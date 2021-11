Z Pána tygrů uplakánkem. Ve druhé řadě hitu od Netflixu každý zneužívá každého

Účes měl jako přízrak z 90. let minulého století. A účinkoval v pořadu nazvaném jako laciné fantasy ještě o pár dekád starší. Když majitel šíleného odbarveného mulletu s přezdívkou Joe Exotic počátkem covidové pandemie vtrhl na obrazovky Netflixu, seriál Pán tygrů se stal okamžitou senzací.

Sbírka podivínů motajících se kolem šelem byla návyková jako hranolky z fastfoodu. A jak ukazuje aktuální druhá řada, podobně rychle se přejí.

Chytlavý seriál od počátku přešlapoval na tenkém ledě. Kdykoliv se začaly objevovat prasklinky námitek, že se jen opájí ukazováním bizarních individuí, tvůrci mohli omluvně vytáhnout argument, že tu jde též o boj za práva zvířat. Jenže alibi zdaleka nebylo neprůstřelné.

Tento pořad hledící do panoptika macho chlápků - s jemnocitem atomové hlavice překračujících hranice vkusu i zákona - zkrátka přešlapoval jako neklidný tygr zahnaný do klece v kolonce provinilých potěšení. Místy připomínal podivnou přehlídku bláznů a šílenců, nahlédnutí do života "spodiny" s citem reality show typu Výměna manželek.

Právě tím, že skutečnost tu předčí nejbizarnější televizní show, Pán tygrů fascinoval. A také tím, že ne vše se odehrávalo dle očekávání. Protagonista se choval i vypadal jako jižanský křupan, který se rád obklopuje divokou zvěří, jež zvyšuje jeho společenské postavení, a zbraněmi. Ale už nikoli ženami.

Joe Exotic se hrdě hlásil k tomu, že je homosexuál, jedním z jeho manželů byl chlapík, který před kamerou vystupuje zásadně bez trička a bez zubů. Druhým byl pohledný devatenáctiletý mladík, který přiznával, že ho muži nikdy nepřitahovali.

Byť velkou část seriálu tvořila zápletka točící se kolem toho, zda Joe Exotic plánoval vraždu aktivistky za práva zvířat Carole Baskinové, pozornost publika získal už vykreslením prostředí, v němž žil protagonista: podivná zmenšenina tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, muž od pohledu lehce k smíchu už svým vzezřením a vystupováním, přesto nadaný zvláštním magnetismem, který k němu přitahuje podobně orientované kumpány.

2:30 Druhá řada seriálu Pán tygrů je na Netflixu s českými titulky. | Video: Netflix

Komplikovaná však byla také Carole Baskinová. Soudě čistě podle kvality "obsahu", který oba produkovali, show Joea Exotica přímočarostí působí stále lépe než laciná videa, v nichž se Baskinová stylizuje do podivné tygří lady. K tomu je ve vzduchu neustále skloňované podezření, že aktivistka může za zmizení svého někdejšího manžela a že také není nezištná či dokonalá.

Mezitím Joe Exotic skončil ve vězení a seriál skončil. Dokumentaristé však získali pocit, že by na enormní úspěch měli navázat. Pětidílná druhá řada ovšem logicky nemá co nabídnout. Co bylo minule "exotické", už nepřekvapí, protagonista sedí za mřížemi a je vidět jen v krátkých sekvencích, kdy z vězení telefonuje. Mullet už má přirozenou hnědou barvu a působí podobně unaveně jako jeho majitel.

Seriál se tedy více zaměřuje na další dva "pány tygrů", Jeffa Lowea a Tima Starka. Muže, kteří s Joem Exoticem kšeftovali, možná ho podvedli a pomohli mu do žaláře. Nyní se také nad nimi srocují mračna zákona a oni se snaží otočit. A najít ve vězněném Joeovi spojence. Mezitím se všichni pokoušejí usvědčit Carole Baskinovou z vraždy bývalého manžela.

Jenže to vše už je jen vyčerpaným pokračováním bouří z první řady. Lidé, kteří se díky úspěchu Pána tygrů mezitím stali celebritami, se snaží přiložit pod kotlík vlastní bublající slávy. Vzduchem létají obvinění a silná slova, bez koncepce, bez jasného směřování.

Pokud měla první řada nějaký náboj, spočíval především v tom, že nešlo o jasnou rovnici ve stylu "hodní ochránci zvířat bojují proti nelidským bláznům, co kvůli penězům a slávě neváhají týrat stovky šelem a jiné zvěře". Carole Baskinová se svým aktuálním manželem před kamerou působí sebestředně. A podobně jako si Joe Exotic zvyšuje status ukazováním hrubé síly a rychlopalných zbraní, dvojice ochranářů okázale mává lahví šampaňského.

Jenže tento náboj se zároveň záhy vystřílel. Diváci sice mohli rozhodovat, kdo získá cenu sympatie v tomto souboji jedinců z konce pomyslného pelotonu. A při sledování činů lidí, jimiž bychom se nechtěli stát, ba ani být jejich sousedy, ale ochotně a fascinovaně na ně hledíme, jako by zanikalo, že Joe Exotic dost nechutně Carol Baskinové vyhrožoval, třeba useknutím hlavy.

Ve druhé řadě už místo uvězněného Joea úřadují druhořadí hrubiáni bez charismatu, chovající se jako lokální gangsteři z béčkového filmu. A dvojice manželů-ochranářů nadále působí coby sousedé Flandersovi z populárního seriálu Simpsonovi, tedy lidé s nulovým až záporným charismatem.

Vzájemná obvinění a nařčení sílí, odpovědí se publikum nedočká, zmatek roste. Na jedné straně se aktéři omlouvají za některé činy, na druhé se takřka polovina druhé řady věnuje tomu, zda Carole Baskinová přeci jen nezabila manžela.

Na konci se pár tygrů proběhne volnou přírodou. Jako kdyby si tvůrci vzpomněli, že vlastně jde o záchránu týrané zvěře. Jenže to by předtím nesměli několik hodin vysílacího času týrat protagonisty i diváky.

Vždyť pokud má seriál nějaké vyznění, tak že všichni zúčastnění jsou nejspíš odporní a nezaslouží-li tvrdý trest, pak přinejmenším pohrdání či alespoň ušklíbnutí.

Když jeden z majitelů tygří zoo Jeff Lowe nadává dokumentaristům, že za všechno příkoří, které se mu děje, můžou oni, neboť na jeho pochybné podnikání upozornili, působí to uplakaně. Vždyť "páni tygrů" se ochotně nechali filmovat, naopak se pozorností opájeli a s pocitem nedotknutelnosti ukazovali svou divokou říši i divoké návyky.

Jenže po skončení druhé řady se těm ubrečencům takřka chce přitakat. V tomto seriálu si nikdo nemůže nic vyčítat, dokumentaristé s protagonisty se zneužívají navzájem. A nelze se z toho vykoupit závěrečným záběrem na tygra, co pobíhá travnatou loukou.