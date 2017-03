V úspěch Ligy spravedlnosti už nevěří ani Batman. Chybou DC není temnota, ale zmatenost

před 11 minutami

Liga spravedlnosti – trailer | Video: Freeman Ent. | 02:18

Komiksová adaptace Liga spravedlnosti se představila v novém traileru. Přijat byl vlažně, nedůvěra v komiksové legendy ze stáje DC Comics po předchozích selháních přetrvává. Kde se stala chyba? Odpověď hledá ve svém textu Martin Svoboda.

Studio Marvel, zdá se, funguje takřka bezchybně a každý jeho film ze současné komiksové vlny se zatím dočkal pozitivního přijetí i finančního úspěchu.

Konkurenční DC Comics v rukou Warner Bros. trpí. Zjevně i přes náskok nabraný vlastnictvím nejznámějších superhrdinů Batmana a Supermana studio podcenilo konkurenta a ze současné komiksové mánie nedokáže těžit, jak by chtělo.

Chystaná Liga spravedlnosti je i po zveřejnění prvního oficiálního traileru očekávaná v lepším případě s nedůvěrou, v horším s otevřeným nezájmem. Pravověrní konzumenti popkultury sice přiznávají, že návštěvu kina nevynechají, setkání nejslavnějších DC postav na velkém plátně bude už z principu důležitá událost. Málokdo ale očekává víc než naplnění nutné povinnosti.

Klidně všichni najednou

Odhalovat chyby zpětně je často snadné, proto i při pohledu na posledních pět let není těžké určit, že snaha Warnerů co nejrychleji dohnat Marvel skončila nezdarem kvůli zbrklosti. Kde Marvel trpělivě budoval a plánoval, tam se DC pokusilo svůj vesmír před diváky vyvrhnout.

Zároveň by ale nebylo správné tvrdit, že hlavní příčina nezdaru DC spočívá v představování příliš mnoha postav najednou, jak se často uvádí. I trailer na Ligu spravedlnosti nabízí především hláškování hrdinů, s nimiž se diváci zatím nesetkali, což se stalo terčem nejhlasitější kritiky.

Jde však o falešnou stopu. Stačí se podívat na marvelovské Strážce galaxie, kteří dovedli jediným filmem uvést pětici zcela nových postav, nepříliš známých i pro komiksové nadšence, aby se stali jedním z nejpopulárnějších titulů stáje.

Přesvědčení, že kdyby si každý z hrdinů Ligy spravedlnosti odbyl svůj debut už před premiérou týmovky, byl by snímek očekáván vřeleji, narušuje i skutečnost, že Superman už se jednoho vlastního filmu dočkal a stál v čele Batman vs. Superman. Přesto je zpodobnění Clarka Kenta britským hercem Henrym Cavillem přijímáno se značným odstupem.

Naopak Ben Affleck si coby Batman i přes prvotní nedůvěru většinu diváků získal, přestože zatím vlastní film neměl. Při pohledu na Marvel postava Black Widow (Scarlett Johansson) v popularitě nezaostává třeba za Thorem, přestože se na její samostatné dobrodružství stále čeká.

Nejde tedy říct, že by samotný pokus dostat se k Lize spravedlivých rychleji, než dospěl Marvel k Avengers, byl z principu chybný a byl hlavní příčinou neúspěchu. Snaha nabídnout mezi Mužem z oceli a Ligou "mezistupeň" v podobě Batman vs. Superman dokonce značí rozumnou vůli informace dávkovat.

Ukažme si na viníky

Selhává provedení, ne záměr. DC svět byl svěřen Zacku Snyderovi, jenž mu svou nedůmyslnou režií a spoluúčastí na scénáři určil špatný mustr hned v počátku.

Jeho angažmá mělo být jistě odpovědí na často zmiňované neduhy Marvelu, tedy poněkud zaměnitelnou audiovizuální stránku a příliš odlehčený tón. Snyder se tedy (nejprve za dohledu Christophera Nolana, potom jeho scenáristy Davida S. Goyera) pokusil nabídnout obrazově podmanivou temnotu.

Opět jde ale o slepou uličku, když se tvrdí, že pocit sebedůležitosti zlomil DC vaz. Stejně jako není omyl dělat komiks "vesele", není chyba ani dělat ho "smutně". Snyderovy komiksy nejsou špatné, protože jsou temné a berou se vážně, ale protože jsou… špatné. Mají špatný scénář, režii a střih bez vztahu k tomu, jestli má být jejich výsledkem drama, nebo komedie.

Není důvod předpokládat, že kdyby se Snyder pokusil nabídnout odlehčenější atmosféru, uspěl by byť o kus víc. Zkrátka není dobrý filmař.

Stejně tak není z principu chyba představit ve filmu víc nových postav, ale když střih svěříte studiu, jež doposud dělalo jen filmové upoutávky, není překvapivé, že vznikne špatně gradované, rozpadlé dílo jako Sebevražedný oddíl.

Příště přemýšlet

Nebezpečí reflexe DC komiksů spočívá právě v tendenci hledat důvody ve špatných principech. V důsledku mohou producenti nabýt dojmu, že když zkrátka do dalšího filmu nacpou víc humoru, bude problém vyřešen (jak se podle všeho děje v Lize spravedlnosti). A že když budou příště představovat postavy po jedné, začnou k nim diváci automaticky něco cítit.

Jde samozřejmě o liché naděje ve chvíli, kdy i ty sebelepší nápady realizují zmatení fušeři. Marvel nevítězí nad DC v ničem jiném než v bezchybné logistice a koordinaci, kdy studio přesně ví nejen to, co chce, ale i komu to svěřit a jak to co nejefektivněji provést.

Vzniká poněkud chladný stroj, ale jeho výrobky jsou vždy funkční. Oproti tomu s každým novým DC projektem se nesou zvěsti o vyhazování scénářů, přepisování a přestříhávání na poslední chvíli, neshodách producentů s tvůrci…

Cukat se začal i Ben Affleck, jeden z mála pozitivně vnímaných prvků doposud vybudovaného světa. Odmítl režírovat Batmana, protože se nepovedlo napsat podle něj dobrý scénář. Zdá se, že splní povinnosti, k nimž se smluvně zavázal, ale jinak dá ruce pryč. Kdo by se mu v tuto chvíli divil?

Mezi filmovými publicisty a diváky nyní probíhá diskuse, jestli je vesmír DC rozbitý na úrovni, kdy už ho nejde opravit, a zdali se dosavadní chyby zažraly tak hluboko do jádra spojeného světa, že si s nimi neporadí ani schopní tvůrci. Víc jasno bude 16. listopadu, kdy vstoupí Liga spravedlnosti do českých kin. Větší naději však má relativně osamostatněná Wonder Woman, s ní se potkáme již 1. června.

Wonder Woman - trailer | Video: Warner Bros. | 02:31

autor: Martin Svoboda

