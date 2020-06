V novém filmu F. A. Brabce herce Polívku, Chýlkovou či Holubovou zastíní psi

V zahrádkářské kolonii Na Slatinách v pražské Michli tento pátek režisér a kameraman F. A. Brabec pokračoval v natáčení filmu Gump. Vzniká na motivy úspěšné knihy Gump: pes, který naučil lidi žít od Filipa Rožka.

Ve snímku účinkují Eva Holubová, Ivana Chýlková, Bolek Polívka, Karel Roden nebo Richard Krajčo, hlavní roli ale mají zachránění psi z útulků. Na plátně se objeví i skutečný týraný pes Gump, kterého si ponechal Rožek, zakladatel organizace Se psem mě baví svět.

"Já jsem tady v podstatě jen od toho, abych pejska nastavovala na kameru," říká Eva Holubová, když se nechává fotit se psem Konvalinou v klíně.

"Tady je hlavní postavou pes, my máme jenom několik natáčecích dnů," potvrzuje Chýlková. "Celé je to o psovi, který má buď hezké, nebo nehezké vztahy, a to má se mnou," dodává herečka, která ztvárnila zlou paní Dášu.

Zfilmovat knihu o Gumpovi se režisér Brabec rozhodl poté, co natočil klip k písni Protože to nevzdám od Olgy Lounové, inspirované Gumpovým příběhem. "Po přečtení knihy jsem hned volal autorovi knížky Filipu Rožkovi, že bych chtěl natočit film," uvádí Brabec.

Kniha Gump: pes, který naučil lidi žít vyšla vloni. Poetické vyprávění psané očima psího tuláka Gumpa rychle získalo mnoho příznivců, knihy se prodalo kolem 200 tisíc výtisků. Přináší autentický příběh člověka, jenž celý život zachraňuje týrané psy, odhaluje psí množírny a napravuje křivdy, kterých se lidé dopouštějí v honbě za penězi.

Knihu Filipa Rožka doplňují akvarelové ilustrace Weroniky Gray a fotografie lidí i psů, jimiž se spisovatel v Gumpově příběhu inspiroval.

Organizace Se psem mě baví svět už několik let pořádá akce bez nároku na honorář. Dále tiskne kalendáře, trička nebo psí známky. Výtěžek pak rozděluje mezi útulky a organizace, se kterými spolupracuje.

Související Slámův nový film Krajina ve stínu se vrací k období května 1945

Pětašedesátiletý pražský rodák František Antonín Brabec vystudoval v letech 1975 až 1981 kameru na FAMU, už při studiu točil krátké dokumentární filmy. Jeho kameramanským debutem se stal film Čas sluhů z roku 1989 od Ireny Pavláskové, poté stál za kamerou snímků Obecná škola, Akumulátor 1 a Jízda Jana Svěráka, Jméno kódu Rubín Jana Němce či Bathory Juraje Jakubiska.

Brabcovým režijním debutem byl Král Ubu z roku 1996, na přelomu tisíciletí natočil Kytici a poté snímky Krysař, Máj, Carmen či rodinný 3D muzikál V peřině.

Brabec se také podílel na výrobě mnoha reklam. Třikrát obdržel Českého lva za nejlepší kameru, a to za filmy Jízda, Král Ubu a Kytice.