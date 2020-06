Kolo je pro Sempého vrcholný vynález, říká režisér francouzské cyklistické komedie

Francouzská komedie Raoul Taburin putovala do českých kin dlouho. Skoro jako by ji vezl její protagonista, nejzručnější opravář kol široko daleko, který však skrývá bolestivé tajemství – neumí jezdit na kole. Snímek natočený podle příběhu známého kreslíře Jeana-Jacquese Sempého je jednoduchý jako Sempého linky. „Inspirovali jsme se poetikou němých filmů,“ říká režisér Pierre Godeau.

Kreslíř a autor Mikulášových patálií, sedmaosmdesátiletý Jean-Jacques Sempé, jezdil na kole celý život. Tuto vášeň vtělil mimo jiné do posmutnělé bajky o opraváři Raoulu Taburinovi, který patří k největším machrům přes bicykly v jedné malé vesničce v Provence. A který přitom na kole nikdy nejel. Toto trauma tají před sousedy i v pokročilém věku.

Do filmové podoby příběh nedávno převedl režisér Pierre Godeau. "Sám jezdím rád na kole po Paříži," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz, zatímco z okna hotelu v centru francouzské metropole hledí do okolních ulic. "Sempé ale není jen nějaký nadšenec do cyklistiky. On má kola rád, protože mu umožňují vyprávět příběh. Rád je kreslí. A navíc věří, že jde o vrcholný vynález, o alegorii života," podotýká tvůrce.

Godeau patří k obdivovatelům Sempého jemné poetiky - stejně jako scenárista Guillaume Laurant, jenž napsal třeba Amélii z Montmartru či vynikající loňský animovaný film Kde je mé tělo?. "Na scénáři jsme s Guillaumem úzce spolupracovali, byl to kolektivní projekt," říká režisér.

"Původní Sempého příběh je svým způsobem pohádka, osobní a zároveň univerzální. A tato předloha nám umožnila natočit něco populárního a přitom jedinečného. Vypráví o tom, jak vzpomínáme na dětství, melancholie se mísí s humorem, to mě přitáhlo."

Raoul Taburin je nenápadný film. Hodně vypráví obrazem. Tvůrci hledali cestu, jak vystihnout Sempého specifický styl, v němž se odráží jak kreslířova celoživotní vášeň, tak víra, že kolo je cosi až magického. Vynález, který neustále spočívá ve stavu mezi klidem a pohybem a jakýmsi kouzlem dovede cyklistu udržet v rovnováze. "Sempé věří, že kolo je neustálý zázrak," podotýká Godeau.

Kolo fascinovalo mnohé výtvarníky a animátory. Rád jej maloval český avantgardní tvůrce Kamil Lhoták, jako specifický symbol plynutí času jej vyobrazil nizozemský režisér Michaël Dudok de Wit v krátkém oscarovém animovaném snímku Father and Daughter z roku 2000. Ale autoři Raoula Taburina se rozhodli pro hranou podobu.

"Mohli jsme udělat animovaný film, mohli jsme naše lokace vytvořit ve studiu," popisuje tvůrčí proces režisér. "Ale cítili jsme, že Sempé čerpal inspiraci ze skutečnosti." A tak se sami rozhodli hledat poezii v realitě. Našli v Provence vesničku Venterol, kterou využili i s některými místními obyvateli.

1:59 Raoul Taburin není infantilní film, pod hravou vrstvou skrývá temnější nánosy. | Video: Aerofilms

"Jen jsme skutečnost trochu zjednodušili, abychom zdůraznili Sempého poetičnost a abychom se dostali k podstatě," říká Godeau. "Stejně jako v Sempého kresbách, kde se vyskytují velmi jednoduché linky, nejčastěji jen černobílé, s občasnými dotyky barvy tam, kde je to opravdu nutné."

Hrdina Raoul Taburin měl vše podstatné umět vyprávět svým obličejem. "Benoît Poelvoorde mě napadl okamžitě," komentuje filmř volbu pětapadesátiletého herce, který je známý například ze sarkastických černých komedií režisérů Benoîta Delépina a Gustava Kerverna. A který má dar fyzického, expresivního herectví. "Má v sobě všechno, co na vás vykoukne ze Sempého kreseb. Vyzařuje z něj nejen humor, jemnost, poetičnost, ale také osamocenost."

I díky němu hrdina filmu ožívá jako přerostlé dítě, které však v sobě nese velkou porci smutku. Raoul Taburin tak není infantilní snímek, pod hravou vrstvou se nachází temnější nánosy. Je to podobenství o tom, jak těžké je žít ve lži.

Hrdina věří, že žije v prokletí, že se narodil s temným osudem. A že ho vysvobodí, pokud se ukáže, že na kole umí jezdit jeho syn.

Když hledali, jak adekvátně uchopit Sempého svět, tvůrci se inspirovali také poetikou němé kinematografie. "Dříve v mých filmech dění na scéně poháněl hlavně dialog," říká Godeau. "Nyní vše řídily okamžiky, kdy se nemluví. Nad každým střihem jsme museli hodně přemýšlet, aby sám něco vyprávěl."

Výsledkem je film, který možná až příliš spoléhá na málomluvnost a střídání nálad. Ale daří se mu vystihnout onen zvláštní mezistav mezi klidem a pohybem, pocit, který zná každý začátečník sedající na kolo. A na který už nezapomene ani s mnoha sty kilometry v nohách.