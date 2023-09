Spojení dvou světů. Aneta Langerová vyráží na turné s kapelou Korben Dallas

Aneta Langerová vydala desku se slovenskou skupinou Korben Dallas, kterou v listopadu představí na koncertech po Česku i Slovensku. Zpěvačka se těší na temperament publika. Členové slovenské sestavy si uvědomují, že zatímco první vítězka soutěže Česko hledá SuperStar je doma oblíbená, oni v Čechách musí o přízeň publika bojovat.

"Aneta Langerová je i na Slovensku regulérní hvězda. My v Česku buď hrajeme pro Slováky, nebo pro lidi, kteří nás moc neznají. Pak je to takový 'přesvědčovací' koncert," přiznává Lukáš Fila, baskytarista a textař Korben Dallas. "Musím říct, že tenhle boj máme rádi," dodává zpěvák a kytarista Juraj Benetin.

Spolupracovat s Langerovou začali před sedmi lety, kdy nahráli první společnou píseň Sen. V roce 2020 na EP nazvaném Konečně shromáždili šest songů, jež zaznamenali v prešovském studiu Experientia a bratislavském Cobra Sound Studiu. Letos opět ve slovenské metropoli nahráli vinyl Nekonečně, který k dřívějším položkám přidává Sen a kompozici Neustoupím.

"Když jsem před lety slyšela první tóny písně Sen, začala jsem snít o tom, že spolu vytvoříme víc než jednu píseň, a to se naplnilo. Kluci složili skladby, v nichž se vždy trefili do mé životní situace, do myšlenek, které mi běžely zrovna hlavou," říká Langerová.

Na turné měli původně vyrazit již v roce 2020, kvůli pandemii koronaviru ale šňůru museli odložit a nakonec zrušit. Letos začnou 6. listopadu v pražském Paláci Akropolis. Langerovou s Korben Dallas doprovodí producent a klavírista Jakub Zitko se zpívající violoncellistkou Dorotou Barovou. Oba jsou dlouholetými spolupracovníky Langerové a členy její kapely. Barová s členy Korben Dallas působila také v projektu Tugriki.

Česká část turné bude pokračovat 7. listopadu v brněnském klubu Fléda, den nato muzikanty čeká ostravský kulturní dům Akord.

"Prostory jsou vybrané, aby to bylo akusticky bez kompromisů, takže na Slovensku zahrajeme v košickém prostoru Tabačka Kulturfabrik, Městském divadle v Žilině a turné zakončíme 14. listopadu v Bratislavě na speciálním místě ve zrekonstruované Slovenské národní galerii," vyjmenovává Juraj Benetin.

"Naše kapela a Aneta, to jsou dva odlišné světy. Jsou to však světy, které se záhadným způsobem doplňují, rády se navzájem navštěvují a vždy odcházejí z těchto setkání obohaceny," konstatuje slovenský frontman.

Vedle jejich společných skladeb naživo zazní vybrané písně z repertoáru Korben Dallas i Langerové. Večer bude mít podobu jednoho programu s jednotnou dramaturgií, jako by šlo o koncept jedné kapely, zdůrazňují umělci. "Těšíme se, až se ty naše dva světy na pódiu spojí," vzkazuje Aneta Langerová.

Slovenské trio existuje od roku 2010, získalo například cenu za nejlepší album, singl i koncertní skupinu na slovenských Radio_Head Awards. Absolvovalo stovky koncertů, do širšího povědomí české veřejnosti se dostalo roku 2016, kdy předskakovalo na turné známější Lucii.

Zatím poslední, loňská nahrávka Korben Dallas nazvaná Deti rýb byla letos nominovaná na cenu Anděl v kategorii Slovenské album. "Korben Dallas se vyhýbají srážce se sentimentem," napsalo Aktuálně.cz o desce, kterou muzikanti vytvořili během vynucené izolace za pandemie, řečeno obrazně v trepkách a tričku, odkázaní na minimum technických vychytávek. "Znovu našli vnitřní sílu, vzájemnou provázanost i jedinečný generační pohled spojený s myšlenkami, které se během pandemie leckomu honily hlavou," uvedl web.

Langerová zveřejnila debut Spousta andělů v roce 2004. Prodala ho přes 100 tisíc kusů. Za čtvrtou studiovou nahrávku Na Radosti získala v roce 2015 čtyři sošky Anděl. Před třemi lety pak následovalo zatím poslední studiové album Dvě slunce, které vzniklo opět ve spolupráci s klavíristkou Jakubem Zitkem. "Píseň Dvě slunce je takovým poděkováním rodičům za to, že nám dali život a postarali se o nás, jak nejlépe mohli," řekla o titulním songu.

Video: Aneta Langerová a Korben Dallas zpívají Neustoupím