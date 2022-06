Tarantino vydává další knihu. Natočil také podcast s kamarádem z videopůjčovny

Americký scenárista i režisér Quentin Tarantino chystá podcast a další knihu. Po předloňské románové verzi svého filmu Tenkrát v Hollywoodu tentokrát sepsal sbírku esejů. Pod názvem Cinema Speculation ji anglicky 25. října vydá firma HarperCollins.

Jak píše agentura AP, publikace se bude točit kolem slavného akčního krimi Útěk, ve kterém roku 1972 účinkoval Steve McQueen, a dalších Tarantinových oblíbených děl z téže dekády.

Knihu čítající okolo 400 stran nakladatelství označuje za kombinaci "filmové kritiky, teorie, reportáží a úžasných osobních vzpomínek". Tarantino v rozhovorech již roky zmiňuje, nakolik jej ovlivnily snímky ze 70. let jako Čelisti, Apokalypsa nebo Carrie. Stejně tak má ale rád asijskou akční kinematografii, béčkovou tvorbu nebo americké či italské westerny, horory a thrillery.

Režisérovi se jednoho času přezdívalo "maniak z videopůjčovny". Pojem se vztahuje k 80. letům, kdy pět let pracoval v kalifornské videopůjčovně a díky tomu objevil mnohé snímky, na které později odkazoval. Tarantino teď paralelně s knihou chystá další projekt právě s tehdejším kamarádem, dnes šestapadesátiletým scenáristou Rogerem Avarym. Společně v 90. letech získali Oscara za černou komedii Pulp Fiction.

Avary je filmařovým bývalým kolegou z videopůjčovny, kde se setkali roku 1983. Teď se k této době hodlají vrátit ve společném podcastu, jejž v létě uvede rádio SiriusXM.

Tarantino s Averym si budou v každé epizodě pouštět staré snímky z archivů videopůjčovny a diskutovat o nich. "Nikdy nás nenapadlo, že 30 let poté, co jsme spolu začali pracovat ve videopůjčovně, budeme znovu dělat totéž: vášnivě se bavit o filmech na kazetách VHS," uvedli Tarantino s Averym. Poté, co videopůjčovna zkrachovala, Tarantino odkoupil celou její kolekci zhruba 8000 kazet i DVD a dodnes je schraňuje, doplňuje agentura AP.

Devětapadesátiletý režisér titulů Gauneři, Pulp Fiction, Kill Bill nebo Hanebný pancharti zatím naposledy do kin před třemi roky uvedl dobové Tenkrát v Hollywoodu s herci Leonardem DiCapriem, Bradem Pittem či Margot Robbieovou. Snímek s rozpočtem okolo dvou miliard korun utržil čtyřikrát tolik a získal dva Oscary včetně sošky pro Pitta za herecký výkon ve vedlejší roli.

Příběh odehrávající se roku 1969 následně autor volně zpracoval ve stejnojmenném románu, jejž v českém překladu Raniho Tolimata vydal Prostor. "Tarantino některé scény z vlastního na Oscara nominovaného scénáře vynechává, jiné doplňuje. Občas vypráví ty, které natočil, ale z filmu vystřihl, díky čemuž knihu provází trailer plný nepoužitých záběrů," napsalo o knize Aktuálně.cz.

Podle něj Tarantino na téměř 370 stranách detailně líčí poměry v tehdejším Hollywoodu a chrlí jména skutečných herců či režisérů, jejichž osudy věrně rekonstruuje i proplétá s fiktivními postavami. "Těm někdy domýšlí kariéry na desítky let dopředu, dávno po okamžiku, v němž snímek skončil," dodal server.

Filmař již roky hlásá, že natočí poslední, v pořadí desátý snímek, a tím režijní kariéru ukončí. V nedávném podcastu však zmínil další knihy, které by mohl napsat. Jedna z nich by obsáhla smyšlené recenze na filmy s hercem Rickem Daltonem, tedy fiktivní postavou z Tenkrát v Hollywoodu, kterou ztvárnil Leonardo DiCaprio.

Jiná kniha by se mohla zaměřit na kaskadéra z téhož příběhu Cliffa Bootha hraného Bradem Pittem. Ten si odnesl tak brutální zážitky z druhé světové války, že mu hollywoodská tvorba přijde nerealistická, a tak raději chodí na tu evropskou, vysvětluje režisér.

"Byl ve druhé světové a viděl tam spoustu krveprolití. Teď se vrátil domů, jsou 50. léta a filmy už s ním nic nedělají. Po všem, co viděl na bojišti, mu přijdou dětinské. Hollywood ho prostě nenaplňuje, až se jednoho dne doslechne o všech těch cizojayčných filmech od Akiry Kurosawy po Federica Felliniho," cituje Tarantina server Indiewire.com. Část této linie už režisér rozvinul v románovém Tenkrát v Hollywoodu.

Dle vlastních slov Tarantino dále uvažuje, že by jako prózu rozepsal svůj debut Gauneři nebo Pravdivou romanci. Tu natočil Tony Scott v roce 1993 podle scénáře Tarantina a právě Rogera Avaryho.