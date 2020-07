Zemřel herec a dramatik Skopeček, patřil k zakladatelům Divadla pod Palmovkou

Ve věku nedožitých 95 let zemřel v pražské Nemocnici Na Bulovce herec, dramatik a zakládající člen Divadla pod Palmovkou Jan Skopeček.

O úmrtí informovala stanice CNN Prima News.

Skopeček hrál většinou menší epizodní role či vedlejší postavy, například otce Potůčka v televizním seriálu Tři chlapi v chalupě, na nějž pak navázal celovečerní hraný film Tři chlapi na cestách. "To je moje prokletí uplynulých třiceti let, a bude až do konce života. Režiséři mě pak zařadili mezi zemědělce, takzvané lidové postavy," řekl roku 1997 v rozhovoru pro deník Slovo. "Tenkrát se seriál vysílal živě, v tom byl jeho půvab. Odpoledne byla generálka a večer se jelo naostro. Tenkrát nás zaplavovaly dopisy, dostával jsem nabídky na vedení JZD. Večer, když se vysílali Tři chlapi v chalupě, neviděl jste na ulicích člověka, všechno bylo doma, autobusy nedodržovaly jízdní řády, chlapi si vyměňovali šichty," líčil.

Debutoval roku 1952 v dramatu Únos režisérů Jána Kadára a Elmara Klose, později hrál četníka ve filmu Vyšší princip, objevil se v Kdo chce zabít Jessii?, adaptaci Klapzubovy jedenáctky, dále v Marečku, podejte mi pero!, v pohádce S čerty nejsou žerty nebo v Dobrém vojáku Švejkovi.

V novém tisíciletí ztvárnil dědu Nováka v sérii Kameňák režiséra Zdeňka Trošky.

Rodák ze severočeských Litoměřic byl kvůli matčině židovskému původu za druhé světové války vězněn v koncentračních táborech Kleinstein a Osterode.

Otec, který měl obchod s kůžemi a byl společníkem uzenářské firmy v Praze, se díky vysokému věku vyhnul transportu do koncentračního tábora. "Už se Němcům nehodil, potřebovali pracovní sílu. Maminka do koncentračního tábora na rozdíl od své sestry a bratrů nešla, byla ze smíšeného manželství," vzpomínal Skopeček v rozhovoru pro Paměť národa.

"Za války mi v koncentračním táboře zahynulo minimálně patnáct příbuzných. Sestra do koncentračního tábora také nemusela, byla už v té době vdaná. Já jsem jako židovský míšenec šel povinně," vysvětloval.

V Kleinsteinu podle něj panovaly mírnější podmínky. "Kromě židovských míšenců tam byli ještě křesťané ze smíšeného manželství. Hlídal nás wehrmacht, nikoli SS, jednalo se o starší pány, kteří prošli frontou. Zůstal jsem tam do 15. ledna roku 1945, tábor byl rozpuštěn, museli jsme se každý na vlastní pěst dostat do Prahy," popisoval.

Sotva se ale Skopeček několik měsíců před koncem války vrátil domů, následovalo předvolání do koncentračního tábora Osterode na území dnešního Saska-Anhaltska.

"Cestou jsem dostal vysokou horečku. Ošetřoval mne Oldřich Nový, měl s sebou lékárničku, dal mi nějaké prášky a půjčil mi svou deku. Po příjezdu do Osterode mi zařídil teplou vodu, ve které jsem se umyl. Pravděpodobně mi zachránil život," vyprávěl, jak pak asi 14 dnů na nucených pracích stavěl úzkokolejnou dráhu. Tábor byl rozpuštěn v dubnu 1945, kdy už se do jeho blízkosti dostali Američané. "Po návratu domů jsem zjistil, že dva dny před mým návratem z koncentračního tábora zemřel otec," dodával.

Po válce byl Skopeček přijat do Horáckého divadla v Jihlavě, kde hrál Enobarba v Shakespearově tragédii Antonius a Kleopatra, Pedrolina v Zeyerově Staré historii nebo Edgara v Ibsenově Divoké kachně.

Roku 1949 patřil k zakládajícím členům pražského Divadla Pod Palmovkou, jehož členem pak byl desítky let. Hrál v Planchonových Třech mušketýrech, Harpagona v Molièrově Lakomci, Foga v Kohoutově adaptaci Verneovy Cesty kolem světa za 80 dní, Tartuffa v Molièrově Tartuffovi nebo Bláhu ve Stroupežnického Našich furiantech.

Skopeček rovněž vytvořil několik divadelních her i rozhlasových dramatizací. U příležitosti jeho 90. narozenin vyšlo album nazvané Skopečkoviny, které obsahovalo jeho písně složené s o dvě generace mladším kytaristou a zpěvákem Davidem Laštovkou.

Skopečkovou manželkou byla herečka Věra Tichánková, která zemřela před šesti lety. Poznali se po válce v jihlavském Horáckém divadle a společně odešli do Prahy.

Roku 2017 z rukou prezidenta Miloše Zemana převzal medaili Za zásluhy.