Úplně cizí lidé. Minisérie láká na Kidmanovou jako guru a léčení traumat

Nicole Kidmanová je hvězdou nové minisérie, která vznikla na motivy knihy od autorky Sedmilhářek. Jmenuje se Úplně cizí lidé (Nine Perfect Strangers) a surfuje na vlně aktuálních témat. Po čtyřech dílech se zdá, že tento pokus streamovací služby Hulu, s českými titulky dostupný na Amazon Prime Video, jen vrší osvědčené motivy, aniž by měl alespoň jednu poutavou příběhovou linku.

Přitom současně jich vypráví minimálně deset. Úplně cizími lidmi je devět hostů, kteří přijeli léčit svou psychickou nepohodu do luxusního zařízení uprostřed exotické přírody nazvaného Tranquilium, tedy něco jako Říše klidu.

Máme tu instagramovou celebritu s přítelem a vztahovou krizí, rodiče s dvacetiletou dcerou a odlišnými způsoby zpracovávání traumatu, spisovatelku v krizi středního věku, bývalého hráče amerického fotbalu závislého na opioidech, veterána self-help pobytů, jemuž zdánlivě nechybí nic, a mámu čtyř dětí opuštěnou manželem kvůli mladší ženě.

Avatar Kidmanová

S typickým pozitivním tónem, propagujícím možnost pomoct sám sobě pobytem v hezkém penzionu u terapeutické guru, zachází minisérie značně ironicky. Nicole Kidmanová hraje Mášu, Rusku, která prošla jakýmsi psychospirituálním probuzením a od té doby léčí nešťastníky zlomené zběsilým životním tempem.

Slibuje jim instantní zlepšení. První společné setkání však končí hádkou a všeobecnou nepohodou. To, že jsou všichni evidentně v krizi, někteří před zhroucením nebo přímo před pokusem o sebevraždu, je hlavním lákadlem minisérie.

Sází na to, že nás baví sledovat lidi, kteří vypadají skvěle, ve skutečnosti jsou ale zoufalí. Navíc při směšném pokusu "vyléčit" se někde, kde jim ráno namíchají smoothie na míru a potom z nich už jen tahají peníze. Anebo ne? I podtón záhady patří ke klasickým trikům, kterými se seriál snaží upoutat. První čtyři epizody vytvářejí dojem, že nakonec může být všechno jinak a Máša je třeba jen obyčejná podvodnice.

Všichni tu mají své tajemství a jejich příběhy se dozvídáme nejprve jen z kusých flashbacků, což je další lákavý vyprávěcí postup. Nicole Kidmanová pochopitelně působí nejzáhadněji. Září jako Galadriel v Pánovi prstenů, dokáže prohlédnout problémy hostů i odhadnout jejich osobnosti, v póze magické ženy je velmi přesvědčivá.

2:55 Minisérie Úplně cizí lidé je s českými titulky na Amazon Prime Video. | Video: Amazon Prime Video

Zatímco v Sedmilhářkách od HBO nebo druhé sérii australského seriálu Na jezeře však čtyřiapadesátiletá držitelka Oscara a pěti Zlatých glóbů dostala možnost hrát extrémně zajímavé, rozporuplné postavy, které prozkoumává do hloubky, novinka s ní zachází podobně jako loňský thriller Mělas to vědět. I tady je Kidmanová magnetem, ale nakonec spíš prázdnou ozdobou, symbolem určitého typu ženy.

Její extrémní popularita a svázanost s výraznými rolemi - v Na jezeře ztvárnila vysokoškolskou profesorku a feministku, které se rozpadá rodina, v Sedmilhářkách právničku a oběť domácího násilí - z ní udělala nejvýraznější protagonistku dnešních popkulturních vyprávění o silných ženách. A některým tvůrcům se Kidmanová prostě hodí jako pomyslný avatar. V Úplně cizích lidech se žádná velká charakterová studie rozhodně nekoná. Herecký ansámbl by na to přitom měl.

Odnikud nikam

Producentům se podařilo i zbytek postav obsadit skvělými a výraznými typy. Snaha přitáhnout různé druhy publika vyústila v setkání hvězdy potrhlých komedií Melissy McCarthyové s Michaelem Shannonem, hercem z ambiciózních hollywoodských i broadwayských dramat, dále s mladým objevem z Meyerowitzovic historek, čtyřiadvacetiletou Grace Van Pattenovou, nebo oblíbeným seriálovým hercem Bobbym Cannavalem známým z Vinylu nebo Impéria - Mafie v Atlantic City.

