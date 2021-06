Od Popelky k Obecné škole a Koljovi. Ve věku 68 let zemřela herečka Libuše Šafránková

Ve věku 68 let tuto středu, dva dny po narozeninách, zemřela populární herečka Libuše Šafránková. Informovala o tom televize CNN Prima s odkazem na jejího syna Josefa Abrháma. Pohledná a usměvavá tmavovláska přes čtyři dekády patřila k nejoblíbenějším filmovým i televizním herečkám.

Náklonnost publika i režisérů získala nejen milým a stále mladistvým vzhledem, ale také komediálním talentem, který prokázala mimo jiné po boku svého manžela Josefa Abrháma - například ve filmu Vrchní, prchni či televizní Svatební cestě do Jiljí.

"Tváře umouněné od popela, ale kominík to není. Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane," dávala v roce 1973 hádanku princi hranému Pavlem Trávníčkovem ve filmu Tři oříšky pro Popelku. Tento její pohádkový debut, natočený v německé koprodukci, patří dodnes v Čechách i Německu k Vánocům stejně jako stromeček.

"Na konkurz jsem přišla jako jedna z posledních a zbyly na mě šaty, do kterých se už asi nikdo nevešel," vzpomínala v knize, kterou o natáčení filmu před sedmi lety vydalo nakladatelství Omega. Scénář Šafránkovou oslovil, protože pohádku o Popelce měla ráda už v dětství. Z natáčení si vybavuje, že byla pořád v pohybu nebo jezdila na koni.

"Tehdy byly populární kovbojky a indiánky, třeba Vinnetou. Když jsme jezdili ze školy na kole, tak jsme si představovali, že jedeme na koni. Měla jsem blízko k jízdárně, navíc jsem z venkova, tak jsem se občas ke koním dostala," vyprávěla. Německy trochu uměla, ve štábu ale převažovali Češi. "Třeba Rolf Hoppe byl ke mně velmi vstřícný. Už byl tehdy někdo, a já začátečnice. On třeba přišel, navazoval řeč a bavil se s námi. Bohužel jsme se už po natáčení nikdy neviděli. Také ráda vzpomínám na paní Karin Lesch, která byla velmi noblesní dáma a měla své osobité kouzlo," vzpomínala na představitele krále a královny.

"Máme asi štěstí, že se zachovaly původní české pohádky, kde je zakódován klíč k mystické cestě a duchovnímu vývoji. Dětská nepopsaná duše to asi nějak vycítí a přijme za svoje, aniž o tom ví. Je to kouzlo, jinak si to nedovedu vysvětlit," říkala.

Oblíbené jsou u diváků i další pohádky s Šafránkovou, například Princ a večernice, Třetí princ, Sůl nad zlato či Malá mořská víla, v níž si zahrála se svou o pět let mladší sestrou Miroslavou. Populární jsou také její komedie z té doby, mimo jiné Jak utopit doktora Mráčka, Můj brácha má prima bráchu, Vesničko má středisková či Silvestr svobodného pána, v němž diváky bavila s Josefem Abrhámem, stejně jako například v roce 1996 v televizním filmu Play Strindberg.

Libuše Šafránková se narodila 7. června 1953 v Brně, dětství strávila ve Šlapanicích u Brna. Lásku k divadlu u ní zřejmě zažehl otec, který v místní sokolovně čas od času připravoval ochotnická představení. Dcera od dětství chodila do dramatických kroužků.

Po matce, která učila na oděvní průmyslovce, Šafránková zdědila zálibu v navrhování šatů. Vystudovala brněnskou konzervatoř, v Mahenově činohře hrála Julii, a pak se vydala do Prahy, kde začínala v Divadle Za branou. Roku 1971 také debutovala ve filmu - jako dívčí, a přesto vážná Barunka v dvoudílném televizním snímku Babička s Jarmilou Kurandovou v hlavní roli.

"Mám všechny scénáře Otomara Krejči ze svých začátků, což pro mě byla krátká, ale ohromně důležitá doba. Jako osmnáctiletá holka jsem si zapisovala všechny jeho režijní připomínky, strašně jsem se jim tehdy snažila rozumět, vyhovět," vzpomínala v rozhovoru pro Idnes.cz, jak se jí to v mládí nedařilo. "Tím cennější jsou pro mě dnes, kdy už vím, co znamenají," dodávala.

O rok později, kdy režim z politických důvodů zakázal Divadlo Za branou, přešla Šafránková do Činoherního klubu, kde působila 20 let. Ztvárnila tu například Ninu Zarečnou v Krejčově inscenaci Racka, Checcu v Poprasku na laguně, Soňu ve Strýčku Váňovi, Markytu v Doktoru Faustovi, Colombinu v Menzelově komedii Tři v tom, Cathleen v O’Neillově Cestě dlouhého dne do noci, Káťu Kabanovou v Bouři či po revoluci Jenny v Havlově Žebrácké opeře.

2:30 Původní upoutávka na Popelku z roku 1973. | Video: Youtube.com / DVDPREMIERY

Právě v Činoherním klubu se také potkala s budoucím manželem, o 13 let starším hercem Josefem Abrhámem. Vzali se v roce 1976 a rok nato se jim narodil syn Josef, dnes režisér, scénárista a producent. Roku 1992 společně Šafránková s Abrhámem opustili Činoherní klub, herečka pak v letech 1992 až 1994 měla angažmá v činohře Národního divadla.

Ještě za komunismu Šafránková hrála Moniku ve filmu Rodeo s Vítězslavem Jandákem nebo Malou mořskou vílu, kterou podle Andersenovy předlohy roku 1976 natočil Karel Kachyňa.

V 90. letech vytvořila několik charakterních rolí ve snímcích tandemu Jana a Zdeňka Svěrákových jako Obecné škole, kde hrála maminku Součkovou, či Koljovi. Za roli Kláry v něm dostala Českého lva za výkon v hlavní ženské roli.

Herecký koncert s Ondřejem Vetchým rozehrála v generačním příběhu z minulého režimu Báječná léta pod psa a laskavou maminku ztvárnila v koprodukčním dramatu Všichni moji blízcí, jenž je poctou siru Nicholasi Wintonovi, zachránci stovek židovských dětí.

Babička dvou malých vnuků Šafránková rovněž účinkovala v několika seriálech, například Náhrdelníku, Četnických humoreskách, Nemocnici na kraji města - nových osudech, Návesu či Gymplu s (r)učením omezeným. Později se opět objevovala v pohádkách, například jako královna v Kouzlu králů nebo jako hippie čarodějka ve filmu Micimutr z roku 2011.

Podle serveru CNN Prima News herečka dříve bojovala s rakovinou plic. Před rokem odstoupila z natáčení připravované pohádky Mamánek, kde měla hrát královnu. Stáhla se do ústraní a se světem přestala komunikovat, napsal web.

Článek průběžně rozšiřujeme.