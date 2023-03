Recenze: Odznak Vysočina opět sympaticky sází na lidskost a sociální témata

V podezřele vysoké koncentraci na Vysočině opět leží mrtvoly v kalužích krve. Televize Nova tuto neděli večer začíná vysílat druhou řadu seriálu Odznak Vysočina, který však navzdory úvodním záběrům na těla se spoustou bodných ran nabízí především obyčejné, uvěřitelné případy. Velitelka mordparty Dana Skálová nečelí jen novým kauzám, ale také dávnému případu, který ovlivní náladu v týmu.

Už loňská první řada byla pozoruhodná díky sociálnímu pozadí prošetřovaných případů. V té nové - alespoň soudě dle úvodních dvou dílů - aspekt ještě posílil.

V epizodách nazvaných Nebojsa a Krmítko dojde ke dvěma zdánlivě velmi rozdílným vraždám. První se odehraje v bytě oprýskaného domu, kde bydlí vesměs lidé, kteří mají hluboko do kapsy a spoustu problémů s tím souvisejících. Druhý mord se stane v luxusním letním sídle a obětí je dvojice důchodců podnikatelů.

Ale tvůrci - režiséři Marek Najbrt a Andy Fehu i scenáristický tým v čele s Petrem Koubkem - nekladou největší důraz na napětí pramenící z toho, kdo je vrah. Důležité je, že se vždy jedná o někoho blízkého, a ještě důležitější je pozadí činu. Ať už jde o téma násilí v rodině, nebo motiv panovačných patriarchů, kteří chtějí mít své dávno dospělé potomky "na uzdě" a nesnesou, když se svět netočí kolem nich, seriál zkoumá především komplikované rodinné vztahy. A s nimi to, jak povaha, zázemí a činy kriminalistů ovlivňují vyšetřování případu.

V tomto ohledu Odznak Vysočina sympaticky boří stereotypy. Šéfka Skálová v podání Moniky Hilmerové je známá neortodoxním přístupem, nedrží se vždy přesně psaných pravidel. Byť je její jednání velmi často vedeno dobrou vírou, ukazují se i jeho limity. Není to zkrátka prototyp "drsné policajtky", co neváhá rozkopnout každé dveře bez ohledu na to, zda má povolení k domovní prohlídce. Takové věci se v seriálu sice dějí, ale mají dosti realistické důsledky.

Podobně při zemi se drží bonviván a staromilec Martin Hofmann coby kriminalista Petr Bach; byť hraje se svou typickou rozšafností, nemusí být nutně středobodem scény. A Michal Suchánek ztvárňuje jeho kolegu Karla Šmída coby lehce nervního, ustaraného chlapa. Nejsou to okoralí profesionálové, ale lidé ovlivňovaní povahou své práce, stejně jako osobními záležitostmi.

Skálová má empatii k dětem v ohrožení, protože se to týká její minulosti. Její kolega Václav Kocián v podání Patrika Děrgela zase ve druhé epizodě projevuje velké pochopení pro to, jak se cítí synové zavražděného páru, které otec zaměstnával v rodinné firmě a měl pevně pod kontrolou jejich chování i finance. Sám má podobného otce, který by z něj raději měl právníka a jenž mu dává najevo, že synem trochu pohrdá. A navíc je to shodou okolností právník zabitých manželů.

Odznak Vysočina vychází ze skutečných případů. Byť v městečkách a obcích okolo Sázavy jistě nedochází k podobnému množství vražd, samotné vykreslení případů a prostředí, kde se každý tak trochu zná s každým, působí všedně, obyčejně, až domácky.

Může to být až na škodu, vypráví se o případech, které nutně nevyžadují zapojení největších kriminalistických mozků, viníka lze odhadnout, případně jeho odhalení příliš nepřekvapí. Přitom autoři věnují hodně času kriminalistické práci.

Na první pohled až rutinní seriál, kde v jasně danou chvíli přijde na řadu záběr malebného městečka natočený dronem, však ožívá hlavně díky důrazu na společenské i etické otázky.

To, že kriminalisté odhalí vraha, není středobodem jednotlivých dílů, to je spíše povinnost. Jako mnohem silnější se ukazuje téma jejich vlastních slabostí, selhání a toho, co následuje po usvědčení vraha.

Také samotná práce s prostředím zdaleka nekončí u "povinného" televizního předělu v podobě záběru z výšky. Podstatná část epizod se odehrává v přírodě, tvůrci kladou důraz na to, že jde o reálný kus kraje, ne jen nahodilé lokace, kde se děj může posouvat kupředu.

0:52 První epizodu druhé řady Odznaku Vysočina vysílá TV Nova v neděli, nové díly se objevují s týdenním předstihem na Voyo. | Video: Voyo

Seriály jako Odznak Vysočina dokládají pozvolnou kultivaci českého televizního prostředí. Nova se svou platformou Voyo slaví úspěchy, předplácejí si ji statisíce lidí. A snaží se o původní dramatickou tvorbu s jasnými ambicemi, byť ne nutně ve zcela suverénním provedení, jaké předvedly minisérie Iveta či Král Šumavy: Fantom temného kraje.

Odznak Vysočina není oním "vlajkovým" produktem, který by nutně cílil na televizní ceny či kritické uznání. Ale podobně jako zmíněná díla chce mnohem víc než jen spoléhat na televizní machu.

Krále Šumavy režíroval se zavedeným Davidem Ondříčkem jeden z největších talentů mladé filmařské generace Damián Vondrášek. Na Odznaku Vysočina se teď podílejí zkušený Marek Najbrt a další šikovný mladý tvůrce Andy Fehu. Natočili sociálně citlivou kriminálku, ze které není trapno. Naopak umí přimět diváky, aby se zamysleli nad tématy, o nichž vypráví. To rozhodně není málo.