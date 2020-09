První filmový festival po pandemii. Do Benátek přijíždějí Blanchettová či Almodóvar

Roušky a dezinfekční gely, měření teploty u vchodů, nákup vstupenek pouze on-line či fanoušci stojící v bezpečné vzdálenosti od červeného koberce budou součástí letošního Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách.

77. ročník nejstarší kinematografické přehlídky světa, kde pravidelně mívají premiéru snímky později oceněné Oscarem, začíná tuto středu večer a potrvá do příští soboty 12. září. Kvůli pandemii nového typu koronaviru představí méně filmů i programových sekcí.

Akce v Benátkách je prvním velkým festivalem v branži, který se od vypuknutí pandemie koná jinak než virtuálně. Tradiční jarní přehlídka ve francouzském Cannes odpadla.

"Zařadili jsme 63 filmů do tří kategorií. Letos máme méně amerických snímků než obvykle, ale hodně jich je z Indie, Brazílie a samozřejmě z Evropy," popisuje ředitel festival Alberto Barbera. "Naštěstí většina z pozvaných filmových delegací je ochotná přijet. Jen některé ze zemí jako Brazílie či Indie nesmí cestovat do Itálie," dodává. Cestující ze států mimo schengenský prostor musí podstoupit jeden test na koronavirus před cestou a druhý v Benátkách.

Přesto festival ani letos nepřijde o celebrity. Z herců na benátský ostrov Lido dorazí Američan Matt Dillon či Australanka Cate Blanchettová, která předsedá porotě hlavní soutěžní sekce. Španělský režisér Pedro Almodóvar představí svůj první film natočený v angličtině nazvaný The Human Voice, v němž účinkuje Angličanka Tilda Swintonová. Ta na festivalu převezme cenu za celoživotní dílo.

Kvůli cestovním omezením pro Američany naopak do Benátek letos nemohli přijet loňští hosté přehlídky jako George Clooney, Brad Pitt, Lady Gaga nebo Joaquin Phoenix.

O hlavní ocenění, Zlatého lva, soutěží 18 snímků. Po kritice z dřívějších let kvůli malému počtu filmů režírovaných ženami jich je letos v soutěži osm, oproti loňským dvěma. Český zástupce v hlavní soutěži letos chybí, loni se do ní dostal titul režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče.

K očekávaným titulům patří road movie Nomadland od osmatřicetileté čínské režisérky Chloé Zhao, v němž účinkuje Frances McDormandová, film The World To Come v hlavní roli s Caseym Affleckem nebo novinky izraelského režiséra Amose Gitaie a ruského veterána Andreje Končalovského.

Ital Gianfranco Rosi představí snímek Notturno o válce v Sýrii. Mimo soutěž festival promítne kriminální komedii The Duke od Rogera Michella, autora Notting Hillu, s Helen Mirrenovou v hlavní roli, nebo dokumentární portrét švédské aktivistky za klima Grety Thunbergové.

Ředitel festivalu odhaduje, že se letos akredituje zhruba polovina účastníků oproti loňskému roku.

Největší pozornost poutají epidemiologická opatření, a to s ohledem na to, že také v Itálii poslední týdny opět roste počet nakažených.

U vstupů do festivalového areálu bude kromě obvyklých bezpečnostních prohlídek návštěvníkům měřena teplota. Pokud skenery zjistí více než 37,5 stupně, dotyčný nebude vpuštěn dovnitř. Ve všech prostorách, i venkovních, jsou povinné roušky a v sálech zůstane každé druhé místo volné, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost. V biografech i jinde v areálu jsou k dispozici dezinfekční gely.

Změny doznají i oblíbené přehlídky celebrit na červeném koberci. Fanoušci budou moci své favority sledovat jen z větší vzdálenosti, blíže smějí pouze fotografové. Také tiskové konference mají omezený počet míst, nově však budou streamovány přes internet.

Chybět má sekce Sconfini, která promítá artové filmy či multižánrová produkce, zatímco výběr filmů promítaných pod hlavičkou Virtuální realita se přesunul na síť. Další programová položka Venice Classics, v níž loni získal cenu za nejlepší restaurovaný film černobílý snímek českého režiséra Gustava Machatého Extase z roku 1932, se přesunula na boloňský festival Il Cinema Ritrovato, zaměřený na klasickou a restaurovanou kinematografii. Ten skončil v pondělí.

Úvodního večera, který poprvé po 11 letech zahájí italský film Lacci od Daniela Luchettiho, se mají zúčastnit i ředitelé či umělečtí ředitelé dalších evropských festivalů, včetně canneského, locarnského, londýnského či toho karlovarského, jejž zastoupí Karel Och. Ti už odpoledne vyjádřili solidaritu s filmovým průmyslem, který pandemie těžce zasáhla, stejně jako s festivaly, které kvůli ní musely být zrušeny.

"Myslíme, že je načase filmový průmysl restartovat," řekl agentuře Reuters ředitel benátského festivalu Barbera. "Musíme znovuotevřít kina, musíme distribuovat nové filmy, musíme začít točit další. Benátský festival tak nejen vyjádří solidaritu s ostatními, ale doufáme, že také vyšle nadějný signál zbytku branže," dodává Alberto Barbera.