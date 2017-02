Ghost in the Shell přiblíží Západu japonskou klasiku. Scarlett Johanssonová v čele budí kontroverze

před 7 hodinami

Ghost in the Shell - trailer | Video: Paramount Pictures | 02:14

Scarlett Johanssonová v hlavní roli americké verze kultovního japonského anime Ghost in the Shell vzbudila vášnivé reakce. Nejsou v Hollywoodu dobré asijské herečky, nebo by Američané na film s Asiatkou v čele nechodili? Je kritika přecitlivělá, nebo oprávněná?

Hollywoodská posedlost Asií není novinkou. Dřívější fascinaci Japonskem ale vystřídala Čína, byť spíš z obchodních důvodů než ze zájmu o tamní kulturu. Mnohé plány přetočit populární japonská anime proto nakonec vyzněly naprázdno.

Po deseti letech příprav se podařilo realizovat alespoň Ghost in the Shell, jenž svou cestu za statutem kultovního multimediálního fenoménu započal v roce 1995 celovečerním animovaným filmem režiséra Mamory Ošii, který adaptoval manga komiks z konce 80. let.

Scarlett málem Asiatkou

V čele americké verze stanula Scarlett Johanssonová, známá hlavně díky své roli v Avengers, což snímku jistě prospěje. A nejen komerčně - Johanssonová není jen hvězda, ale i talentovaná herečka ochotná brát náročnější role, jak dokázala třeba ve filmu Pod kůží.

Samozřejmě se brzy rozjela kontroverze ohledně takzvaného whitewashingu, tedy přepisování a přeobsazování postav různých ras na bělochy.

Whitewashing má různé podoby a existuje stejně dlouho jako sama kinematografie. Už v jejích počátcích byly v případě nutnosti afroamerických postav raději bělochům černěny tváře, protože štáb buď odmítal točit s černochy, nebo je nepovažoval za schopné hrát. A ještě v šedesátých letech v pověstné Snídani u Tiffanyho ztvárnil Mickey Rooney japonského domovníka, což je v současnosti považováno za nepochopitelný přešlap této klasiky.

Dnes se k podobným bizarnostem tvůrci mimo komedie či experimenty typu Atlas mraků takřka neuchylují a postava má automaticky stejnou rasu jako herec. Spíš než vydávat bělocha za černocha, asiata či "latino" se u amerických adaptací a remaků rovnou předělá příběh.

Během natáčení Ghost in the Shell se tvůrci přesto málem k této praktice vrátili, když chtěli vzhled Johanssonové upravit pomocí počítačových triků, aby vyhlížela víc jako Asiatka. Mělo to uklidnit kontroverzi. Silná vlna odporu nejen asijské komunity ale producenty od tohoto nápadu odradila.

Proč vlastně?

Důležité je znát motivace k takovému kroku, jež mohou být různé. Například za rozhodnutím Marvelu nahradit tibetskou vedlejší postavu v Doktoru Strangeovi běloškou se pravděpodobně skrývalo podvolení ideologickému tlaku Číny. Snímek by nebyl vpuštěn na tamní trh, kdyby se v něm vyskytovala silná tibetská figura. Tildě Swintonové se nedá upřít, že odvedla dobrý výkon, ale jistá pachuť celé anabázi zůstala.

V případě Ghost in the Shell podobné důvody nenajdeme. Hrdinka je běloškou zkrátka proto, že snímek má především asijský originál přiblížit Západu. Jde o hlavní postavu a v tomto ohledu byl Hollywood vždy konzervativní. Záměna rasy ve futuristické multikulturní společnosti nemusí mít takřka žádný vliv na její charakter, producenti tedy vyšli vstříc vyššímu komerčnímu potenciálu za relativně nízkou daň.

Najdeme mimochodem nemálo případů, kdy v Asii adaptovali evropský příběh v místním prostředí - za všechny stačí uvést variace na Shakespeara režiséra Akiry Kurosawy, jež dnes považujeme za mistrovská díla.

Nejde o zcela nekonfliktní situaci, jistě ale odlišnou. Diskuse by tedy neměla házet všechny případy whitewashingu do jednoho pytle. Někdy jde o výsledek ideologie, někdy problematické tradice, jindy komerčního rozhodnutí a někdy uměleckého.

Jen aby to bylo dobré

Nejlepším, byť trochu pokryteckým argumentem by nakonec byl povedený film. Režisér Rupert Sanders ho jistě má šanci přinést. Sice se zatím předvedl nevýrazným snímkem Sněhurka a lovec, ale neonoirová podívaná evokující v trailerech Blade Runnera by mohla dopadnout lépe.

Režisérova technická zručnost bude tentokrát stát na silné, dlouho budované značce. Pokud nepříliš známí scenáristé Jonathan Herman a Jamie Moss odvedou dobrou práci, jistě může vzniknout vynikající film.

Potenciál slavného anime se nezapře. Příběh vypráví o umělé bytosti s myslí skutečného člověka, uvažujícího o smyslu své existence. Ghost in the Shell patří spolu s Akirou mezi na Západě nejznámější japonské anime proslavené kombinací akce, emocí a filozofie.

Krom kontroverzního obsazení Johanssonové si trailery zároveň uchovávají exotický japonský nádech. Jestli půjde o znásilnění cizí kultury, nebo vznikne dobrý film, se dozvíme 30. března, až snímek vstoupí do českých kin.

Marvel studio rozhodlo kvůli čínským cenzorům změnit postavu, kterou v komiksové předloze ztvárnil tibetský mnich, na ženu-bělošku. | Video: Martin Svoboda | 02:20

autor: Martin Svoboda