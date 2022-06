Zasmušilý Kenobi a Vaderovo sípání. Nový seriál letí světem Star Wars na autopilota

Vousatý muž bloudí písčitou krajinou planety Tatooine, důvěrně známou všem divákům ságy Star Wars. Týmiž pouštěmi se potulovali hrdinové vůbec prvního snímku z roku 1977. Nový seriál nazvaný podle postavy Obi-Wana Kenobiho se v šesti epizodách dívá na to, co se tomuto rytíři řádu Jedi přihodilo, než na Tatooinu zestárnul a popostrčil k hrdinství mladého Lukea Skywalkera.

Sung Kang jako Pátý bratr. | Foto: Lucasfilm Ltd

Moses Ingramová jako Reva. | Foto: Lucasfilm Ltd

Hayden Christensen jako Darth Vader. | Foto: Lucasfilm Ltd

Joel Edgerton jako Owen Lars a Ewan McGregor coby Obi-Wan Kenobi. | Foto: Lucasfilm Ltd

Uprostřed je Moses Ingramová jako Reva, druhý zleva sedí Sung Kang hrající Pátého bratra. | Foto: Lucasfilm Ltd

Detail obleku Dartha Vadera, kterého hraje Hayden Christensen. | Foto: Lucasfilm Ltd

Joel Edgerton jako Owen Lars a Moses Ingramová coby Reva. | Foto: Lucasfilm Ltd

Indira Varmaová jako kapitánka impéria. | Foto: Lucasfilm Ltd

Rya Kihlstedt jako Čtvrtá sestra, Moses Ingramová coby Reva, Sung Kang v roli Pátého bratra a Indira Varmaová jako kapitánka impéria. | Foto: Lucasfilm Ltd

Vivien Lyra Blairová jako princezna Leia. | Foto: Lucasfilm Ltd

Hayden Christensen v roli Dartha Vadera. | Foto: Lucasfilm Ltd

Ewan McGregor jako Obi-Wan Kenobi a Hayden Christensen v roli Dartha Vadera. | Foto: Lucasfilm Ltd

Jednou z nejlákavějších novinek pro předplatné videotéky Disney+, která minulý týden dorazila do Česka, je seriál o slavném rytíři řádu Jediů, jenž se v přestrojení ukrývá pod falešným křestním jménem Ben mezi dunami, aby unikl pozornosti zlého galaktického Impéria. To se jako obvykle snaží zlikvidovat poslední zbytky těchto bojovníků nadaných nejen schopností máchat světelnými meči, ale především ovládat vesmírnou Sílu a s její pomocí pokořit fyzikální zákony.

Ben Kenobi vypadá jako poustevník, straní se světa, vykonává podřadnou, mizerně placenou práci. A občas se triedrem podívá, jak si v sousedství malý chlapec hraje na to, že bude pilotem. Ten chlapec se jmenuje Luke a potrvá ještě několik let, než bude mít ve svých rukou osud světa při soubojích s Darthem Vaderem.

Režisérka Deborah Chowová dostala do rukou postavy z nejužšího kánonu ságy Star Wars. A jako bonus představitele Kenobiho, který je poslední dobou v neuvěřitelné herecké formě. Ewan McGregor na přelomu tisíciletí ztvárnil hrdinovu mladší verzi v chronologicky prostřední filmové trilogii Hvězdných válek. Nyní se vrací, zarostlejší a schopný zaujmout pouhým výrazem obličeje.

Jenže zatímco v seriálu Halston ze světa módního průmyslu vloni prokázal, jakým je tahounem a nakolik se dovede proměnit, v univerzu Star Wars takový prostor nyní rozhodně nedostává.

Obi-Wan Kenobi se drží osvědčeného modelu ze seriálu The Mandalorian: opět páruje sveřepého, mlčenlivého, trochu zahořklého a životními kolotoči omláceného hrdinu s dítětem. Tentokrát to není malé, zelené, ušaté a dosud němé batole přezdívané Baby Yoda, ale desetiletá princezna Leia, která naopak mluví poměrně dost a na svůj věk se chová až podezřele dospěle.

Mandalorian, uváděný na Disney+ od roku 2019, se držel zavedených postupů a hrátek s převážně westernovým žánrem. Obi-Wan Kenobi se více koncentruje na souvislý příběh a tvůrcům jako by svazovalo ruce, jaké postavy tu vystupují. Novinka hřeší na to, že takřka všechny dobře známe, jen je teď vidíme v jiné životní fázi. Jinak ale dělají tytéž věci jako dříve. Tedy vlastně později.

1:45 Seriál Obi-Wan Kenobi je na platformě Disney+ s českým dabingem i titulky. | Video: Walt Disney Company

Kenobi musí vyhrabat světelný meč, zachránit princeznu a vrhnout se do boje se zlým Impériem. Leia je už v útlém věku sarkastická, Darth Vader úsečný a jeho sípavé funění se rozléhá široko daleko.

Zatímco seriály z produkce Marvelu, též patřícího pod značku Disney, se pokouší hledat neotřelé polohy, producentka Kathleen Kennedyová zodpovědná za filmy a série ze světa Star Wars sází na jistotu. Známá jména, známé tváře, známá prostředí, hodně akce. Byť seriál Obi-Wan Kenobi má celkem tempo, je těžké se v něm emočně angažovat. Víme, že hrdinové přežijí, protože za zhruba dekádu budou vystupovat v jiném dobrodružství. A na rozvoj jejich vnitřního rozpoložení nezbývá mnoho prostoru.

Předposlední pátá epizoda z minulého týdne přece jen dovede vyvolat pozornost a pár etických otázek, do zbraně povolává ty nejmocnější protivníky. Jenže byť světelné meče odrážejí laserovou palbu o sto šest, stále je to jen variace motivů ze starých i novějších filmů. Bez větší invence. Což byla i občasná výtka u nedávné třetí filmové trilogie, uvedené do kin v letech 2015 až 2019. Zatímco tehdy přece jen převládl pocit, že se tvůrci právě variováním témat alespoň dostávají na hranu, kdy naštvou ortodoxní fanoušky, avšak jiné potěší odvahou, v novém seriálu převládá pocit naprosté zbytečnosti.

Jsou tu hezká prostředí, spousta akce, silné momenty. Jenže jak nejde ani o nové příběhy hrdinů, ani o jejich počátky, jen o zachycení úseku "uprostřed" života, převládá dojem, že bychom se bez toho prostředku snadno obešli.

Ano, princezna Leia byla frajerka ještě dřív, než ji ztvárnila dnes už nežijící Carrie Fisherová. Darth Vader dovede probudit ony obavy a mrazení uložené kdesi v útrobách pamětníků, kteří jej poprvé spatřili coby děti. A pak je tu onen vtipný moment, když v retrospektivních scénách vidíme digitálně omlazeného Haydena Christensena coby Anakina Skywalkera. Když hledíme do jeho obličeje, poprvé se dostaví úžas, že zaúřadovala nějaká mocná Síla. Jenže vzápětí si uvědomíme, že dříve tak prkenný herec se naučil alespoň trochu využívat obličejovou mimiku.

Pokud nás tedy finálový díl, který Disney+ zveřejní tuto středu, fatálně nepřekvapí a nevystřelí do kosmu, Obi-Wan Kenobi zůstane jen řadou obrázků ze světa, jejž lze donekonečna zaplňovat novými a novými tituly.

Seriál Obi-Wan Kenobi

Režie: Deborah Chowová

Seriál je k vidění na Disney+.