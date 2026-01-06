Seriál Modrá krev pokračuje. Česká televize představí dalších deset šlechtických rodů

Od středy 7. ledna ČT uvede čtvrté pokračování dokumentárního cyklu Modrá krev, který se bude věnovat dalším deseti příběhům šlechtických rodů. Průvodcem nové série je opět František Kinský, který představuje jednotlivé aristokraty, klade otázky a rozplétá v rozhovorech někdy i dost složité příbuzenské vztahy.
"Modrá krev, která divákům přibližuje šlechtické rody a jejich život, je součástí vysílání České televize už od roku 2017. Jsem moc rád, že se seriálu daří, a že je u diváků oblíbený," uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Z dat ATO - Nielsen vyplývá, že třetí řadu Modré krve sledovalo průměrně 544 000 diváků starších 15 let, průměrný podíl na sledovanosti byl 14,15 procenta. Natáčení třetí řady se konalo od roku 2018. Na dva roky jej ale přerušila pandemie covidu-19, proto se očekávané vysílání protáhlo až do roku 2023.
I šlechtici jsou lidé z masa a kostí
Každý díl seriálu je tradičně věnován jednomu rodu. První Harrachům, další Thunům, následovat budou díly o Clam Gallasových, Riegrových, Žerotínových, Schlickových a Larischových. V posledních dílech budou představeni Korfové, Serényi Thienové a Šimonkovi. Česká televize v projektu Modrá krev, který nabízí pohled na českou šlechtu, představila dosud 26 rodů.
"Chceme ukázat odkaz, který je současností. Rody žijí dál, tvoří je lidé z masa a kostí, kteří mají obrovský nadhled na příkoří, která se jim děla v průběhu minulého století. Sami sebe vnímají jako správce majetku, o který se starají, aby jej mohli předat potomkům," řekla kreativní producentka Lenka Poláková.
Modrá krev seznamuje diváky také s nejmladší generací aristokratů. Mnozí z nich sice vyrostli v zahraničí, ale převzali rodinné dědictví a začali jej spravovat. Seriál vypráví, jak se jim to daří, jak těžké je v současnosti dostát rodinnému krédu a jak se vyrovnávali či vyrovnávají s českým prostředím.
Vyšla také kniha Modrá krev
Autoři projektu v úterý 6. ledna zároveň představili druhý díl knihy Modrá krev, jež je rozšířením druhé řady dokumentárního pořadu a nabízí nezkrácené rozhovory, podrobné rodokmeny a obrazové galerie předků i rodových sídel. Navazuje na první knihu Modrá krev, které se prodalo téměř 38 000 kusů a stala se bestsellerem.
"Rodová šlechtická linie má s sebou nést sílu ducha. Svou roli hraje křesťanská výchova a hierarchie hodnot. Důležité jsou vzory, kterými mohou být rodiče, prarodiče, nebo příbuzní. Šlechtické tituly samy o sobě vám žádné výhody nepřinesou. Rozhodně to tak nebylo v 50. letech minulého století," podotkl František Kinský.
