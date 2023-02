Stallone poprvé v televizi. Gangsterský seriál Tulsa King míchá násilí s nadhledem

Celé dekády zakládá své charisma na pomačkané tváři a nakřápnutém hlase. Také ve své první televizní roli teď Sylvester Stallone vypadá, jako by vypadl z popelnice. V seriálu Tulsa King hraje mafiána, který se po čtvrtstoletí vrací z vězení. Za jeho oběť, to znamená mlčení, ho gangsterská "rodina" nevítá s otevřenou náručí. Přesto se hrdina nechystá do důchodu.

2:11 Seriál Tulsa King je ve videotéce Skyshowtime s českými titulky. | Video: Skyshowtime

Tak jako více úspěšných seriálů platformy Skyshowtime, která nově působí v Česku a kde je Tulsa King k vidění, i tento vytvořil Taylor Sheridan. A podobně jako jeho filmy Wind River nebo Sicario vypráví o trablech drsných hrdinů z nelítostných končin. Stallonem hraný mafián Dwight Manfredi přezdívaný Generál seděl, aby kryl kumpány. Za "odměnu" získává možnost zmizet z newyorského domova kamsi do Oklahomy a tam vybudovat vlastní "impérium". Doma už se s ním zjevně nepočítá, spíš ho posílají na dožití - s tím, že když z toho kápnou nějaké peníze, bude to příjemný bonus. Související Nejpopulárnější seriál USA dorazil do Česka. Odstartovala s ním platforma Skyshowtime 25 fotografií Dvaapadesátiletý scenárista, režisér a showrunner Taylor Sheridan za posledních pět let ovládl obrazovky amerických televizí se seriály Yellowstone, 1883 či 1923. Spojovaly násilí, melodrama a prostředí vyloučených lokalit s osvědčenými vzorci soap oper typu Dallasu a tématy moderní, takzvané "kvalitní televize". Navíc lámaly rekordy sledovanosti. Tulsa King zprvu vypadá, že udeří na stejnou notu. Protagonista Manfredi šel do vězení v době před sociálními sítěmi, rozvojem kryptoměn a dalšími hybateli moderní doby. Jak ukazuje hned úvodní setkání se členy mafiánské rodiny, v jeho světě se problémy nejsnáze řeší pěstí. Jenže zatímco v jiných, až sveřepých seriálech Taylora Sheridana se lidé dělí na prohnilé a ještě prohnilejší, tento sází na něco pro autora neobvyklého: na komiku. Sylvester Stallone začíná svou novou říši budovat z toho, co se ve městě údajně prostém jakéhokoli organizovaného zločinu nabízí. Jako první navštěvuje prodejnu marihuanových produktů na lékařský předpis. Pochopitelně nejde nakupovat, naopak překvapeným, lehce podroušeným zaměstnancům a majiteli vysvětlí, že teď se tu byznys povede podle jeho pravidel. Od této scény, lehce parodické variace na tvrďácké gangsterské vybírání výpalného známé z desítek knih či filmů, začíná odlehčená žánrová směs. Konfrontuje dva světy, které se jen obtížně setkávají, v podobném duchu jako třeba karate seriál Cobra Kai od Netflixu. Ten též stojí na hrdinovi zamrzlém v testosteronovém pravěku a jeho střetu s dneškem, kdy pohled bílého macho chlapáka už není jedinou perspektivou. Tulsa King dává přednost rychlému dějovému spádu před pozvolným budováním charakterů. Nepřátelé se mění v kolegy, milostné románky vznikají nepravděpodobně rychle, násilné gangsterské drama či melodrama se vmžiku mění v komedii, v níž účinkují zlostní indiáni, "zhulenci" a agresivní, nafetovaní členové motorkářského gangu. Stallonemu byl seriál na jednu stranu ušitý na míru, aby naplno prodal charisma životem zdrchaného chlapa, který to hodlá ještě jednou naplno rozjet. Ale zároveň to není jen nenávistný konzervativec sedící ve sklepě svého domu plného zbraní, jenž by nejradši vyhladil půlku Mexika, jakého hrál v posledním dílu Ramba. Manfredi neváhá sáhnout po maximálním násilí, ale v příhodné chvíli cituje z knihy Umění války či srovnává spisovatele Henryho a dramatika Arthura Millera. A mate tím ostatní protagonisty i publikum. Tulsa King neumí tak obratně bruslit mezi používáním zjevných klišé a jejich převracením naruby, jako to činila Cobra Kai. Obě série sledují hrdiny, kteří se řídí jakýmsi nemoderním kodexem - ať už mafiánskými pravidly, či karatistickým "udeř první, udeř tvrdě, žádné slitování". Související Když pěsti a kopy nestačí. Nová řada karate seriálu Cobra Kai je nejdrsnější Ale Manfredi na rozdíl od Johnnyho Lawrence z Cobra Kai dostává méně prostoru reflektovat své činy. A obzvlášť ke konci osmidílného Tulsa King už příběh pohání zkratkovité, lehce iracionální motivace. Chápeme, že je třeba bojovat, ale hrdinům nelze tak lehce věřit jejich nadšení a ochotu stmelit se s tím, kdo jim obrátil životy vzhůru nohama. Navzdory jednoduchému schématu však tvůrci umí přenést na diváky energii a touhu fandit odpadlíkům, outsiderům, zkrátka těm o něco méně prohnilým. A také dovedou znejistit, zda seriál stojí na "něčí" straně. Tulsa King v tomto ohledu potvrzuje, že nová platforma Skyshowtime do Česka přináší jiná vyprávění, než jaká známe z ostatních platforem. Na amerických obrazovkách seriály Taylora Sheridana sledovaností válcují ty od HBO, oslovují trochu jiné publikum. I podle statistik se těší o něco větší popularitě v těch amerických státech, kde vyhrávají republikáni. Zároveň jsou až moc násilné, melodramatické a vyprávěné v duchu soap oper, aby získávaly přední ceny. Přitom nestojí jen na násilí nebo konzervativním pohledu na svět. Řeší moderní, či přímo progresivní témata, jako jsou osudy menšin, a přece jen ve většině ohledů výrazně převyšují své několik dekád staré "mýdlové" předobrazy z celostátních neplacených televizí typu Dallasu. Prestižní ceny Emmy třeba ani Tulsa King nezíská. Možná je ale načase přemýšlet, zda právě díla tohoto typu - schopná oslovovat lidi z různých stran příkopů hloubených napříč společností - nemohou přispět k hledání společné řeči více než mnohé, bezesporu kvalitní seriály či filmy, jejichž perspektiva však některým konzervativním divákům může být zcela proti srsti. Seriál Tulsa King

