenku srbskou umělkyni Anu Krašovou, se kterou pro změnu nazpíval duet Your Fine Petting Duck.