Zdeněk Svěrák oslaví 90. narozeniny. Večer z Divadla Járy Cimrmana půjde živě do kin

Český rozhlas chystá oslavu devadesátých narozenin spisovatele, herce a cimrmanologa Zdeňka Svěráka na sobotu 28. března, přesně v den jeho životního jubilea. Slavnostní večer z Divadla Járy Cimrmana bude díky přímému přenosu Radiožurnálu slyšet i vidět ve více než stovce kin po celé zemi.
Společnost Aerofilms, která živé vysílání Českého rozhlasu do českých kin zajišťuje, v neděli 8. února spustila prodej lístků. Program večera se vrátí k počátkům Svěrákovy tvorby v improvizované Nealkoholické vinárně U Pavouka, se kterou v 60. letech v rozhlase začínal.
Právě zde vznikaly jeho první autorské projekty a formoval se jeho styl založený na práci se slovem a dialogem. „Pro mě je rozhlas médium, do kterého jsem se zamiloval. To bylo ještě v době, kdy rozhlas a televize zápasily o přízeň a ten rozhlas ji měl ještě o něco větší. Já jsem se díky němu naučil vyjadřovat nevizuálně, pouze slovem. Byla to moje parketa. Ovšem je to chyba i přednost všech našich filmů. Jsou upovídané. Ale je to například výhoda pro slepce, kteří našim filmům rozumí jako vidoucí,“ uvedl Zdeněk Svěrák.
Program z Divadla Járy Cimrmana začne 28. března v 18:30 a živě ho odvysílá Radiožurnál. „Poprvé v české historii propojíme rozhlasové vysílání s přenosem do více než stovky kin po celé České republice prostřednictvím sítě společnosti Aerofilms. Na jevišti vznikne improvizovaná ,vinárna´, do níž budou přicházet hosté spjatí se Svěrákovou divadelní, filmovou i rozhlasovou tvorbou,“ prozrazuje Ondřej Suchan, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu.
Vinárnu mimo jiné navštíví Daniela Kolářová, Bolek Polívka, Karel Šíp, Vojtěch Kotek či Tomáš Klus. Další hosté se objeví v průběhu večera. Pořadem provede moderátor Vladimír Kroc ve spolupráci s rozhlasovým znalcem Divadla Járy Cimrmana Tomášem Malečkem.
Kina po skončení přenosu navážou podle vlastní dramaturgie projekcí vybraného filmu se Zdeňkem Svěrákem. Část výtěžku ze vstupného bude věnována na podporu Centra Paraple, které pomáhá lidem po poranění míchy a jejich rodinám. Ředitel distribuční společnosti Aerofilms, Ivo Andrle, k přenosu dodává: „Je nám ctí být součástí oslavy narozenin takového velikána české kultury, jakým Zdeněk Svěrák bezesporu je. Za první tři dny od oznámení akce vnímáme ze strany kin i diváků enormní zájem a máme radost, že se k ní připojíme.“
Český rozhlas Dvojka nabídne profilový dokument nazvaný Na chalupě u lesa, který zachycuje přátelskou návštěvu Vojty Kotka u Zdeňka Svěráka na jeho chalupě. Protože v divadle je vždycky spěch, je to výjimečný okamžik, ve kterém si mohou v klidu kamarádsky povídat o životě, o otcovství, o odchodech blízkých, o zrodu i budoucnosti divadla Járy Cimrmana. Tak jako byl pro Zdeňka Svěráka vzorem Jan Werich, je pro Vojtu Kotka vzorem Zdeněk Svěrák.
Ve vysílání nebude chybět ani dětská tvorba Zdeňka Svěráka. Český rozhlas Dvojka zařadí premiéru pohádky Pan Buřtík a pan Špejlička.
