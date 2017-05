Recenze: Dobytčákem do pekla. Sibiřský deník není lehké sledovat, ale je těžké z něj spustit oči

před 50 minutami

U filmu jako je Sibiřský deník se dá podvědomě najít spoustu důvodů, proč si ho v kině nechat ujít. Osudy žen deportovaných za války do stalinistických lágrů nepatří mezi témata, které by si chtěl člověk denně připomínat. U filmu, který popisuje traumatickou kapitolu lotyšských dějin, navíc může předsudečně předpokládat, že půjde o čítankově didaktický film plný patosu. V případě Sibiřského deníku tomu tak ale vůbec není. Film operního a divadelního režiséra Viesturse Kairišse je nenápadný filmový skvost, který by bylo škoda v distribuci zmeškat.

Sibiřský deník, natočený podle bestsellerových vzpomínek Melanie Vanagsové (Sabine Monateová), která v hloubi ruské tajgy strávila dlouhých šestnáct let, dokazuje přesvědčivě jednu věc: film s ambicí oslovit široké divácké publikum nemusí být podbízivý. V lotyšských kinech se po jeho premiéře strhl poprask a tahle depresivní podívaná se během listopadu a prosince vyšvihla na pozici nejnavštěvovanějšího filmu roku. Spisovatelka připomíná námořní katastrofu šestkrát horší než Titanic. Svět ji chtěl navždy zamlčet číst článek V českých poměrech by se situace dalo připodobnit k tomu, kdyby žebříčkům návštěvnosti dominoval ilm jako Já, Olga Hepnarová. Sibiřský deník stejně jako film o vraždedkyni nabízí zdánlivě strohá a od jakéhokoli sentimentu oproštěný ponor do duše zmučené mladé ženy a využívá možnosti černobílého obrazu. Sošku za nejlepší kameru na mezinárodním áčkovém festivalu v Tallinu získal po zásluze. Žiju, protože doufám v návrat domů Příběh manželky aktivistického novináře, kterou sovětský režim v červnu 1941 odvezl dobytčákem spolu dalšími desetitisíci žen z pobaltských zemí na Sibiř, se nijak nezdržuje vysvětlováním dobového kontextu. Soustředí se pouze na prožitky ženy, jež se po třítýdenním putování na pokraji smrti hladem a žízní ocitla se svým synem v promrzlé zemi nikoho, osídlené jen ruským personálem pracovního lágru. Z výpravy snímku je znát smysl pro dobový detail, ať už co se oblečení týče, nebo prostředí tábora. Ani ruští věznitelé nejsou nějací prvoplánoví zloduši jako z Hollywoodu, jsou to prostí vesničané zpracovaní stalinskou propagandou o pobaltských fašistech. Dokumentární pocit autenticity dělá ze snímku vhodný doplněk k četbě drásavých historických opusů typu Krvavé země Timothyho Snydera. Pro težiséra Kairišse je ale historie a politika jen vhodnou kulisou pro neokázalý příběh o síle ducha vystavenému extrémním podmínkám. Může se přitom opřít o soustředěný výkon Sabine Monateové, která prakticky nezmizí z plátna a se zdánlivým stoicismem ve tváři přijímá jednu ránu osudu za druhou. Nejde ale o apatio ani podvolení. Je to přepnutí do módu přežití. Léta živoření za hranicí hladovění jí pomáhá přežít víra v to, že se jednou vrátí domů a opět se shledá se svým mužem. Surreálný očistec Každodenní hrůzy života v lágru, popisované záměrně chladně až nezúčastněně, kontrastují s obrazy netečné krásy divoké přírody. Pečlivě komponované pomalé jízdy kamery, které jsou ve vypjatých pasážích zkombinované se znepokojivou ambientní zvukovou stopou, dosahují místy až hypnotického účinku. Zvlášť ve srovnání s občasnými flashbacky a snovými scénami z předválečné Rigy připomíná Sibiř v režisérově vizi místo na pomezí halucinace - jakýsi surreálný očistec, z něhož není návratu. Zejména díky českému podílu na produkci v podobě společnosti 8Heads Productions máme šanci v kinech vidět snímek, který se vyhýbá klišé historických filmů. Není vůbec lehké se na něj dívat, ale je těžké z něj spustit oči.

