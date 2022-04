Varoval celý svět, co je zač Rusko. Ukrajince Sencova vyznamenal Febiofest

Filmový Febiofest, který začal tento čtvrtek v pražském Slovanském domě, ocenil cenou Kristián za umělecký přínos ukrajinského režiséra Olega Sencova a herce Karla Rodena. Za Sencova ocenění převzal ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis, Roden se zúčastnil osobně.

Součástí slavnostního ceremoniálu byla premiéra Sencovova filmu Nosoroh. Febiofest také jako první představil nový snímek Promlčeno, do jehož hlavní role režisér Robert Sedláček obsadil právě Rodena.

Sencov, oblečený do vojenské uniformy, poslal do Prahy videopozdrav se zbraní v ruce. "Je to asi poprvé v dějinách festivalů, kdy někdo nemůže převzít cenu, protože bojuje. Mluvil jsem s Olegem před několika týdny a on mi řekl, že má povinnost bránit Ukrajinu a nemůže přijet," popsal velvyslanec Perebyjnis. "Svým dílem varoval celý svět, co je Rusko. Bohužel varování nebyla brána vážně, ale zdá se, že teď už to svět pochopil," dodal.

Pětačtyřicetiletý režisér a držitel Sacharovovy ceny Sencov je jedním z nejznámějších politických vězňů ruského režimu. V tamních žalářích strávil pět let, než byl v září 2019 propuštěn. Jeho nový film se dehrává v průmyslovém městečku na Ukrajině 90. let minulého století, kde žije mladík přezdívaný Nosoroh. Dříve byl agresivním delikventem, nyní se stal násilným zločincem.

Nosoroh rychle stoupá v hierarchii zločineckého gangu a jeho cesta se neobejde bez krutých ztrát. Film je dle pořadatelů festivalu ukázkou temných stránek lidské povahy a syrovým portrétem muže, jenž se snaží žít s břemeny své minulosti.

Sencov na příběhu pracoval od roku 2012, natočit jej ale mohl až o osm let později. Nosoroh měl premiéru na benátském festivalu a obdržel dvě ceny ve švédském Stockholmu.

Rodák z města Simferopol Oleg Sencov byl roku 2014 zatčen ruskými okupanty na anektovaném ukrajinském poloostrově Krym a odsouzen ke 20 rokům vězení za údajné plánování teroristických útoků. Obžaloba jej vinila také z členství v ukrajinské nacionalistické organizaci Pravý sektor, která je v Rusku zakázaná. Sencov vše popíral, hlásil se pouze k hnutí Euromajdan, které stálo za svržením proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014. Mezinárodní lidskoprávní organizace označily proces za zmanipulovaný a zanesly Sencova na seznam politických vězňů. Po jeho propuštění roky marně volali filmaři z celého světa.

"Vyslýchali mě večer, v noci. Mlátili mě, dusili, mlátili obuškem do chodidel. Svlékali mě, vyhrožovali znásilněním. Takové jejich obyčejné výslechy," popsal později v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Dalším filmem představeným tento čtvrtek na Febiofestu byla již odpoledne komedie Vévoda z Wellingtonu, poslední snímek režiséra Rogera Michella, mimo jiné tvůrce populární romantické komedie Notting Hill.

Mezi hosty přicházející po červeném koberci na zahajovací ceremoniál byli prezident festivalu Fero Fenič, herečka Jiřina Bohdalová nebo zpěvačka Lucie Vondráčková.

Festival v Praze potrvá do 4. května, uvede přes 90 filmů. Poté zamíří do regionů. Hlavní soutěž nabídne sedm výrazných debutů či druhých filmů talentovaných autorů, kteří v současnosti bodují na mezinárodních festivalech.

O vítězi rozhodne odborná porota. Ta divácká, tentokrát v čele s čestným předsedou Michalem Suchánkem, potřetí zvolí vítěze Soutěže komedií. Na výběr bude mít sedm snímků z celého světa. Festival také ve spolupráci s českou pobočkou Amnesty International ocení díla s lidskoprávní tematikou.

Vzhledem k válce vedené Ruskem na Ukrajině pořadatelé vytvořili speciální sekci nazvanou Ukrajina: střed Evropy. Výtěžek ze vstupného v této kategorii pošlou na podporu humanitárních organizací a ukrajinských umělců. Diváci uvidí třeba film režiséra Valentyna Vasjanovyče nazvaný Atlantida, který ukazuje dystopickou vizi společnosti roku 2025, kdy Ukrajina vyhrála válku a na hranici s Ruskem staví zeď.

Dojde také na slavný snímek Sergeje Paradžanova, autora magických filmových fresek z prostředí Ukrajiny, nazvaný Stíny zapomenutých předků. Vznikl roku 1964 a je to lyrický, etnografický mýtus o nešťastné lásce dvou milenců ze znepřátelených rodin.