Přestože hrají skvěle a dostávají o něco více prostoru než záhadná Kidmanová, ani jejich příběhy nejsou ničím, kvůli čemu bychom tuhle uondanou podívanou museli sledovat.

Melissa McCarthyová, u nás nejznámější jako Sookie v Gilmorových děvčatech, sice dobře sehrává etudu na téma slavná spisovatelka v životní krizi, alespoň v prvních čtyřech dílech se však ubírá odnikud nikam. Podobně jako Cannavaleho postava bývalého hráče amerického fotbalu, jehož agresivní absťáky zneklidňují ostatní.

Instagramová celebrita Jessica má přesně ty problémy a nejistoty, které bychom čekali, a nejvíc pozornosti na sebe nepřekvapivě strhává tradičně výrazný Michael Shannon. V roli žoviálního středoškolského učitele, manžela a táty mladé dcery, je na začátku odpojený od traumatu, které zbytku jeho rodiny způsobila sebevražda syna. Zdá se, že v luxusním zařízení ho čeká hlubší ponor do sebe samého, a právě to by mohlo převrátit život vzhůru nohama za každou cenu optimistickému padesátníkovi, zvyklému příliš nezkoumat své city.

Zároveň však od minisérie nemůžeme čekat, že témata jako sebevraždu, ztrátu nebo emocionální uzavřenost pojedná lépe než jen v náznacích a klišé. Postavy tu často propukají v hysterické záchvaty a Máša je ponouká, aby ze sebe napětí vykřičely či vymlátily, načež se jim zázračně uleví.

Od všeho trochu

Minisérie vznikla adaptací románu Australanky od Liane Moriartyové, napsali ji zkušení David E. Kelley (Ally McBealová, Sedmilhářky) s Johnem-Henrym Butterworthem (Britannia, Na hraně zítřka) a režíroval na komedie zvyklý Jonathan Levine (50/50, Srážka s láskou). Vtipně laděné scény okamžitě přecházejí k dramatickým nebo emocionálně vypjatým momentům, případně se překlápí do tajemné atmosféry, která naznačuje, že tahle dovolená může skončit v podstatě jakkoliv.

Svědčí to o kvalitách tvůrců, stejně jako o tom, že tenhle titul se zběsile snaží nabídnout od všeho trochu. Přes všechny šťavnaté ingredience toho ve skutečnosti obsahuje docela málo. V momentech, kdy bychom dění raději uspíšili, přicházejí flashbacky - bohužel ani nečekané, ani příliš vypovídající.

Fotbalista hraný Bobbym Cannavalem byl nepřekvapivě kdysi slavný, teď už není, a tak bere prášky. Nic jiného se o něm za první čtyři epizody nedozvíme. U ostatních to není o moc lepší. "Jsme tu zavření, nic se tu neděje a někdo z nás tahá peníze," mohl by někdo z nich napsat domů.

Snad aby toho nebylo málo, tvůrci přidali postavy dvou Mášiných zaměstnanců, kteří devítku návštěvníků provázejí při transformačních túrách po přírodě nebo meditování nad sebou samotnými při polehávání ve vykopaných hrobech.

Mezi zaměstnanci a Mášou však existuje jen pikantní pnutí, opět to jsou jen prázdné nádoby, které se autoři neobtěžovali naplnit. Minisérie tak může fungovat, jen pokud si divák opravdu hodně oblíbí postavy - tak moc, že mu nebude vadit s nimi jen tak trávit čas.

Úplně cizí lidé si bezpochyby vybrali dobré téma. Nejrůznější "self-help" nebo "self-care" programy skýtají příležitost pro komedii, satiru i drama. Příběh točící se kolem léčitelky by mohl stejně dobře vzniknout v Česku, kde ezoterika, bylinkářství a nejrůznější způsoby, jak poznat sama sebe, od lízání žab přes pobyty ve tmě, extrémně frčí. Minisérie s Kidmanovou však příliš počítá s tím, že před obrazovkou chceme jen odpočívat a vypnout.