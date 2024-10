Hans Zimmer zahraje v Praze. Dalšího Oscara za Dunu nedostane, akademie ho vyřadila

Oscarový skladatel filmové hudby Hans Zimmer původně vůbec nechtěl koncertovat. "Je mi 67 let. Měl bych sedět před televizí a cpát se čokoládou," žertuje. Přesto se před deseti lety odvážil a uspořádal první koncerty pro veřejnost. Ohlas byl tak mimořádný, že nyní Zimmer chystá další turné. V jeho rámci příští rok znovu přijede také do Prahy.

Držitel dvou Oscarů za hudbu k animovanému filmu Lví král a sci-fi Duna, který dále vytvořil soundtracky k Pirátům z Karibiku, Gladiátorovi nebo batmanovské trilogii, vystoupí 11. listopadu 2025 v pražské O2 areně. Vstupenky za cenu od 1790 korun lze koupit v sítích Ticketportal a Ticketmaster, oznámila agentura Bestsport.

Tento týden se Hans Zimmer v Hollywoodu opět dostal do středu pozornosti. Podle serveru Variety.com akademie udílející Oscary vyloučila z nominací jeho soundtrack k letošnímu pokračování Duna: Část druhá, protože nesplňoval pravidla.

V případě dalších dílů platí, že filmová hudba nesmí znovu využít více než 20 procent motivů z původního snímku. Akademici došli k názoru, že Zimmer poměr nedodržel. Pravidlo se však týká pouze Oscarů, umělec tak s hudbou k druhé části vesmírného eposu odehrávajícího se na písečné planetě bude moci usilovat o Zlatý glóbus nebo Grammy.

Podle webu se nahrávka zařadí na seznam těch, které akademie do oscarového klání nepustila. Totéž se přihodilo dnes již nežijícímu islandskému tvůrci Jóhannu Jóhannssonovi se soundtrackem ke sci-fi Příchozí, Clintu Mansellovi s hudbou k Černé labuti, Cliffu Martinezovi s thrillerem Drive nebo Jonnymu Greenwoodovi s hudbou k dramatům Až na krev a Mistr. Naopak třeba John Williams byl šestkrát nominovaný za Star Wars, čtyřikrát za Indiana Jonese a dvakrát za Harryho Pottera.

Podle Variety.com nicméně ještě není vyloučené, že také o nominaci na Oscara příští rok Hans Zimmer zabojuje, akorát s jiným soundtrackem.

Příští měsíc bude mít ve videotéce Apple TV+ premiéru válečné drama Blitz od režiséra Stevea McQueena, ke kterému složil hudbu. Kromě toho Zimmer aktuálně pracuje na soundtracku k velkorozpočtovému filmu z prostředí formule 1, jenž má mít premiéru v červnu 2025.

Sedmašedesátiletý frankfurtský rodák se do Evropy vrátí v rámci turné, které nazval The Next Level. Odstartuje v říjnu 2025 v německém Oberhausenu. Podle jeho slov to bude spektákl posouvající koncertní zážitek na další úroveň. "Dopředu ale neprozradím, o co přesně půjde," sdělil agentuře DPA skladatel. "Strašně vás to překvapí, udělá vám to radost a hned tak na to nezapomenete," slibuje.

Na doplňující dotaz pouze připouští, že součástí koncertů bude velkolepá výprava a světelná show. "Každé turné je drahé. Vždycky mám kolem sebe účetní a ekonomy, kteří to propočítají a pak řeknou: ne, to nepůjde, na to nemáme peníze. Když jsem jim ale předestřel plán na tohle turné, řekli, že tohle tedy udělat musíme," tvrdí Zimmer.

Filmovou hudbu začal skládat v 80. letech minulého století. Prorazil se snímkem Rain Man z roku 1988, který natočil Barry Levinson s Dustinem Hoffmanem a Tomem Cruisem v hlavních rolích. Šest let nato Zimmer za soundtrack k animovanému Lvímu králi přebral prvního Oscara, stejně jako Zlatý glóbus nebo dvě Grammy. Z Lvího krále se později stal také mimořádně úspěšný broadwayský muzikál a roku 2019 se dočkal i filmového remaku.

V následujících letech skladatel pracoval na Tenké červené linii a Pearl Harboru, Princi egyptském, Hannibalovi, Pirátech z Karibiku, Šifře mistra Leonarda, batmanovské trilogii režiséra Christophera Nolana, animovaných sériích Madagaskar a Kung Fu Panda nebo sci-fi Počátek a historickém dramatu 12 let v řetězech.

Skladatel Hans Zimmer vydal záznam svého pražského koncertu z roku 2016. | Video: Eagle Rock Entertainment

Přesto trvalo Hansi Zimmerovi do roku 2014, než se odvážil se svou hudbou na pódia. První plnohodnotné koncerty se symfonickým orchestrem a rockovou kapelou uspořádal přesně před deseti lety v londýnské koncertní hale Hammersmith Apollo, připomíná agentura DPA.

"Měl jsem strašnou trému. Ale po čase jsem si zvykl," přiznává zpětně skladatel. Pomohli mu prý zejména zpěvák Pharrell Williams a kytarista Johnny Marr, kteří ho povzbuzovali. "Pharrell byl přesvědčený, že se nemám schovávat ve studiu nebo za monitorem, ale vyrazit za lidmi. Dokonce se za mnou stavil na prvním turné, aby se ujistil, že to zvládám. A stejně tak Johnny Marr. Oba mě hodně povzbudili," vzpomíná.

Nyní skladatel vymýšlí, co bude na turné příští rok hrát. Nevylučuje, že se vrátí k tvorbě ze starších filmů jako Rain Man, Pravdivá romance nebo Černý jestřáb sestřelen. "Pořád jsou tam z 80. a 90. let některé skvělé kusy, které jsme nehráli," myslí si. Zároveň ale publikum nechce připravit o hity.

Hans Zimmer pochází z Frankfurtu nad Mohanem, odkud se v dospívání přestěhoval do Londýna. Podle jeho slov mu hudba pomohla se vyrovnat se smrtí otce. "Otec zemřel, když jsem byl ještě dítě. Nějak jsem před tím utekl do hudby a ta je od té doby mým nejlepším kamarádem," prohlásil v roce 2006.

Jeho židovská matka přežila druhou světovou válku jen díky tomu, že roku 1939 uprchla z Německa do Anglie.

Skladatel dnes pokračuje v řemesle velkých hollywoodských symfoniků 20. století. Jeho filmová hudba se podobá orchestrální tvorbě, posluchači si u ní však připomínají emoce, které prožili u sledování snímků.

Hans Zimmer už v Praze několikrát vystoupil, poprvé v roce 2016. Záznam tehdejšího koncertu později vydal pod názvem Live in Prague. Jeho soundtracky mohli Pražané slyšet naposledy letos na jaře v rámci show The World Of Hans Zimmer. Té se však skladatel nezúčastnil. Naopak příští rok už v O2 areně znovu vystoupí osobně.

