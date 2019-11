Anistonová, Witherspoonová, Carell. První seriál od Applu se týká kampaně #MeToo

Americká herečka Jennifer Anistonová se vrátila k televizní tvorbě. Nově je hvězdou seriálu The Morning Show, s nímž v pátek firma Apple spustila svou novou streamovací službu a ve kterém se Anistonová znovu setkává s kolegyní Reese Witherspoonovou, svou někdejší seriálovou sestrou z hitu Přátelé.

V desetidílné The Morning Show hraje Anistonová populární televizní moderátorku newyorského ranního zpravodajského programu. Její mužský kolega, ztvárněný Stevem Carellem, je na začátku seriálu propuštěn kvůli nařčení ze sexuálního obtěžování.

Letos padesátiletá Anistonová nabyla celosvětové popularity díky seriálu Přátelé, který byl vysílán v letech 1994 až 2004. Později Anistonová účinkovala v mnoha filmech včetně Šéfů na zabití, Rozchodu nebo Marley a já. V televizi však dosud brala převážně krátké, epizodní role.

"Není to tak, že bych se rozhodovala, jestli točit buď filmy, nebo televizní seriály," popsala Jennifer Anistonová na londýnské premiéře The Morning Show.

"Učaroval mi tenhle scénář. Hrozně ráda se dívám na ranní zpravodajské programy, a tak mě fascinovala možnost nahlédnout do pozadí jejich vzniku. V tomhle ohledu to pro mě byla nejprospěšnější role za mnoho let," říká.

The Morning Show se zaměřuje na témata spojená s nedávným hnutím #MeToo, které upozorňovalo na míru sexuálního obtěžování i násilí a obecně nerovnoprávné postavení žen ve filmu, byznysu či politice. Kromě toho ale seriálem rezonuje třeba také téma takzvaného ageismu, tedy stereotypního vnímání skupiny jednotlivců na základě jejich věku.

"Co se týče #MeToo, v tom se tak nějak všichni snažíme zorientovat a zvyknout si, co se teď stalo novou normou. Myslím, že tenhle seriál to výstižně zachycuje," říká Jennifer Anistonová.

Ta je také jednou z výkonných producentek projektu, stejně jako o sedm let mladší Reese Witherspoonová, která v Přátelích ztvárnila epizodní roli Jill Greenové, tedy sestry Rachel Greenové hrané Anistonovou.

2:50 První tři epizody The Morning Show už jsou k dispozici na Apple TV+. | Video: Apple

V The Morning Show teď Witherspoonová hraje mladou novinářku, a obě ženy se tak opět setkávají před kamerou.

"Každá jsme jinde než v době Přátel. Jsme zkušenější a moudřejší. Hodně jsme se naučily," shrnuje Witherspoonová, jak se od té doby změnily. "Obě jsme pochopily, jaký typ příběhů chceme vyprávět."

To, že seriál se zabývá tématy spojenými s #MeToo, Witherspoonová označuje za přednost. "Vstoupit do takhle ožehavé společenské otázky s sebou přináší strašně moc věcí. Obecně nám ale filmy a televize mohou pomoci urovnat si v hlavě to, co vidíme ve zpravodajství, a ilustrovat to na osudech konkrétních lidí."

Obě herečky také při londýnské premiéře zdůraznily, že The Morning Show vytvořil "genderově vybalancovaný tvůrčí tým".

Zatímco postava Anistonová se v seriálu strachuje, zda po svém kolegovi také nepřijde o místo, novinářka hraná Witherspoonovou díky sérii impulzivních rozhodnutí strmě stoupá v kariérním žebříčku. "Ten seriál je o spoustě věcí, které si lidi namlouvají, když ráno vstanou," shrnuje scenáristka a další výkonná producentka projektu Kerry Ehrinová.

Seriál The Morning Show je součástí startovní nabídky nové streamovací služby Apple TV+, která také v Česku funguje od uplynulého pátku.

Na dotaz, čím se její seriály mohou odlišit od konkurence produkované Netflixem nebo Amazon Video, odpovídá výkonný ředitel seriálu Michael Ellenberg výčtem jmen: "Reese Witherspoonová, Jennifer Anistonová a Steve Carell v jednom projektu. To je asi to nejjednodušší, čím se můžete odlišit," říká.

"Zároveň byla skvělá příležitost podílet se na projektu, který je součástí startu něčeho nového od Applu. Tahle firma umí vytvořit očekávání. Když jde na trh nový iPhone, udělají to tak, že o novém iPhonu vědí všichni. Stejně tak myslím, že teď každý ví o našem seriálu," dodává Ellenberg.

První reakce na The Morning Show jsou zatím smíšené. Na webu Rottentomatoes.com, který shromažďuje americké recenze, má seriál tři dny po uvedení průměrné skóre od kritiků 60 procent, zatímco diváci jej hodnotí 93 procenty.

Daniel Fienberg v časopisu Hollywood Reporter napsal, že seriál začíná "brutálně nudným pilotním dílem a velmi nesoustředěnou druhou epizodou". Teprve v dalších dílech prý začíná nabírat na obrátkách.

Judy Bermanová pro magazín Time naopak napsala, že The Morning Show je "sofistikované, hvězdně obsazené drama, které zúročuje aktuální témata".

Při pátečním spuštění Apple TV+ firma naráz uvolnila tři z 10 epizod, ty zbylé mají následovat každý další pátek.