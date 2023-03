Zemřel herec z filmu Zachraňte vojína Ryana, Tomu Sizemorovi bylo 61 let

Ve věku 61 let zemřel americký herec Tom Sizemore, kterého proslavily role ve filmech Zachraňte vojína Ryana nebo Černý jestřáb sestřelen. Uvedla to agentura AP s odkazem na agenta herce Charlese Laga. Herec byl v druhé polovině února hospitalizovaný v Los Angeles poté, co utrpěl mozkové aneurysma.

Podle Laga herec zemřel v nemocnici v pátek. Filmová a televizní kariéra Toma Sizemora trvala několik desítek let, ale nejznámější je právě díky roli bojem ostříleného seržanta po boku Toma Hankse ve válečném dramatu Zachraňte vojína Ryana z roku 1998, a jako velitel vojenského praporu ve filmu Černý jestřáb sestřelen z roku 2001. V roce 2000 byl nominován na cenu pro nejlepšího herce za roli v televizním filmu Ochrana svědků. V posledních letech se ale objevoval spíše v menších a nízkonákladových filmech. Prakticky po celou dobu herecké kariéry se Sizemore potýkal s drogovou závislostí a několikrát se dostal do křížku se zákonem. Kvůli porušení drogové legislativy byl v letech 2007 až 2009 ve vězení. Byl odsouzený mimo jiné za napadení někdejší přítelkyně, a šel na odvykací kůru kvůli závislosti na metamfetaminu a heroinu. V posledních letech byl mnohokrát zadržen za řízení pod vlivem a za držení narkotik.